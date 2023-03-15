Генич о Дзюбе: «Попросил Слуцкого организовать встречу, но Артем отказался. Ему неинтересно. Больше встреч искать не буду»

рассказал о новом повороте во взаимоотношениях с .

Напомним, ранее футболист, комментируя ситуацию со спором, который они с комментатором заключили в прошлом сезоне, заявил: «Я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что он будет делать». Генич ответил: «Хочет «всыпать» – не проблема. Я готов. Никуда не побегу, никаких заявлений. Попрошу Слуцкого, чтобы встречу организовал».

– Поговорил с Леонидом Викторовичем Слуцким, попросил его организовать встречу. Он сказал, что Артем отказался.

– По каким причинам?

– Ему неинтересно со мной встречаться. Слуцкий сказал, что Дзюба не хочет.

– Вы расстроились?

– Скорее да, чем нет. Хотелось бы, чтобы все точки были расставлены. Была бы возможность поговорить. Была история, я задолбался о том споре говорить. Давай обсудим, людям дан язык и голос, чтобы спорные моменты решить. Чтобы конфликт исчерпать, надо встречаться и говорить.

Если он не хочет, все, принимается. Больше встреч я искать не буду, – сказал Генич.

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