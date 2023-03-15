Генич о Дзюбе: «Попросил Слуцкого организовать встречу, но Артем отказался. Ему неинтересно. Больше встреч искать не буду»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение Константин Генич Матч ТВ Футбол

Константин Генич рассказал о новом повороте во взаимоотношениях с Артемом Дзюбой.

Напомним, ранее футболист, комментируя ситуацию со спором, который они с комментатором заключили в прошлом сезоне, заявил: «Я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что он будет делать». Генич ответил: «Хочет «всыпать» – не проблема. Я готов. Никуда не побегу, никаких заявлений. Попрошу Слуцкого, чтобы встречу организовал». 

– Поговорил с Леонидом Викторовичем Слуцким, попросил его организовать встречу. Он сказал, что Артем отказался.

– По каким причинам?

– Ему неинтересно со мной встречаться. Слуцкий сказал, что Дзюба не хочет.

– Вы расстроились?

– Скорее да, чем нет. Хотелось бы, чтобы все точки были расставлены. Была бы возможность поговорить. Была история, я задолбался о том споре говорить. Давай обсудим, людям дан язык и голос, чтобы спорные моменты решить. Чтобы конфликт исчерпать, надо встречаться и говорить.

Если он не хочет, все, принимается. Больше встреч я искать не буду, – сказал Генич.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Ответ Veld
человек, скорее достойный, получается
Генич? Достойный? Жаба и гадюка, не более.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timerassl
Слуцкого теперь втянул это Генич. Такими темпами очки сломаются у него точно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Обоих загнать в покрытый черной тканью октагон и выпустить обратно только одного.
И никаких трансляций!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goonerfromRussia
Вот и оказалось, что здоровенный Дзюба - мышь, а лысоватый Генич - нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mix С
На сколько же глупый оказывается человек , забывать стали решил медийно себя поддержать , вот какой готов... ДБ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veld
Ответ .ru
человек с которым не хочет встречаться даже Дзюба... это же надо было так постараться
человек, скорее достойный, получается
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Соболев
Генич сам себя "опустил"..
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Go-go-love
Ответ Екн Лор
Слуцкий: привет, Артём. Туть кое-кто из ведущих Матч ТВ хочет с тобой встретиться. Дзюба: хорошо, передай, чтобы подошла к моей машине. Слуцкий: это Генич. Дзюба: а, тогда скажи, что мне это неинтересно
Зачёт!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Артем занят просто , на днях пользователь спортса ему стрелу забил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Герасимов
Ответ Хамыч
Как до дела дошло Артёмка в кусты ... в принципе не удивил ))
До какого дела,простите..И почему Слуцкий?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rustam Petrov
Ответ .ru
человек с которым не хочет встречаться даже Дзюба... это же надо было так постараться
Хороший маркер так-то.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
superbro
Ответ Екн Лор
Слуцкий: привет, Артём. Туть кое-кто из ведущих Матч ТВ хочет с тобой встретиться. Дзюба: хорошо, передай, чтобы подошла к моей машине. Слуцкий: это Генич. Дзюба: а, тогда скажи, что мне это неинтересно
Дзюба: извините, руки заняты
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Ответ Do Cent
Костя,не боишься запачкаться? Вдруг он тебе руку протянет.
Зараза к заразе не пристанет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Надо через Черчесова прощения просить. Так сработает. Соболев подтвердит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
Битвы фриков устраивают и им пусть мочилово устроят официальное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Мохов
дзюба вобще то с азмуном встречается
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Do Cent
Костя,не боишься запачкаться? Вдруг он тебе руку протянет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roaltar
А позвонить и обсудить нельзя было?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AntOn
Генич и дзюбурашка
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Такому великому футболисту только репутацию портить встречей с каким-то комментатирешкой с низкопробного канала ....Там этому мастеру очередь приличных специалистов стоит , чтобы взять интервью, а тут такое напрашивается....
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Путину позвони, может вопрос решит. Ведь такое важное дело...
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Srzhya
как там Дзюба про Семака говорил в недавнем вью, намекая, что он на очке обсуждать конфликты:?)) Эх, Артёмка))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Шаповалов
Ответ Российский пользователь
Причем здесь Слуцкий, Дзюба в Локо, у него обязательства перед клубом, да и врядли с Геничем вообще кто то хочет разговаривать, обыкновенный быдлан
Они вроде как дружат, поэтому причем тут Локо?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Генич - один из величайших русских комментаторов 21-го века
Дзюба - величайший русский форвард 21-го века
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
человек с которым не хочет встречаться даже Дзюба... это же надо было так постараться
+31
-11
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий