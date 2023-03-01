Дзюба о споре с Геничем: «Думаю: «Да когда же ты заткнешься?» Он все это раздувает, кайфует. Я его встречу и разочек вспылю – посмотрим, что будет делать»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Генич Нобель Арустамян Иван Сергеев Футбол

Артем Дзюба высказался о споре с Константином Геничем

В прошлом сезоне комментатор «Матч ТВ» рассказал, что выиграл у форварда спор, связанный с результативностью нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. Так ситуацию описывал Генич: «Я говорю: «Давай поспорим, что он забьет минимум семь». Он сказал: «Давай так: семь – выиграл я, восемь – выиграл ты». Я сказал, что вопросов нет, и стал болеть за Ивана Сергеева».

Футболист негативно оценил поведение Генича после раскрытия деталей их частной беседы и заявил, что «забанил» его.

– Наверное, самая горячая и яркая история последних лет, именно с точки зрения твоих отношений с журналистами – батл с Костей Геничем. У вас был спор, о котором говорил Костя очень много. И дальше ты в интервью после чемпионского матча достаточно жестко по Косте прошелся.

– Ну не жестко. К журналистам, к Косте я всегда относился с уважением, это ваша работа. После игр, перед играми всегда подходил, был общительным. За что меня ругали. Мимо пройдешь – зазнался, скотина, ничего не говоришь. Подошел – трепло, лишь бы потрещать. Думаешь: господи, так что делать тогда?

И вот с Костей – мы разговариваем о чем-то с ним, тет-а-тет. Еще люди подходили, мы это не скрывали, но разговор был между нами. Прежде чем в массы это говорить, он должен был как минимум спросить у меня. Можно ли этот спор как-то освещать. Если бы он от меня [разрешение] получил – не вопрос. Я люблю сам поспорить, считаю, что священный долг отдать, если проиграл.

Но не так, как он. Он захотел на этом пиариться, захотел этого шума, хайпа. Ты если хочешь, ты спроси вторую сторону. Потом он пытался меня как-то назвать. Журналисты сейчас что угодно говорят, не проверяя информации, что хотел, то и сказал: «Дзюба – такой». Потому что за это не надо ответить. А так вот если встретиться, раз в лоб дать за слова, пусть скажет что-то.

Мы разговаривали наедине. Ванька Сергеев красиво сам ответил: «Да Артем, наверное, не знал». Я правда не знал Сергеева вообще. Я слышал, что забил там [в Первой лиге] 40 голов, умница. Но это не показатель был для РПЛ. Это не идет даже в зачет Кубка Федотова. Есть только Премьер-лига и чемпионаты другие, это считается, а в Первой лиге много ребят забивали и 100, и 200.

Это круто, они молодцы, свою работу выполняют. Я ничего не занижаю. Но это не тот повод был, чтобы мы говорили: «Пусть он забьет здесь. Сколько он забьет?» Он это выставляет, это некрасиво перед Ванькой Сергеевым, и вообще некрасиво этот шум устраивать.

Я понимаю, что Косте это нравится, он это любит, питается этим. Но потом искренне пытаться борзеть и так разговаривать – это я считаю некрасиво. За свои слова надо отвечать.

– То есть ты не жалеешь о словах, которые сказал Косте в том интервью?

– Нет, потому что он даже не допустил мысли спросить у меня, можно ли это говорить. Я же не рассказываю много вещей, которые знаю о Гениче. Почему я никого не оскорбляю, хотя много знаю про каждого. Но я себя сдерживаю. Даже не сдерживаю, а просто понимаю, что это некрасиво.

Я вот сильно кого-то оскорблю, пройдусь по нему, а у него дети, семья, родители. Зачем это надо? Если я про кого-то рубану, уверяю, будет миллион просмотров. А если рубану жестко, так вообще.

Но я же себе это не позволяю. Он же сказал, что я сливаюсь со спора. За эти слова Генич готов ответить один на один? Я очень сильно сомневаюсь.

– Что меня удивило: насколько знаю, вы с Костей были в хороших дружеских отношениях.

– Да, приятельских.

– Почему вы просто не написали сообщения друг другу?

– Почему он не соизволил? Мы поспорили нормально. Костя мог мне написать или позвонить прежде, чем это раздувать. Мог? Да.

– Но и ты мог написать: «Кость, перестань это говорить в каждом эфире».

– Ну ему сколько лет? Геничу же не 12. Я не его папа, чтобы объяснять, что нормально, а что нет. Мы же спорили не на камеру, Генич это понимал. Он же не идиот. Есть разговоры, о которых надо говорить и о которых не надо. Генич это понимает. Вот и все.

Он раз, два, три, четыре, пять… Думаю: «Да когда же ты заткнешься?» Он не затыкается, все это раздувает, кайфует. Ну вот и получил. Потом что-то ляпнул, потом извинялся, вспылил. Ну вот я его встречу и разочек вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать. Вот это я не понимаю – у нас все что угодно говорят.

Понимаешь, что мне обидно – ладно, это был бы хер с горы. Вообще по барабану. Но я его знаю хорошо, он знает меня. И так многие журналисты с тобой. Вроде «Артемочка» – а потом бац, и статья про тебя, что ты такой и сякой. Хорошо, пусть я такой, но не подходи тогда ко мне и не здоровайся. Обсирай меня – твое право. Я не могу тебе запретить, но тогда не обнимайся со мной. Это лицемерие.

И когда в лицо это говоришь журналистам: «Ты что, клоун? Иди отсюда» – они потом идут в эфиры и говорят: «Обиженка». А я не обиделся, мне все равно. Я в своем возрасте и положении хочу общаться только с теми, с кем мне интересно, кто отвечают за свои слова. И необязательно удобными, как многие скажут, «жополизами». Нет, ты можешь говорить, но говори мне это в лицо. Мы же это можем обсуждать. А когда с тобой заускивают: «Артемочка, можно интервью»…

Ты даешь интервью по-нормальному, а потом он же тебя прибивает. Ну тогда иди на хрен, зачем мне с тобой разговаривать. Я же не хожу, за шкирбан не беру. Ты подойди и в лицо мне это скажи по-мужски. Сейчас же кого тронешь, сразу побежит писать заявление: «Он меня побил». Они все только рассказывают. Поэтому мне непонятна вся эта желтая журналистика, – сказал нападающий «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну.

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48 комментариев

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nikolai 75
очень жаль игроков и болел Локо.зачем им этот орел с куриной жопой
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Рома Политов
Ответ Alex1104
В принципе журналист должен спросить, можно ли публиковать. Но журнализд этого делать не будет
Так Дзюбу полгода устраивало, что история попала в публичное пространство, мог бы после первого упомининия позвонить Геничу и попросить не упоминать это. А в итоге пока Дзюба побеждал в споре его устраивало, что все это смакуют, а как проиграл начал вонять и истретть
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OldRedWhite
Ответ Алекс Я
А что не так?рассказал всё конкретно.полностью его поддерживаю.а Гения на нём решил попиариться.
Вы там передайте по начальству , что защищать Дзюбу гиблое дело !
Не тот объект , да и патриотизм у него картонный …
Только удар по имиджу Вашему и коллег !
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justburn
Ответ Гамарджоба Генацвале
Блин, спортс.ру сегодня точно упадет.
Куда уж дальше падать?
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Пользователь заблокирован
Ответ Алекс Я
А что не так?рассказал всё конкретно.полностью его поддерживаю.а Гения на нём решил попиариться.
ок. держи в курсе.
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+2
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Алекс Я
Ответ Ебздрогыч
Знаете почему сегодня столько новостей про Дзюбу? Не разрядился с утра, накопилось в нём...
Завидуешь?
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Алекс Я
Ответ polaris
Когда кажется, что ниже уже падать некуда, то где-то снизу всегда стучит Артёмушка.
А что не так?рассказал всё конкретно.полностью его поддерживаю.а Гения на нём решил попиариться.
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Hong Kil
Пенич скоро сам будет иностранным агентам интервью раздавать. О том как его зажимали на Матч ТВ.
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viktorpavlov70
Ладно бы, если спорили бы, кто дальше брызнет, и Генич это озвучил. Дзюба же высокомерно отозвался о Сергееве. Генич его этим спором приземлил. Дзюба обиделся из-за проигрыша и то, что его нелестный базар за спиной о партнёре вылез наружу.
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Лап Ландия
Ответ Никому_никабельный
Я не понял, он с Геничем за спор расчитался? Или просто отп####ть решил
Естественно, нет. Он не любит проигрывать. :) Вот такая психологическая защита у него.
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Сикарио
Ответ Пирс Морган
Может быть Вам нужна психологическая поддержка?
попался баргсаглор))
я всегда знал, что барсучье поддерживает как аргентинского дзюбу, так и настоящего, ахахаха))
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Валерия Данилова
Ответ three hundred bucks
слушайте, я вообще-то ответил на тезис "дзюба в отличие от генича футболист". причем тут все остальное
да я не критиковала вас и так далее
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three hundred bucks
Ответ Валерия Данилова
тут дело я вдругом Дзюба в этой ситуации прав мое мнение,вы поспорили с человеком Тет-а-тет,зачем ты идёшь и трезвонишь,а вот вы знаете что мы с Артёмом поспорили,Геничу до Дзюбы как пешком до луны и обратно по выступлениям,по достижениям в плане игровой карьеры,а то как себя хвалит Генич складывается мнение что не он не в Амкаре играл,а минимум в Ньюкасл Юнайтед
слушайте, я вообще-то ответил на тезис "дзюба в отличие от генича футболист". причем тут все остальное
0
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Валерия Данилова
Ответ three hundred bucks
Генич так то тоже в прошлом футболист)) Не самый выдающийся, но таки в РПЛ или как тогда чемп назывался поиграл.
тут дело я вдругом Дзюба в этой ситуации прав мое мнение,вы поспорили с человеком Тет-а-тет,зачем ты идёшь и трезвонишь,а вот вы знаете что мы с Артёмом поспорили,Геничу до Дзюбы как пешком до луны и обратно по выступлениям,по достижениям в плане игровой карьеры,а то как себя хвалит Генич складывается мнение что не он не в Амкаре играл,а минимум в Ньюкасл Юнайтед
+2
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-1
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OldRedWhite
Ответ Bartez1986
Дзюба рассуждает про лицемерие. Ну ок
Просто отребье рода человеческого .
Для меня все стало окончательно понятно после того ,
как он натравил правоохранителей на болельщиков !
Хоть в СССР , хоть в Бразилии , хоть в проклятой Европе для такого все было бы закончено …
Похоже , что наконец-то и у нас в России свершилось, судя по комментариям !
+3
-1
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Александр Беляков
Ответ Babayeff
Хочешь об этом поговорить?
Пока тяжело.
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37old
Нет повести печальнее на свете
Чем много слов от Дзюбы в интернете...
+4
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Babayeff
Ответ Александр Беляков
Ребята , посмотрел интервью до конца. Теперь нужно пойти мыться , а потом дезинфицировать комнату. Это просто ужас. Белый Локомотив.
Хочешь об этом поговорить?
0
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Александр Беляков
Ответ Пирс Морган
Неплохо)
спасибо)
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Пирс Морган
Ответ Александр Беляков
Судя по вашему никнейму , Вам она более необходима.
Неплохо)
+2
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Гамарджоба Генацвале
Блин, спортс.ру сегодня точно упадет.
+4
0
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persk
Всё интервью Дзюба кричит, что он, как мужик, всегда всё высказывает в глаза, а подгорело в ситуации с Геничем, как я понимаю, из-за того, что последний вынес в публичное пространство то, что Дзюба говорил за спиной у Сергеева. Смешной)
+9
-2
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three hundred bucks
Ответ Честный контроль
Как бы кто не любил Дзюбу,но он все таки футболист. В отличие от Генича, из второй древнейшей, который ведет себя как из первой древнейшей.
Генич так то тоже в прошлом футболист)) Не самый выдающийся, но таки в РПЛ или как тогда чемп назывался поиграл.
+12
0
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Никому_никабельный
Я не понял, он с Геничем за спор расчитался? Или просто отп####ть решил
+16
-1
+15
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Cruel Snake
Два 🤡
0
-2
-2
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