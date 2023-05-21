Судья Бенгоэчеа не упомянул расизм в адрес Винисиуса в протоколе матча «Валенсия» – «Реал»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи болельщики Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

В протоколе матча «Валенсия» – «Реал» нет упоминаний о расизме.

Как сообщалось ранее, во время игры 35-го тура Ла Лиги зрители обзывали вингера мадридцев обезьяной и дурнем, что привело к остановке игры на 8 минут.

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа не включил в протокол матча ни одного упоминания об инцидентах, связанных с дискриминацией.

Карло Анчелотти: «Из-за расизма надо останавливать матчи. Винисиуса оскорбляли с 1-й минуты. Он не хотел играть, но я сказал, что будет несправедливо, если уйдет жертва, а не виновник»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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40 комментариев

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Полуэктов Пётр
Ответ OldRedWhite
Посматриваю сейчас иногда ЧМ по хоккею , и даже там в Сборной Франции полно чернокожих ! Что уж про футболистов говорить … Почему эти расисты выбрали себе только одну мишень ?
Потому что:
1. Он самый опасный игрок противника. Они хотят дестабилизировать его и вывести из строя
2. Это работает. Он несколько раз дал слабину, показал, что это на него действует. А дальше, как это всегда складывается в человеческом обществе с новичками: один раз показал слабость, не смог себя верно поставить, поддался на провокации, позволил издеваться над собой - будешь объектом этих издевательств всегда. И только уже ПОТОМ, когда от этих издевательств человек будет срываться, злопыхатели будут подменять причину и следствие и говорить, что "ВОТ! ВОТ! ВИДИТЕ КАКОЙ ОН!!! ПОЭТОМУ ОН И ЗАСЛУЖИЛ!"
+19
-6
+13
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Xxx zzz
Ответ Andrey Andreev
Потому что его не было. Фанаты Валенсии правы -- он просто дурень, у которого башню снесло от бабок и вседозволенности
Не умри,судья уже указал,что это ошибка и все данные будут внесены,отчет будет переписан
+12
-4
+8
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Lucky Luciano
Игрок Валенсии первым набросился на Винисиуса , это показали с других ракурсов , но читатели спортса будут видеть только одну сторону медали как их и приучили этому за 20 лет . Почему то в ЛЧ этих проблем у бразильца нету
+10
-3
+7
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OldRedWhite
Посматриваю сейчас иногда ЧМ по хоккею , и даже там в Сборной Франции полно чернокожих !
Что уж про футболистов говорить …
Почему эти расисты выбрали себе только одну мишень ?
+12
-6
+6
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nurikkkk
Помним этого кретина...
Который гол Бэйла не засчитал в ворота Барсы, а потом Роналду придумал вторую желтую))))
+6
-2
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c2md65yjbq
Ответ OldRedWhite
Посматриваю сейчас иногда ЧМ по хоккею , и даже там в Сборной Франции полно чернокожих ! Что уж про футболистов говорить … Почему эти расисты выбрали себе только одну мишень ?
Это еще надо уметь так, сравнить никому неинтересную сборную Франции по хоккею и одного из самых опасных футболистов, легко поддающегося на провокации)
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Бритые_ноги_Неймара
Почему-то когда Вини играл против Ливерпуля, Челси и Сити, у него не было проблем с соперниками и их фанатами. Может проблема реально в Испании?
+5
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+3
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balander09
если бы судья сразу дал разыграть штрафной после второго мяча на поле то шумихи возможно бы не было
почему кстати это фол, а не свободный удар например?
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balander09
Ответ Пирс Морган
Ситуация трудная, судье не позавидуешь, если два мяча на поле, то игру надо остановить, но судья не увидел второй мяч, игрок валенсии вторым мячом выбил первый намеренно, посчитали это за фол со стороны команды Валенсии. Страшно, что могло быть, если бы первый мяч был в штрафной, тогда по такой логике надо было ставить пенальти
игрок выбивает мяч, возмущение реала, мяч на точке, судья бежит к скамейкам, винисиус бесится, его успокаивают, розыгрыш штрафного
на все это ушло около 7-8 минут, хотя могли уложиться в минутв 2-3
судья меньше бы болтал,а дал сразу разыграть штрафной Реалу либо спорный мяч
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Wild91688
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Пирс Морган
Ответ balander09
если бы судья сразу дал разыграть штрафной после второго мяча на поле то шумихи возможно бы не было почему кстати это фол, а не свободный удар например?
Ситуация трудная, судье не позавидуешь, если два мяча на поле, то игру надо остановить, но судья не увидел второй мяч, игрок валенсии вторым мячом выбил первый намеренно, посчитали это за фол со стороны команды Валенсии. Страшно, что могло быть, если бы первый мяч был в штрафной, тогда по такой логике надо было ставить пенальти
0
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ZaSvabody
Ответ ezkq9
https://preview.redd.it/xxx0ov01d81b1.jpg?width=905&format=pjpg&auto=webp&v=enabled&s=22fe058d2e703d6fb4784b3c49c9be9d971ee7e8
Это и есть расизм?
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Pb-SE
Ответ Фут.Боль
Винисисус - парень из тех, кто просто хочет играть в футбол. Но не любит выкрики и громкий смех выездных полей и трибун свист. Он был много где и всегда своим Жаловался на чёрный цвет, И гнал свою байку про расизм Таких сейчас больше нет.
Ты летящий в пер-див лузер,
Ты летящий в пер-див лузер.
И ты стал союзником Химок в ту ночь,
Отстав на очко от Сочей.
Ты летящий в пер-див лузер.
Ты летящий вниз унылый лузер.
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Геннадий Тимченко
Ответ Mata
Потому что он сам провоцирует. Каждый раз - жесты, нырки и т.д. Не надо из парня бедную овечку делать
про "бедную овечку" больше подходит к пешему и его карьере🤣
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Мукунку хороший
Ответ OldRedWhite
Посматриваю сейчас иногда ЧМ по хоккею , и даже там в Сборной Франции полно чернокожих ! Что уж про футболистов говорить … Почему эти расисты выбрали себе только одну мишень ?
Капитализм(с)
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OldRedWhite
Ответ c2md65yjbq
Это еще надо уметь так, сравнить никому неинтересную сборную Франции по хоккею и одного из самых опасных футболистов, легко поддающегося на провокации)
Каюсь , согласен искупить ! )))
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Пирс Морган
Ответ Xxx zzz
Все кто напишет,что Винисиус тут виновен )) самые главные расисты,внутри то признаете,что обосрались и тут явная дискриминация
Пусть разбирается комиссия, но я не думаю, что он добрые слова кричал трибуне
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OldRedWhite
Ответ Wild91688
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Хто это такой ?
Мерса (Мерседеса) овощ ?
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Борис-Бритва
в реале играет куча черных, и только один из низ - плакса миртл, о чем все знают.
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Фут.Боль
Винисисус - парень из тех, кто просто хочет играть в футбол.
Но не любит выкрики и громкий смех выездных полей и трибун свист.
Он был много где и всегда своим
Жаловался на чёрный цвет,
И гнал свою байку про расизм
Таких сейчас больше нет.
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-4
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Пирс Морган
Этот цирк продолжается уже 4 года, пора Бензема ему вправить мозги

https://www.goal.com/en/news/vinicius-jr-called-me-a-son-of-a-bh-three-times-claims-betis-bartra/e596ciuk6pph1sa3huuid49yh
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