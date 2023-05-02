Генич о «Ростове»: «Желаю проиграть в оставшихся пяти матчах. Шел людям навстречу, а они в спину ткнули – не знаю, вилами ли»

Константин Генич после конфликта с «Ростовом» пожелал клубу проиграть все матчи в Мир РПЛ.

Клуб в телеграм-канале раскритиковал слова сотрудника «Матч ТВ» в трансляции матча со « » (1:1). Комментатор назвал столкновение Александра Соболева и Андрея Ланговича в 1-м тайме «игровым моментом».

В ответ Генич назвал пост «Ростова» «зашкваром».

«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю.

Просто это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли…

Я так понимаю, что SMM это [выложить] не мог без санкции [со стороны клуба].

Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона об этом прекрасно знают. И мы общались и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло.

Поэтому, мне кажется, я не заслужил вот такой пост. И обвинять меня в предвзятости, припоминая, что клуб мне подарил бомбер... « » подарило мне поло, « » подарило худи, Леонид Викторович [ ] подарил майку с моей фамилией, ЦСКА прекрасную акцию организовал в истории с Федей Чаловым, « » подарили мне майку со своего юбилейного матча, посвященного 50-летию. Это потому что я искренний и классный парень. Я серьезно сейчас абсолютно говорю.

Поэтому эмоции, которые внутри клуба есть, я понимаю это сразу после матча. Но это произошло на вечер следующего дня. После того, как днем мы этот момент обсудили, вечером вытаскивать это наружу вот с такой подписью, мне кажется, некрасиво», – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

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