«Реал» недоволен ВАР в Испании и считает, что судьи намеренно вредят ему ради выгоды «Барсы». Клуб хочет изменений (Marca)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Федерация футбола Испании видеоповторы Футбол

В «Реале» недовольны работой системы ВАР в Испании.

Как сообщает Marca, в клубе считают, что судейские ошибки неслучайны. По мнению «Мадрида», есть явные признаки того, что видеоарбитры намеренно вредят клубу ради выгоды «Барселоны». «Реал» уверен, что судейство в последнем класико подтверждает их точку зрения.

Боссы «Реала» намерены заставить Федерацию футбола Испании радикально изменить работу системы ВАР – они верят, что пока на работу ВАР оказывает влияние человеческий фактор, система будет вредить клубу.

До тех пор, пока не произойдут изменения, «бланкос» намерены продолжать давление на судей и высказываться о видеоарбитраже на своем клубном телевидении, а также в любой форме, какую сочтут нужной.

Отмечается, что футбольная федерация не планирует менять ответственных за судейство, и единственное изменение, которое планируется внедрить в ближайшее время – полуавтоматическое определение офсайда.

«ВАР приговорил «Реал». В Испании судьи дают и забирают титулы». «Мадрид» выпустил видео с критикой судейства в матче с «Барсой»

Итурральде заявил, что Перес просил его судить «Реал» «как «Барсу» в сезоне-2010/11. «Мадрид» в ответ выпустил видео с ошибками экс-арбитра не в их пользу

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141 комментарий

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Гасан Гасанов
Ответ Шукурмирзо Болтаев
я не только про классико говорю. много ситуации в других матчах есть. ты же прекрасно все понимаешь, что де йонг сам начал толкаться и лезть к винисусу, можешь сколько раз здесь не признать, факт того что сам де йонг к нему лез, в душе сам понимаешь, ну или не видел момент лично своими глазами. а винисиус возмутился, потому что есть вар, и судья ими не воспользовался и не разбираясь ему сделал предупреждение
а с каких пор вар смотрит на обычный фол в центре поля?))
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Шукурмирзо Болтаев
Ответ Ansu Fati
Камон это класико)) Дергание за волосы Себальоса, борцовский прием Винисиуса против Де Йонга, посылание судьи Винисиусом, срыв атаки со стороны Начо на 2 желтую)) это ли не красная? Тут парень толкнул в корпус, и то ради возмездия Винисиуса и Себальоса так сразу разнылись😃
я не только про классико говорю. много ситуации в других матчах есть. ты же прекрасно все понимаешь, что де йонг сам начал толкаться и лезть к винисусу, можешь сколько раз здесь не признать, факт того что сам де йонг к нему лез, в душе сам понимаешь, ну или не видел момент лично своими глазами. а винисиус возмутился, потому что есть вар, и судья ими не воспользовался и не разбираясь ему сделал предупреждение
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БЕКБЕРГАН
Ответ Berekella 999
Никто не доказал подкуп Барселоны. Всё дело закрыто. На протяжении многих лет перес покупает судей ,жребий особенно в лиге чемпионов. И весь мир видел как судейский реал выигрывал с помощью ручных судей переса.
Ха-ха-ха-ха ты это серьёзно уже все доказано то что барса платила Негрейро 7 миллионов а вот то что Реал купил судей никто не доказывал.
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Рэйдан Старк 2
Дохера хочет этот ваш королевский клуб)
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Гусеконь
сюрреализм
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6tspey7tb5
Ответ Даня Чебыкин
королевские золотые сливочные рыбки
Королевская Дори)))
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кто-то
Да, сложно выигрывать с приходом ВАР, теперь красные карточки просто так не дают и голы из офсайдов не засчитывают
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БЕКБЕРГАН
Ответ Gelious
Новость читать не пробовали, да?
Чтобы понять что они читали им мозги нужен.
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Barca
Ответ Милитриса Кирбитьевна
Такая же ерня происходит со Спартаком в России.
Это когда им, якобы, сам президент писал?
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Barca
Ответ Николай Васильков
После отказа судьи засчитывать голы с метровых оффсайдов в мадридском поезде начался сущий кошмар.
Они не знают, что это такое.
Ведь они привыкли к километровым офсайда
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Милитриса Кирбитьевна
Такая же ерня происходит со Спартаком в России.
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Ansu Fati
Ответ Шукурмирзо Болтаев
там было ситуация во время угловой, где спецом задел винисиуса, который мимо проходил или стоял, и ещё возмущался, когда ему замечание делали. я хз, что он там курит, пацан реально какой-то безбашенный, не первый раз такое вижу с его стороны.
Камон это класико))
Дергание за волосы Себальоса, борцовский прием Винисиуса против Де Йонга, посылание судьи Винисиусом, срыв атаки со стороны Начо на 2 желтую)) это ли не красная?
Тут парень толкнул в корпус, и то ради возмездия Винисиуса и Себальоса так сразу разнылись😃
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WESTERN-
Но не смешите. При живом тебасе
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Михаил Зобнин
А еще Реал недоволен Араухо. Якобы там дискриминация чернокожего.
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БЕКБЕРГАН
Ответ Валера Ташкентский
Чья бы корова мычала. Сколько раз реал рянули в лч когда они 3 раза подряд взяли титул? Один год только они сами выиграли своими силами. В остальных случаях им помогали. Кстати, вар ввели после того как реал выиграл лч три года подряд. Ни что не смущает?
И что Реал в прошлом году тоже выиграл ЛЧ или прошлом году ВАР не работал что-ли.
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Berekella 999
Ответ БЕКБЕРГАН
А где доказательства. Платить Негрейро 7 миллионов всем известно но нет доказательства да а Реал некто не видел покупал судей или нет доказательства не надо всем все ясно да. Вы хот себя не врите.
Никто не доказал подкуп Барселоны. Всё дело закрыто. На протяжении многих лет перес покупает судей ,жребий особенно в лиге чемпионов. И весь мир видел как судейский реал выигрывал с помощью ручных судей переса.
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Николай Васильков
После отказа судьи засчитывать голы с метровых оффсайдов в мадридском поезде начался сущий кошмар.
+2
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Barca
Ответ Ya Tolik
Ощущение, что жалуются на калькулятор, который упорно показывает, что 2+2=4 ...
Кстати да, если проводить аналогию, то так оно и есть😂
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Barca
Ответ Sul Abd
Может пора не покупать судей , и ны вылетать из ЛЕ ;) И сменить клоунскую расцветку на что нибудь на симпотнее?)
Да да да, мне фанат Реала говорит про судей, иронично.
Вам же Виктор Кашшаи и другие никогда не помогали)
Может пора перестать выигрывать ЛЧ при помощи судей?
И сменить монотонную белую форму на что-то поинтереснее
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bel01
Когда Мадрид судят по правилам, он обычно проигрывает.
Правило, проверенное многими десятилетиями, со времён Франко и до наших дней.
+2
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БЕКБЕРГАН
Ответ Мистер Универсал
Ты думаешь, они знают эти термины?
В отличие от клуба Негрейро они не только знают эти термины но и соблюдает.
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Sul Abd
Ответ Barca
А может реалу пора научиться играть, а не ныть на ВАР?
Может пора не покупать судей , и ны вылетать из ЛЕ ;)
И сменить клоунскую расцветку на что нибудь на симпотнее?)
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Артём Назмутдинов
Ответ Barca
Над барселоной вечно смеются, потому что мы Больше Чем Клуб от сюда и Бчк. А Мадрид меньше чем клуб
Спасибо, буду знать
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Barca
Ответ Даня Чебыкин
почему только испанского?
Кстати да
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Barca
Ответ Артём Назмутдинов
Комментарий удален модератором
Над барселоной вечно смеются, потому что мы Больше Чем Клуб от сюда и Бчк.
А Мадрид меньше чем клуб
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