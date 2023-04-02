может возглавить «Челси».

Как сообщает Фабрицио Романо, Нагельсманн является фаворитом на замену Грэму Поттеру, покинувшему пост главного тренера «синих», так как боссы клуба считают его талантливым тренером.

Ранее журналист Флориан Плеттенберг также назвал Нагельсманна кандидатом на пост главного тренера «Челси» в случае увольнения . Отмечается, что в таком случае « » потребует трансферную компенсацию, однако ее сумма не уточняется.

Юлиан Нагельсманн был уволен с поста главного тренера «Баварии» в конце марта. Мюнхенцев возглавил Томас Тухель, покинувший « » в сентябре прошлого года.