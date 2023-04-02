Нагельсманн – фаворит на пост тренера «Челси». «Бавария» потребует компенсацию за его назначение

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер деньги Футбол

Юлиан Нагельсманн может возглавить «Челси».

Как сообщает Фабрицио Романо, Нагельсманн является фаворитом на замену Грэму Поттеру, покинувшему пост главного тренера «синих», так как боссы клуба считают его талантливым тренером.

Ранее журналист Флориан Плеттенберг также назвал Нагельсманна кандидатом на пост главного тренера «Челси» в случае увольнения Грэма Поттера. Отмечается, что в таком случае «Бавария» потребует трансферную компенсацию, однако ее сумма не уточняется.

Юлиан Нагельсманн был уволен с поста главного тренера «Баварии» в конце марта. Мюнхенцев возглавил Томас Тухель, покинувший «Челси» в сентябре прошлого года.

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85 комментариев

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QWertY
Ответ Pitkin
На данный момент даже Должун был бы отличным тренером Челси. 100%
Что значит «даже»? Ты видел его послетаймовые анализы игры команды? Это топовый уровень
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Ashan Sorokin
Ответ Мыкола
Господи. Нагельсман распиаренный физрук. Как Лёнька Слуцкий, только в Германии. Выиграть с Баварией чемпионат несложно. Даже Лукомский смог бы)))
Ну пересказывать иностранные книги по футболу на камеру не тоже самое что тренировать
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|Muted Horn
Ответ mj23.net
Бедный Леви. Хотели подписать Тухеля, так Бавария увела. Хотели подписать Нагеля, так Челси увели) Почеттино видимо пора возвращаться.
Леви и к Поттеру как-то приглядывался
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Mur89
Надеюсь Нагельсман не повторит судьбу Виллаш-Боаша
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Данил Колпиков
Я уже видел коммент с этой новостью неделю назад
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waleri
А мюнхенские бонзы не ох..., нет?
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Michael Boldyrev
Ответ Лирой Дженкинс
Ну, отличный пример, Эмери
Он старше и он, на самом деле, в состоянии общаться на английском. Кроме того, уверен, что его уровень вырос.
Хотя, не скрою, для меня странно видеть, что он или Сантуш, например, слабо владеют английским. Это же "лингва франка"... а тренеры такого уровня - это вполне себе работники умственного труда)
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Амин Чич
Ответ Мыкола
Господи. Нагельсман распиаренный физрук. Как Лёнька Слуцкий, только в Германии. Выиграть с Баварией чемпионат несложно. Даже Лукомский смог бы)))
а как распаренный попал в Баварию ?
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RedDevil1909
Ответ Иван Новиков
Можно было просто обменяться тренерами в начале сезона без прокладки в виде Поттера.
и Поттер при работе был бы)
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SexyCow
Ответ MrWillSee
Не не, там Реал и Сити, ты видимо забыл)
Я написал "может" "сказка"
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Pitkin
На данный момент даже Должун был бы отличным тренером Челси. 100%
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Лирой Дженкинс
Ответ Michael Boldyrev
Вы из прошлого? Это каким-то "кокориным" надо быть, что бы быть молодым, успешным, богатым и не знать английского. Причем уверен, что Кокорин не блестяще, но владеет английским... даже Кокорин)
Ну, отличный пример, Эмери
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Muga Gappaev
Ответ Cruel Snake
«Бавария» его на... послала, а теперь за это ещё и денег хочет?
Ну это ж Челси))
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Мыкола
Господи. Нагельсман распиаренный физрук. Как Лёнька Слуцкий, только в Германии. Выиграть с Баварией чемпионат несложно. Даже Лукомский смог бы)))
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MrWillSee
Ответ SexyCow
Сказка которая может стать былью. 1/2 Челси Юлиана и Бавария Томаса.
Не не, там Реал и Сити, ты видимо забыл)
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Opelrus
Платно? Я заплачу!
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Назар Игорь
Ответ n76qkgh96j
Ну бавария то ему зарплату еще платит . Если бы разорвали по соглашению сторон другое дело . Скорее всего бавария будет вынуждать от неустойки отказаться его .
Зарплату платит согласно контракта, это нормально, но каким образом он откажется от компенсации? Уверен что он нагреет боссов мюнхенцев на круглую сумму, тем более что обошлись с ним по-свински.
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2ran
Должунку на место Поттера. Хоть посмеемся)
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Иван Иванов
Ответ mj23.net
Бедный Леви. Хотели подписать Тухеля, так Бавария увела. Хотели подписать Нагеля, так Челси увели) Почеттино видимо пора возвращаться.
А Почеттино всё ждёт когда же его топ-клуб пригласит?! Но, как только место в топ-клубе появляется, так тут же какой-то другой топ тренер освобождается. И только Тоттенхэм вечно свободный.
Почеттино: 😭😭😭
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deadjoker
Ответ mj23.net
Бедный Леви. Хотели подписать Тухеля, так Бавария увела. Хотели подписать Нагеля, так Челси увели) Почеттино видимо пора возвращаться.
Была вроде новость что его реал собрался назначить :))
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Sergey Kafk
Ответ Under
ну в общем и целом да, по сути если он на зарплате у них до конца контракта, с чего вдруг он может на конкурентов работать?
да наверное так правильно , с другой стороны по отношению к игрокам модель в нхл мне более понятна выкупают контракт и все ) а тут что ? уволили вроде, но не уволили )) это же как отпуск получается ))
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Maecenas
Это как? То есть Баварке по кайфу платить неработающему тренеру зп и они не хотят его бесплатно отпускать?
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bukvoed33
Ответ allengosta2017
Как говорится, найди лишнего в этой цепочке)
Двоих уже нашли)
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Valera Pjes
Ответ nick-basil
Нагель топ-тренер без сомнения. Но нет уверенности, что он прям универсал. В Челси сейчас нужен сменщик, который сможет поднять "упавшую" команду. Есть вопросы.
Ну вот как раз для этой цели Нагетс хорошо подходит.
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&_Bishep_&
У Баварии великий менеджмент. Фактически умудрились махнуться тренерами, взяв более опытного и при этом срубить капусту на этом. А Челси наоборот. Это была классическая сделка исторического ТОПа с мешком.
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