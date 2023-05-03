Дзюба о Павлюченко в «Спартаке»: «Его в товарняках с навигатором не сыщешь, а мне говорят: «#####, ты должен показывать». Спрашиваю: «Что за #####?» А он: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу»
Артем Дзюба рассказал, как Роман Павлюченко экономил силы в товарищеских матчах.
Павлюченко, Дзюба и Леонид Слуцкий посмотрели ролик, где бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп пошутил, что Роман на первой тренировке с ним пробежал меньше, чем его переводчик.
«Здесь я с Ромой соглашусь. Переводчик больше [Павлюченко в «Тоттенхэме»] бегал? Главное, ##### (блин) – есть фамилия на табло или нет.
[Есть] легендарная фраза Ромы. Когда я был молодой, я в 17 лет попал в основу [«Спартака»]. В товарищеских играх Павлюченко с навигатором не сыщешь. А мне всегда говорят: «##### (блин), через эти игры товарищеские ты должен, ##### (блин), показывать!»
Я сижу, думаю: «##### (блин), а этот-то где?!» Подхожу к нему, спрашиваю: «Ром, что за ##### (фигня)?» А он такой: «Я патроны на товарищеские матчи не трачу». Легендарная фраза, до сих пор со мной.
Я этот стиль использую в товарищеских матчах. Меня не то что не сыщешь, ##### (блин), я даже не забью, ##### (блин), из под Валерия Кузьмича Непомнящего, которому 103 года. Он бы меня съел в товарняке, ##### (блин)», – сказал нападающий «Локомотива» в эфире проекта «Коммент.Шоу» «Ну так нельзя, ###».
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Если оно несет хоть какой-то минимальный смысл, как в данном предложении - "Ром, что за ##### (фигня)?", ну тогда окей, можно потерпеть. Но во всех остальных местах - это что такое? Любовь Курчавова за символы ЗП получает?
Интересно пока досмотрю сколько ещё новостей из него сделают ?))