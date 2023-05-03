Дзюба о Павлюченко в «Спартаке»: «Его в товарняках с навигатором не сыщешь, а мне говорят: «#####, ты должен показывать». Спрашиваю: «Что за #####?» А он: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Роман Павлюченко Леонид Слуцкий премьер-лига Россия брань контент Футбол

Артем Дзюба рассказал, как Роман Павлюченко экономил силы в товарищеских матчах.

Павлюченко, Дзюба и Леонид Слуцкий посмотрели ролик, где бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп пошутил, что Роман на первой тренировке с ним пробежал меньше, чем его переводчик.

«Здесь я с Ромой соглашусь. Переводчик больше [Павлюченко в «Тоттенхэме»] бегал? Главное, ##### (блин) – есть фамилия на табло или нет. 

[Есть] легендарная фраза Ромы. Когда я был молодой, я в 17 лет попал в основу [«Спартака»]. В товарищеских играх Павлюченко с навигатором не сыщешь. А мне всегда говорят: «##### (блин), через эти игры товарищеские ты должен, ##### (блин), показывать!»

Я сижу, думаю: «##### (блин), а этот-то где?!» Подхожу к нему, спрашиваю: «Ром, что за ##### (фигня)?» А он такой: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу». Легендарная фраза, до сих пор со мной.

Я этот стиль использую в товарищеских матчах. Меня не то что не сыщешь, ##### (блин), я даже не забью, ##### (блин), из под Валерия Кузьмича Непомнящего, которому 103 года. Он бы меня съел в товарняке, ##### (блин)», – сказал нападающий «Локомотива» в эфире проекта «Коммент.Шоу» «Ну так нельзя, ###».

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73 комментария

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Виталий
Плохо усвоил слова , где Ромка и где ты ? Легенда голубиная
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+143
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Торна
Так Рома и в дрочке патроны не тратил
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Северный болельщик
Эта ##### уже #######!
+79
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Великий Алонсо
Рукоблуд заговорил, Павлюченко в Тоттэнхеме играл, ты там никому не нужен даже на лавке 🤣
+75
-8
+67
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Виталий
Ответ a.k.a. DRAGON0928
А где Ромка?
Отдыхает после великолепной игровой карьеры )
+68
-3
+65
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Visa
Ответ БляхаджинсКарпина
На*** нам такие новости тут *****?
Это ещечто за звездочки, ##### ? Общайся нормально, как все, #####!
+51
0
+51
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БляхаджинсКарпина
На*** нам такие новости тут *****?
+41
-5
+36
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Никита Алексеев
Без мата речь уже невозможна у человека
+26
-4
+22
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Romeo Yankovich
Ответ a.k.a. DRAGON0928
А где Ромка?
на табло игр Тоттенхэма
+20
-2
+18
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Виталий
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Великолепной? Загугли слрво
Пусть будет великой , так лучше?
+12
0
+12
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Борис Лопатин
Когда приложение открываю, на заставке написано "спортс.ру мы делаем спорт лучше" - у всех так? явно же какая-то ошибка
+9
0
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Полуэктов Пётр
А что мешает при выкладывании новости убирать из речи связующие слова - ##### (блин)?
Если оно несет хоть какой-то минимальный смысл, как в данном предложении - "Ром, что за ##### (фигня)?", ну тогда окей, можно потерпеть. Но во всех остальных местах - это что такое? Любовь Курчавова за символы ЗП получает?
+8
0
+8
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Ярик01
Ответ Romeo Yankovich
на табло игр Тоттенхэма
Ну Дзюба тоже почти перешёл в ТТХ, сам Мауриньо ему звонил) Вроде такая басня была
+6
0
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Юрий Кечко
Смотрю выпуск в данный момент на середине
Интересно пока досмотрю сколько ещё новостей из него сделают ?))
+8
-3
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Василий Никулин
Вот это #### новость #####! Шоу то какое ########!!! Не оторваться просто! Такого редкого ##### давно не видел!!!
+8
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Павел Мельников
После прочтения речи Дзюбы хочется умыться. Ладно мат, в адрес Непомнящего идиотская шутка.
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Жан Поль Бельманда
СуперПаву в АПЛ хвалебные кричалки посвящали, а Дзюбе что? только оскорбительные и унизительные и в каждом городе где он играл в рпл
+6
-2
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dimon-sm71
Ответ Destro7451
набегут сейчас моралисты и противники ***, будут говорить, что они колхозники
А разве не так?
+5
-1
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Орыс-орыс онбаган
Рома хотя бы играл в настоящем чемпионате, а ты только газпромовской водокачке
+4
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riverman1980
Ответ Виталий
Плохо усвоил слова , где Ромка и где ты ? Легенда голубиная
И где же Ромка? Глотает за Дзюбой пыль в клубе Федотова с нулем чемпионств на клубном уровне, нулем голов на ЧМ и парой голов в ЛЧ против 9 уДзюбы?
+7
-4
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Eric_Cartman
История показала, что в спортивном плане Ромка придерживался верной стратегии 🤷🏻‍♂️
+3
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Arman FCSM
##### (блин), как же ####### (очень сильно надоели) ваши ####### (долбанные) решётки! Сколько ##### (блин) уже можно материться!
+6
-3
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Olga.t
Дзюба в очередной раз показал своё быдлячество... блин))
+3
-1
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Костя Киреев
#######, ### ###### #### ####### #####! #### ##### ## #### #####.
+4
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Фёдор Коновалов
По игровым качествам праймовый Пав был сильнее Дзюбы примерно во всем. Увы, желания и мотивации у него было меньше.
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