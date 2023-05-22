Протокол матча «Реала» с «Валенсией» переделан из-за «сбоя компьютера». В новом отчете написали о выкриках «Обезьяна, обезьяна!» в адрес Винисиуса

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия судьи болельщики Месталья Рикардо де Бургос Бенгоэчеа Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Отсутствие упоминаний о расизме в адрес Винисиуса в протоколе игры связано со сбоем.

Как сообщалось ранее, во время матча 35-го тура Ла Лиги зрители обзывали вингера «Реала» «обезьяной» и «дурнем», что привело к остановке игры на 8 минут.

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа не включил в протокол матча ни одного упоминания об инцидентах, связанных с дискриминацией. Как передает COPE, это стало следствием «проблемы, связанной с компьютером».

В новой версии отчета упоминается, что на 73-й минуте игры зритель на южной трибуне стадиона «Валенсии» начал выкрикивать «Обезьяна, обезьяна!» в адрес бразильца, после чего матч был остановлен и возобновлен лишь после того, как на арене прозвучало заявление о недопустимости дискриминации.

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39 комментариев

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Фут.Боль
Этот вирус уже в компьютерах.Началась атака Скайнет. Никогда бы не подумал, что все начнется с Винисиуса.
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Jese Rodrigues
Ответ custodess@yandex.ru
В Испании только один темнокожий футболист? Почему проблемы только у него?
1 раз отреагировал, дал слабину. Дальше пошло. Плюс медийно самый известный. Но против Менди тоже выкрикивали, тот не поддался в прошлом году.
+35
-4
+31
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Михаил Сафонов
Ситуация с оскорблениями игроков вышла на неприлично огненный уровень. Такими темпами можно скатиться ещё ниже по качеству, ведь хорошие темнокожие футболисты будут просто ехать в Англию
+38
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+28
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Buzya
Ответ Александр Белов
Комментарий удален модератором
может, потому что он слабое звено в психологической системе Мадрида и его проще всего вывести из себя на удаление? Удаление - это -1 у команды соперника и преимущество твоей команды. Поведение и вспыльчивость Вини уже давно известны и все этим уже пользуются. Как видим - вполне результативно. Вот только я почему-то не заметил, что бы хоть один человек упомянул, что перед отмашкой Вини его взяли в удушающий. Не за плечи оттаскивали, а именно в удушающий. Если это не будет рассмотрено в кабинетах - я не знаю... Судьи в Испании и так клоуны, а если ещё такие моменты будут спущены на тормозах - это вообще будет дескредитация ЛЛ в полном объёме.
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Fatty Toni
Верим-верим, конечно это всё "сбой компьютера" виноват. А не власть придержащие в Ла Лиге, настучавшие по голове арбитру и делегату матча за отсутствие "обезьяны, обезьяны" в протоколе.
+18
-5
+13
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custodess@yandex.ru
В Испании только один темнокожий футболист? Почему проблемы только у него?
+19
-11
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ custodess@yandex.ru
В Испании только один темнокожий футболист? Почему проблемы только у него?
Тут всё сошлось: 1. Он ведётся и фанаты это знают. Это смешно и прикольно для многих. 2. Это игрок Мадрид, у фанатов появилась возможность совмещать «приятное с полезным» и тем самым расшатывать игру самого ненавидимого соперника
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Adamdfdgds
Ответ rachidibrahimov
Сбой компютера, ага🤦. Недолюди что на трибуне, что на этом сайте, в очередной раз подтвердили, что у них нет никаких моральных ценностей. Вы биомусор, что тут сказать. Я не оправдываю Вини. Он слишком яро спорит с судьями, с игроками и тд. Но если для кого-то, это повод оскорблят его на расисткой почве, желать смерти и просто морально уничтожать, то как я и сказал, вы просто биомусор, без капли чести и достоинства
Расизм всегда был, есть и будет. Нормальным людям должно быть пофиг, что им там кричат с трибун, а клоуны каждый раз из этого устраивают шоу. А человек, называющий других людей биомусором, сам не имеет никакого право что-то говорить о моральных ценностях
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дамир дугаров
Ответ Александр Белов
Комментарий удален модератором
Когда тебя по расовому признаку оскорбляют, это совсем иначе воспринимается
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Добрый Ретроград
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Они хотели польстить и сделать комплимент.
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Bunyod Turgunov
Ответ rachidibrahimov
"Расизм всегда был и будет" - отличное оправдание. Но люди как понимаешь разные, кто-то не обращает внимание, а кто-то близко принимает к сердцу. Я имею право называть биомусором тех, кто желает смерти и морально уничтожает человека, доведя его слёз.
Как ты сам сказал люди разные. И если ты считаешь что имеешь право кого-то называть биомусором то, почему другие не имеют право назвать негра негром? Негры друг друга обзывают негром но когда белые говорят негр то они начинают обижаться. Почему у них такие двойные стандарты? Почему ты кого-то имеешь право обзывать биомусором а другие не могут? Дани Алвесу в своё время из трибуны кидали банан. Что он сделал? Съел банан и дальше пошёл играть. Он не плакал как этот клоун.
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sheri_24
Ответ Jese Rodrigues
1 раз отреагировал, дал слабину. Дальше пошло. Плюс медийно самый известный. Но против Менди тоже выкрикивали, тот не поддался в прошлом году.
В том то и дело что не один раз. Сколько раз безнаказанным уходил с поля за свои выходки?
Вот и болельщики наказывают за судью.
Как раз с неуравновешенной психикой, ведётся)
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Айрат Ситдиков
Ответ Антон
Понятно, что его провоцируют потому что он ведётся на это. Цель - вывести из себя. Но это зашло слишком далеко. Надо пожизненно дисквалифицировать провокаторов и штрафовать крупно клуб.
Потом вини начнет обижаться на свист и придется играть при пустых трибунах. Лучше бы кто-то занялся воспитанием этого бегунка уже…
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OldRedWhite
Ответ Михаил Сафонов
Ситуация с оскорблениями игроков вышла на неприлично огненный уровень. Такими темпами можно скатиться ещё ниже по качеству, ведь хорошие темнокожие футболисты будут просто ехать в Англию
Лучше во Францию !
В какой-нибудь арабский горд , Марсель например !
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rachidibrahimov
Ответ Bunyod Turgunov
Как ты сам сказал люди разные. И если ты считаешь что имеешь право кого-то называть биомусором то, почему другие не имеют право назвать негра негром? Негры друг друга обзывают негром но когда белые говорят негр то они начинают обижаться. Почему у них такие двойные стандарты? Почему ты кого-то имеешь право обзывать биомусором а другие не могут? Дани Алвесу в своё время из трибуны кидали банан. Что он сделал? Съел банан и дальше пошёл играть. Он не плакал как этот клоун.
У чернокожих так принято. Как у друзей, которые могут обзывать друг-друга обидными словами. Одно дело друг, который шутит, другой, незнакомый чел, который хочет тебя оскорбит. Опять же у Вини и Дани разные характеры. Различие в характере, это нормально. А вот отсутсвие принципов и морали - нет. Такие люди мусор. Меня в этом вопросе непереубедишь

Опять же, я не оправдываю Вини. Он профессионал и не первый год в Мадриде. Ему пора бы остепенится и игнорировать подобное. Но такой у него характер, что делать, не убивать же его в конце концов, как этого желали фаны на трибунах.
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Adamdfdgds
Ответ rachidibrahimov
"Расизм всегда был и будет" - отличное оправдание. Но люди как понимаешь разные, кто-то не обращает внимание, а кто-то близко принимает к сердцу. Я имею право называть биомусором тех, кто желает смерти и морально уничтожает человека, доведя его слёз.
Это не оправдание - это факты. Мы живем в несовершенном мире, где расизм это самое меньшее и зол. Если каждый будет устраивать истерику из-за того, что какие-то незнакомые люди что-то крикнули на улице или с трибун, то можно тогда вообще не выходить из дома. Его работа выходить на поле и делать результат, а не выяснять отношения с болельщиками.
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Кентуки
Этот бенгуече вощще не судья, его место газированная прилавка!
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Дмитрий Крутенко
Проблема решается на раз. Забрать у Валенсии 15 очков, что бы она вылетела и все остальные клубы сами будут находить расистов, что бы с ними такое не произошло.
А если забить или дать символическое наказание, то все опять забьют на это.
А вообще странное это все. В Англии сума сошли с этим БЛМ, а в Испании наоборот все пофиг. Есть где адекватно и без перегибов в ту или иную сторону борются с расизмом?
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Йозеф Блаттер
Что за олени продолжают назначать Бенгоэяеа на матяи Реала.
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Pamir88
И никого не волнует, что протокол переделали задним числом из-за поднятой шумихи сливками. Естественно они и дальше будут наглеть и требовать еще больше "особого" отношения к ним. Вон уже Себальос открыто говорит, что к Вини нужны особые отношения от всей Испании )
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Евгений Шазиев
если бы я был негром и на меня кричали "обезьяна", я бы из-за ярости забил бы или старался забить миллиард голов, а этот просто расплакался
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mnogokotin-
надо жестко наказывать болел
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Extrim
если бы не шумиха то ничего не написали бы,ну правильно кому охота копатся кто там что орал какому то игроку. А по факту все равно все замнут
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mf_amber
ну вот и докатилась волна импортозамещения в Испании
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Александр Белов
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