Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы («СЭ»)

из-за травмы не поможет « » в ближайших матчах.

31-летний хавбек из Нидерландов начал матч 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0) в запасе из-за дискомфорта и вышел на поле с началом второго тайма, но уже через 4 минуты ему потребовалась замена.

Как сообщает « », Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы.

Таким образом, он точно не сыграет в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Уралом» 4 апреля, а также с «Динамо» в Премьер-лиге 8-го.

Квинси провел 20 матчей в нынешней , забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.