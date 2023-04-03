«Челси» уволил Поттера, Медведев взял 4-й титул в сезоне, разгромы от «Милана», «Реала» и «Краснодара», поражения «МЮ» и «ПСЖ», Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии и другие новости

1. «Челси» внезапно уволил Грэма Поттера – спустя всего 7 месяцев после назначения. Владельцы клуба разочарованы таким исходом, потому что уважали тренера. Уже известен фаворит на вакантное место – Юлиан Нагельсманн, недавно уволенный из «Баварии». Правда, немецкий тренер не планировал возвращаться к работе по ходу сезона.

2. «Ростов» одолел «Торпедо» в 21-м туре Мир РПЛ, играя в меньшинстве с 42-й минуты – 2:1. Ростовчане пробили 14-й пенальти за сезон (правда, не забили) и побили рекорд чемпионатов России. 8 из них заработал Николай Комличенко – это тоже рекорд. Благодаря этой победе «Ростов» увеличил отрыв от «Спартака» до 3 очков. Отставание от «Зенита» – 7 очков.

«Краснодар» разнес «Химки» в гостях – 6:0. У подмосковного клуба 1 победа в 23 матчах после ухода Юрана и 3 поражения подряд. ЦСКА обыграл «Факел» на выезде – 2:0. Армейцы впервые за год выиграли 3 матча подряд. «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1.

3. Даниил Медведев обыграл Янника Синнера в финале «Мастерса» в Майами. Россиянин выиграл 19-й титул в карьере (4-й – в этом сезоне), 5-й «Мастерс» и станет №4 в мире.

4. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» – 0:2. Из-за этого манкунианцы упали на 4-е место в АПЛ, «сороки» поднялись на 3-е. «МЮ» 3 матча не выигрывает в АПЛ (впервые за сезон), общий счет – 0:9. В другом матче дня в чемпионат Англии «Вест Хэм» был сильнее «Саутгемптона» – 1:0.

5. НХЛ. Три очка Артемий Панарина и гол Владимира Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» (5:2). Евгений Малкин сделал две передачи в матче с «Филадельфией» (4:2), набрав 80-е очко в сезоне. У Кирилла Марченко 1+1 в игре с «Оттавой» (4:3 ОТ), в том числе победный гол. Другие результаты – здесь.

6. «Милан» неожиданно крупно обыграл лидирующий в Серии А «Наполи» на выезде – 4:0. Это крупнейшее поражение неаполитанцев в чемпионате c 2007 года. Другие результаты тура в Серии А можно изучить здесь.

7. ЦСКА повел 1-0 в финальной серии Западной конференции со СКА, выиграв матч в 3-м овертайме. Нестеров забил на 103-й минуте.

8. «Реал» одержал крупнейшую победу в сезоне – разнесли «Вальядолид» (6:0). Бензема сделал хет-трик за 7 минут, и даже Азар отдал голевой пас. «Атлетико» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до 11 игр, обыграв «Бетис» – 1:0. Остальные итоги тура Ла Лиги – тут.

9. Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Австралии, Хэмилтон стал вторым, Алонсо – 3-й. Незадолго до финиша произошла массовая авария.

Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером по победам на разных автодромах и уступает лишь Хэмилтону, сам Льюис стал первым пилотом в истории «Ф-1», завоевывавшим подиумы 17 сезонов подряд. А у Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин».

10. НБА. «Даллас» уступил «Атланте», несмотря на 41 очко Ирвинга, «Милуоки» обыграл «Филадельфию». Все результаты – здесь.

11. «ПСЖ» уступил «Лиону» дома – 0:1. Месси не забивает за клуб уже четыре матча подряд – возможно, за это Лео освистали свои же фанаты перед началом матча. А может, болельщикам не по душе финансовые запросы аргентинца – Месси якобы сообщил «ПСЖ», что не пойдет на сокращение зарплаты.

«Монако» победил «Страсбур» (4:3), Александр Головин отметился голевой передачей. Все результаты дня в Лиге 1 – здесь.

12. Польша объявила, что допустит на этап Кубка мира по фехтованию россиян, которые выступят против боевых действий на Украине.

13. Команда Поршнева победила в эстафете на чемпионате России по биатлону, команда Латыпова – 2-я, команда Смольского – 3-я. Ирина Казакевич победила в масс-старте, Дербушева – 2-я, Носкова – 3-я.

14. Олимпийский чемпион Свобода ушел с поста главы комиссии спортсменов НОК Чехии. Он выступал за возвращение российских спортсменов.

15. «Лестер» уволил Брендана Роджерса. У команды 6 поражений и ничья в 7 последних матчах и 18-е место в АПЛ.

16. «Эльче» может оспорить результат матча с «Барсой» из-за участия Гави. Он якобы не может играть после отмены регистрации контракта.

17. Хавбек «Спартака» Квинси Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы.

18. 16-летняя канадская пловчиха Макинтош установила мировые рекорды на 400 м вольным стилем и комплексом.

19. «Реал» недоволен ВАР в Испании и считает, что судьи намеренно вредят ему ради выгоды «Барсы». Клуб хочет изменений, пишет Marca.

Цитаты дня.

«Fan ID нужно отменять. Наш футбол напоминает театр абсурда – ни за какие места не боремся, болельщиков на трибунах нет». Хавбек «Ахмата» Трошечкин об РПЛ

Быстров о молодых игроках: «Нужно прописывать штрафы. Заметили в кальянной – минус 50% от зарплаты»

Тренер «Торпедо» Клотет: «Метро меня шокировало! Москву трудно не полюбить – это очень красивый город»

Ирина Роднина: «На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах, видимо»

Боец Дивнич против строительства мечети на месте Святого Православного озера в Москве: «Свобода кончается там, где начинается свобода другого»

Александр Тихонов: «Осуждение СВО обсуждать даже не стоит. Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал их предателями»

Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия. Путин поручил его упростить, Госуслуги экономят время»