Генич о «Ростове»: «Желаю проиграть в оставшихся пяти матчах. Шел людям навстречу, а они в спину ткнули – не знаю, вилами ли»
Константин Генич после конфликта с «Ростовом» пожелал клубу проиграть все матчи в Мир РПЛ.
Клуб в телеграм-канале раскритиковал слова сотрудника «Матч ТВ» в трансляции матча со «Спартаком» (1:1). Комментатор назвал столкновение Александра Соболева и Андрея Ланговича в 1-м тайме «игровым моментом».
В ответ Генич назвал пост «Ростова» «зашкваром».
«Я желаю команде, которая упустила победу, проиграть в оставшихся пяти матчах. Искренне желаю.
Просто это люди, которым я всегда шел навстречу, с которыми прекрасно общался и которые вот так мне в спину ткнули. Не знаю, вилами ли…
Я так понимаю, что SMM это [выложить] не мог без санкции [со стороны клуба].
Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона об этом прекрасно знают. И мы общались и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло.
Поэтому, мне кажется, я не заслужил вот такой пост. И обвинять меня в предвзятости, припоминая, что клуб мне подарил бомбер... «Динамо» подарило мне поло, «Торпедо» подарило худи, Леонид Викторович [Слуцкий] подарил майку с моей фамилией, ЦСКА прекрасную акцию организовал в истории с Федей Чаловым, «Крылья Советов» подарили мне майку со своего юбилейного матча, посвященного 50-летию. Это потому что я искренний и классный парень. Я серьезно сейчас абсолютно говорю.
Поэтому эмоции, которые внутри клуба есть, я понимаю это сразу после матча. Но это произошло на вечер следующего дня. После того, как днем мы этот момент обсудили, вечером вытаскивать это наружу вот с такой подписью, мне кажется, некрасиво», – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».
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С руководством? Тогда зачем желать поражений футболистам, которые играют и хотят результат?
Прекрасно общался с игроками? Так они никак не связаны со словами и публикацией smm.
В очередной раз слишком много на себя берет и удивительно, что даже не понимает насколько это жалко смотрится со стороны нейтрального зрителя. Раздутое донельзя эго…
Даже была мысль написать, что бы пыл умерили, ибо аж неприятно смотреть.
Но после этой истории с Ростовом, где генич не может заткнуться несколько дней, я, пожалуй, напишу для редакции пару шуток про Константина.
А его эти тексты огромные после каждого конфликта. Он думает, что его простыню будут читать каждый раз?
Детский сад