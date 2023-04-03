«Челси» уволил Поттера, Медведев взял 4-й титул в сезоне, разгромы от «Милана», «Реала» и «Краснодара», поражения «МЮ» и «ПСЖ», Ферстаппен выиграл Гран-при Австралии и другие новости
1. «Челси» внезапно уволил Грэма Поттера – спустя всего 7 месяцев после назначения. Владельцы клуба разочарованы таким исходом, потому что уважали тренера. Уже известен фаворит на вакантное место – Юлиан Нагельсманн, недавно уволенный из «Баварии». Правда, немецкий тренер не планировал возвращаться к работе по ходу сезона.
2. «Ростов» одолел «Торпедо» в 21-м туре Мир РПЛ, играя в меньшинстве с 42-й минуты – 2:1. Ростовчане пробили 14-й пенальти за сезон (правда, не забили) и побили рекорд чемпионатов России. 8 из них заработал Николай Комличенко – это тоже рекорд. Благодаря этой победе «Ростов» увеличил отрыв от «Спартака» до 3 очков. Отставание от «Зенита» – 7 очков.
«Краснодар» разнес «Химки» в гостях – 6:0. У подмосковного клуба 1 победа в 23 матчах после ухода Юрана и 3 поражения подряд. ЦСКА обыграл «Факел» на выезде – 2:0. Армейцы впервые за год выиграли 3 матча подряд. «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1.
3. Даниил Медведев обыграл Янника Синнера в финале «Мастерса» в Майами. Россиянин выиграл 19-й титул в карьере (4-й – в этом сезоне), 5-й «Мастерс» и станет №4 в мире.
4. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» – 0:2. Из-за этого манкунианцы упали на 4-е место в АПЛ, «сороки» поднялись на 3-е. «МЮ» 3 матча не выигрывает в АПЛ (впервые за сезон), общий счет – 0:9. В другом матче дня в чемпионат Англии «Вест Хэм» был сильнее «Саутгемптона» – 1:0.
5. НХЛ. Три очка Артемий Панарина и гол Владимира Тарасенко помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» (5:2). Евгений Малкин сделал две передачи в матче с «Филадельфией» (4:2), набрав 80-е очко в сезоне. У Кирилла Марченко 1+1 в игре с «Оттавой» (4:3 ОТ), в том числе победный гол. Другие результаты – здесь.
6. «Милан» неожиданно крупно обыграл лидирующий в Серии А «Наполи» на выезде – 4:0. Это крупнейшее поражение неаполитанцев в чемпионате c 2007 года. Другие результаты тура в Серии А можно изучить здесь.
7. ЦСКА повел 1-0 в финальной серии Западной конференции со СКА, выиграв матч в 3-м овертайме. Нестеров забил на 103-й минуте.
8. «Реал» одержал крупнейшую победу в сезоне – разнесли «Вальядолид» (6:0). Бензема сделал хет-трик за 7 минут, и даже Азар отдал голевой пас. «Атлетико» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до 11 игр, обыграв «Бетис» – 1:0. Остальные итоги тура Ла Лиги – тут.
9. Ферстаппен выиграл Гран-при «Формулы-1» в Австралии, Хэмилтон стал вторым, Алонсо – 3-й. Незадолго до финиша произошла массовая авария.
Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером по победам на разных автодромах и уступает лишь Хэмилтону, сам Льюис стал первым пилотом в истории «Ф-1», завоевывавшим подиумы 17 сезонов подряд. А у Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин».
10. НБА. «Даллас» уступил «Атланте», несмотря на 41 очко Ирвинга, «Милуоки» обыграл «Филадельфию». Все результаты – здесь.
11. «ПСЖ» уступил «Лиону» дома – 0:1. Месси не забивает за клуб уже четыре матча подряд – возможно, за это Лео освистали свои же фанаты перед началом матча. А может, болельщикам не по душе финансовые запросы аргентинца – Месси якобы сообщил «ПСЖ», что не пойдет на сокращение зарплаты.
«Монако» победил «Страсбур» (4:3), Александр Головин отметился голевой передачей. Все результаты дня в Лиге 1 – здесь.
12. Польша объявила, что допустит на этап Кубка мира по фехтованию россиян, которые выступят против боевых действий на Украине.
13. Команда Поршнева победила в эстафете на чемпионате России по биатлону, команда Латыпова – 2-я, команда Смольского – 3-я. Ирина Казакевич победила в масс-старте, Дербушева – 2-я, Носкова – 3-я.
14. Олимпийский чемпион Свобода ушел с поста главы комиссии спортсменов НОК Чехии. Он выступал за возвращение российских спортсменов.
15. «Лестер» уволил Брендана Роджерса. У команды 6 поражений и ничья в 7 последних матчах и 18-е место в АПЛ.
16. «Эльче» может оспорить результат матча с «Барсой» из-за участия Гави. Он якобы не может играть после отмены регистрации контракта.
17. Хавбек «Спартака» Квинси Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы.
18. 16-летняя канадская пловчиха Макинтош установила мировые рекорды на 400 м вольным стилем и комплексом.
19. «Реал» недоволен ВАР в Испании и считает, что судьи намеренно вредят ему ради выгоды «Барсы». Клуб хочет изменений, пишет Marca.
Цитаты дня.
«Fan ID нужно отменять. Наш футбол напоминает театр абсурда – ни за какие места не боремся, болельщиков на трибунах нет». Хавбек «Ахмата» Трошечкин об РПЛ
Быстров о молодых игроках: «Нужно прописывать штрафы. Заметили в кальянной – минус 50% от зарплаты»
Тренер «Торпедо» Клотет: «Метро меня шокировало! Москву трудно не полюбить – это очень красивый город»
Ирина Роднина: «На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах, видимо»
Боец Дивнич против строительства мечети на месте Святого Православного озера в Москве: «Свобода кончается там, где начинается свобода другого»
Александр Тихонов: «Осуждение СВО обсуждать даже не стоит. Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал их предателями»
Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия. Путин поручил его упростить, Госуслуги экономят время»
«Грэм Поттер и поход на три советских»
Являясь фанатом Арсенала, всегда с уважением относился к МЮ Фергюссона, и считаю его лучшим менеджером в истории, который за 20 лет построил три разные поколения чемпионских команд.
Но сейчас МЮ уже 10 лет как находится в процессе переосознания себя, постоянно меняя тренеров будучи руководимым некопметентым руководством. Искренне хочу что бы великая команда снова стала выигрывать.
НО сейчас соцсети МЮ переживает настоящее нашествие самых настоящих временных глоров, состоящих из хейтеров Роналду. Где не смотри, везде стали болеть за успех Тен Хага. Почему? Потому что если Тен Хаг выиграет хоть что то(даже кубок лиги), то это будет лишь очередным аргументом в школьных спорах, мол "Вот после его ухода всё стало хорошо".
Из Тен Хага буквально создали некий аналог святых Загитовой и Месси, про которых негативно писать вообще нельзя, чревато минусами и травлей. Если первые две хоть это заслужили своими победами(не важно честно или нет) то что сделал Тен Хаг отличительного в своей карьере?
Вот был Моуриньо. Обладатель ЛЧ с разными командами и титулованный профи. Даже его слили и хейтили, хотя для МЮ он выиграл ЛЕ.
А тут Тен Хаг прям второй Ферги, просто из за того, что типа "показал яйца" в ситуации с Роналду и заставил побегать как в фильмах после поражения в начале сезона.
Что он дал МЮ? Игра абсолютно на уровне МЮ Рангника, может когда в пике то равно Сульшеру.
Результаты? Так при Рангнике к данному туру было 47 очков а при Тен Хаге 50.
Даже в играх с Чарльтоном команда возила МЮ, но из за нехватки уровня и реализации не забивали. А вот МЮ забивал исключительно из за хорошей формы Решфорда, которых вот уже 3й матч деградирует в АПЛ. Каземиро латает дыры в центре, без него защита проходной двор. Где работа тренера?
Таким темпом Тен Хага уберут новые владельцы. Так как будут покупать звёзд. А Тен Хаг не умеет с ними работать, он умеет избавляться. Даже Каземиро поначалу в скамейке держал, так как его купили не по его хотению. А вот Антони играл каждый матч, так как он пришел с ним из Аякса.
Думаю МЮ займёт 5е место. ЛЕ. Новые владельцы. Новый тренер(Негельсман, скорее всего)