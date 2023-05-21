Судья Бенгоэчеа не упомянул расизм в адрес Винисиуса в протоколе матча «Валенсия» – «Реал»
В протоколе матча «Валенсия» – «Реал» нет упоминаний о расизме.
Как сообщалось ранее, во время игры 35-го тура Ла Лиги зрители обзывали вингера мадридцев обезьяной и дурнем, что привело к остановке игры на 8 минут.
Главный судья Рикардо Бенгоэчеа не включил в протокол матча ни одного упоминания об инцидентах, связанных с дискриминацией.
Карло Анчелотти: «Из-за расизма надо останавливать матчи. Винисиуса оскорбляли с 1-й минуты. Он не хотел играть, но я сказал, что будет несправедливо, если уйдет жертва, а не виновник»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
1. Он самый опасный игрок противника. Они хотят дестабилизировать его и вывести из строя
2. Это работает. Он несколько раз дал слабину, показал, что это на него действует. А дальше, как это всегда складывается в человеческом обществе с новичками: один раз показал слабость, не смог себя верно поставить, поддался на провокации, позволил издеваться над собой - будешь объектом этих издевательств всегда. И только уже ПОТОМ, когда от этих издевательств человек будет срываться, злопыхатели будут подменять причину и следствие и говорить, что "ВОТ! ВОТ! ВИДИТЕ КАКОЙ ОН!!! ПОЭТОМУ ОН И ЗАСЛУЖИЛ!"
Что уж про футболистов говорить …
Почему эти расисты выбрали себе только одну мишень ?
Который гол Бэйла не засчитал в ворота Барсы, а потом Роналду придумал вторую желтую))))
почему кстати это фол, а не свободный удар например?
на все это ушло около 7-8 минут, хотя могли уложиться в минутв 2-3
судья меньше бы болтал,а дал сразу разыграть штрафной Реалу либо спорный мяч
Ты летящий в пер-див лузер.
И ты стал союзником Химок в ту ночь,
Отстав на очко от Сочей.
Ты летящий в пер-див лузер.
Ты летящий вниз унылый лузер.
Мерса (Мерседеса) овощ ?
Но не любит выкрики и громкий смех выездных полей и трибун свист.
Он был много где и всегда своим
Жаловался на чёрный цвет,
И гнал свою байку про расизм
Таких сейчас больше нет.
https://www.goal.com/en/news/vinicius-jr-called-me-a-son-of-a-bh-three-times-claims-betis-bartra/e596ciuk6pph1sa3huuid49yh