Генич о «Ростове»: «Желаю проиграть в оставшихся пяти матчах. Шел людям навстречу, а они в спину ткнули – не знаю, вилами ли»

Теги Спартак ЦСКА Крылья Советов Ростов Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение Торпедо Динамо Москва Константин Генич Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Константин Генич после конфликта с «Ростовом» пожелал клубу проиграть все матчи в Мир РПЛ.

Клуб в телеграм-канале раскритиковал слова сотрудника «Матч ТВ» в трансляции матча со «Спартаком» (1:1). Комментатор назвал столкновение Александра Соболева и Андрея Ланговича в 1-м тайме «игровым моментом».

В ответ Генич назвал пост «Ростова» «зашкваром».

«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю.

Просто это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли…

Я так понимаю, что SMM это [выложить] не мог без санкции [со стороны клуба].

Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона об этом прекрасно знают. И мы общались и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло.

Поэтому, мне кажется, я не заслужил вот такой пост. И обвинять меня в предвзятости, припоминая, что клуб мне подарил бомбер... «Динамо» подарило мне поло, «Торпедо» подарило худи, Леонид Викторович [Слуцкий] подарил майку с моей фамилией, ЦСКА прекрасную акцию организовал в истории с Федей Чаловым, «Крылья Советов» подарили мне майку со своего юбилейного матча, посвященного 50-летию. Это потому что я искренний и классный парень. Я серьезно сейчас абсолютно говорю.

Поэтому эмоции, которые внутри клуба есть, я понимаю это сразу после матча. Но это произошло на вечер следующего дня. После того, как днем мы этот момент обсудили, вечером вытаскивать это наружу вот с такой подписью, мне кажется, некрасиво», – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Странная ссора «Ростова» с Геничем после «Спартака». Клуб напал из-за слов в эфире

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85 комментариев

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Jurgen Klinsmann
не помню кто конкретно, но кто-то говорил что комментаторы и журналисты в целом это обслуживающий персонал. но у наших комментаторов чсв словно они дирижеры оркестра. и все включают трансляцию матча чтобы их послушать а не футбол посмотреть.
+99
-9
+90
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Евгений - 79
Да успокойся ты уже. Твоё дело комментировать. А не срач вокруг себя устраивать
+68
-7
+61
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Dmitriy Vin
Желать поражения, но быть журналистом (которые вроде непристратсны и независимые).... Короче, этот мужик кончился, Матч-тв подтягивайте новых
+46
-3
+43
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Kirill Konshin
Клоун. К кому ты шёл навстречу и с кем прекрасно общался?

С руководством? Тогда зачем желать поражений футболистам, которые играют и хотят результат?
Прекрасно общался с игроками? Так они никак не связаны со словами и публикацией smm.

В очередной раз слишком много на себя берет и удивительно, что даже не понимает насколько это жалко смотрится со стороны нейтрального зрителя. Раздутое донельзя эго…
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Мужанов Дмитрий Александрович
Вообще ни разу не болельщик Ростова, но после таких слов отношения к Геничу только негативные.
+26
-2
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atomio
Ответ Dmitriy Vin
Желать поражения, но быть журналистом (которые вроде непристратсны и независимые).... Короче, этот мужик кончился, Матч-тв подтягивайте новых
Прекратите называть Гееныча журналистом, ну смешно же. Не уничижайте эту профессию. Гееныч обычный комментатор, вот и всё.
+23
-1
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prus_3
"Это потому что я искренний и классный парень." С этой фразы надо было и начинать.
+17
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Ola BP
Вот смотрю я комментшоу. Там постоянно прям чморят Генича, почти любую его фразу перекручивают в стёб над ним.
Даже была мысль написать, что бы пыл умерили, ибо аж неприятно смотреть.
Но после этой истории с Ростовом, где генич не может заткнуться несколько дней, я, пожалуй, напишу для редакции пару шуток про Константина.
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Саша Пушкин
Классический нож в пsину.
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Иван Шуткин
Уже лицемерие со стороны Генича, если ты шёл всегда на встречу им, а теперь желаешь проиграть все матчи, то это говорит о твоей низком уровне развития души и человечности. Настоящий человек это способный прощать любого за любой проступок и делать ему удачи, а Генич это маленький человечек Чехова
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dimamak10
Желаю чтоб генича ставили на матчи Локо на бровку , а Дзюбе давали лучшего игрока и геничу нужно было идти и брать у него интервью , искренне желаю
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Recreated
Ответ Евгений - 79
Да успокойся ты уже. Твоё дело комментировать. А не срач вокруг себя устраивать
Да не умеет он комментировать!
+12
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Марат Романов
РпЛ не смотрю но ,например ,финал Лч последний где он в открытую просто на пару с Черданцевым топил за Реал ,был просто верхом не профессионализма.поэтому может стоит и к себе присмотреться.
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-DF-
А теперь представьте, что непредвзятый комментатор Генич написал этот пост не про Ростов, а про Спартак. Ну вот про то, что искренне желает ему поражения в пяти оставшихся матчах и прочее бла-бла-бла. Я вот такого себе представить не могу.
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s_kapa
А еще я очень скромный, добавил Генич
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Барсик91
Больной какой-то. В ЧС ещё не забудь занести их)
А его эти тексты огромные после каждого конфликта. Он думает, что его простыню будут читать каждый раз?
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tratata
Ответ Евгений - 79
Да успокойся ты уже. Твоё дело комментировать. А не срач вокруг себя устраивать
это в обе стороны работает. задача футбольных клубов в футбол играть, а не срач вокруг устраивать
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bevooch
Телесериал Жаба и Гадюка. Серия 163: вилы в спину.
+9
-3
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Нейтральный критик
Ответ Jurgen Klinsmann
не помню кто конкретно, но кто-то говорил что комментаторы и журналисты в целом это обслуживающий персонал. но у наших комментаторов чсв словно они дирижеры оркестра. и все включают трансляцию матча чтобы их послушать а не футбол посмотреть.
Пирс Морган вошел в чат.
+6
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инок
Пустой, никому ненужный и бесполезный интернет-срач, только и всего. Генич, ты кем возомнил себя? Обычный комментатор, каких много...
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BertNiKK
Ну и истеричка, кншн, этот Костик 🤡🤡🤡
+5
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jonnysilverhand01
Тут одно из двух, либо пьет, либо пмс
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Granero-24
Мне это подарили, мне то подарили...
Детский сад
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Eretik_fcsm
Костя лучше бы все деньги не на ставках просадил, а к психотерапевту отнес, глядишь был бы адекватным человеком. Его вывести на эмоции легче, чем школьника. Сочувствую его родным и близким, с таким рядом жить- надо иметь выдержку
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XXXVI
Он просто поставил уже на 5 поражений
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