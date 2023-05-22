Протокол матча «Реала» с «Валенсией» переделан из-за «сбоя компьютера». В новом отчете написали о выкриках «Обезьяна, обезьяна!» в адрес Винисиуса

Отсутствие упоминаний о расизме в адрес Винисиуса в протоколе игры связано со сбоем.

Как сообщалось ранее, во время матча 35-го тура зрители обзывали вингера « » «обезьяной» и «дурнем», что привело к остановке игры на 8 минут.

Главный судья не включил в протокол матча ни одного упоминания об инцидентах, связанных с дискриминацией. Как передает COPE, это стало следствием «проблемы, связанной с компьютером».

В новой версии отчета упоминается, что на 73-й минуте игры зритель на южной трибуне стадиона «Валенсии» начал выкрикивать «Обезьяна, обезьяна!» в адрес бразильца, после чего матч был остановлен и возобновлен лишь после того, как на арене прозвучало заявление о недопустимости дискриминации.

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