Судья Бенгоэчеа не упомянул расизм в адрес Винисиуса в протоколе матча «Валенсия» – «Реал»

В протоколе матча «Валенсия» – «Реал» нет упоминаний о расизме.

Как сообщалось ранее, во время игры 35-го тура зрители обзывали вингера мадридцев обезьяной и дурнем, что привело к остановке игры на 8 минут.

Главный судья не включил в протокол матча ни одного упоминания об инцидентах, связанных с дискриминацией.

Карло Анчелотти: «Из-за расизма надо останавливать матчи. Винисиуса оскорбляли с 1-й минуты. Он не хотел играть, но я сказал, что будет несправедливо, если уйдет жертва, а не виновник»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!