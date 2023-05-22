Протокол матча «Реала» с «Валенсией» переделан из-за «сбоя компьютера». В новом отчете написали о выкриках «Обезьяна, обезьяна!» в адрес Винисиуса
Отсутствие упоминаний о расизме в адрес Винисиуса в протоколе игры связано со сбоем.
Как сообщалось ранее, во время матча 35-го тура Ла Лиги зрители обзывали вингера «Реала» «обезьяной» и «дурнем», что привело к остановке игры на 8 минут.
Главный судья Рикардо Бенгоэчеа не включил в протокол матча ни одного упоминания об инцидентах, связанных с дискриминацией. Как передает COPE, это стало следствием «проблемы, связанной с компьютером».
В новой версии отчета упоминается, что на 73-й минуте игры зритель на южной трибуне стадиона «Валенсии» начал выкрикивать «Обезьяна, обезьяна!» в адрес бразильца, после чего матч был остановлен и возобновлен лишь после того, как на арене прозвучало заявление о недопустимости дискриминации.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Вот и болельщики наказывают за судью.
Как раз с неуравновешенной психикой, ведётся)
В какой-нибудь арабский горд , Марсель например !
Опять же, я не оправдываю Вини. Он профессионал и не первый год в Мадриде. Ему пора бы остепенится и игнорировать подобное. Но такой у него характер, что делать, не убивать же его в конце концов, как этого желали фаны на трибунах.
А если забить или дать символическое наказание, то все опять забьют на это.
А вообще странное это все. В Англии сума сошли с этим БЛМ, а в Испании наоборот все пофиг. Есть где адекватно и без перегибов в ту или иную сторону борются с расизмом?