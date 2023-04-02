«Реал» недоволен ВАР в Испании и считает, что судьи намеренно вредят ему ради выгоды «Барсы». Клуб хочет изменений (Marca)

В «Реале» недовольны работой системы ВАР в Испании.

Как сообщает Marca, в клубе считают, что судейские ошибки неслучайны. По мнению «Мадрида», есть явные признаки того, что видеоарбитры намеренно вредят клубу ради выгоды «Барселоны». «Реал» уверен, что судейство в последнем класико подтверждает их точку зрения.

Боссы « » намерены заставить Федерацию футбола Испании радикально изменить работу системы ВАР – они верят, что пока на работу ВАР оказывает влияние человеческий фактор, система будет вредить клубу.

До тех пор, пока не произойдут изменения, «бланкос» намерены продолжать давление на судей и высказываться о видеоарбитраже на своем клубном телевидении, а также в любой форме, какую сочтут нужной.

Отмечается, что футбольная федерация не планирует менять ответственных за судейство, и единственное изменение, которое планируется внедрить в ближайшее время – полуавтоматическое определение офсайда.

«ВАР приговорил «Реал». В Испании судьи дают и забирают титулы». «Мадрид» выпустил видео с критикой судейства в матче с «Барсой»

Итурральде заявил, что Перес просил его судить «Реал» «как «Барсу» в сезоне-2010/11. «Мадрид» в ответ выпустил видео с ошибками экс-арбитра не в их пользу