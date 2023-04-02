Нагельсманн – фаворит на пост тренера «Челси». «Бавария» потребует компенсацию за его назначение
Юлиан Нагельсманн может возглавить «Челси».
Как сообщает Фабрицио Романо, Нагельсманн является фаворитом на замену Грэму Поттеру, покинувшему пост главного тренера «синих», так как боссы клуба считают его талантливым тренером.
Ранее журналист Флориан Плеттенберг также назвал Нагельсманна кандидатом на пост главного тренера «Челси» в случае увольнения Грэма Поттера. Отмечается, что в таком случае «Бавария» потребует трансферную компенсацию, однако ее сумма не уточняется.
Юлиан Нагельсманн был уволен с поста главного тренера «Баварии» в конце марта. Мюнхенцев возглавил Томас Тухель, покинувший «Челси» в сентябре прошлого года.
Хотя, не скрою, для меня странно видеть, что он или Сантуш, например, слабо владеют английским. Это же "лингва франка"... а тренеры такого уровня - это вполне себе работники умственного труда)
Почеттино: 😭😭😭