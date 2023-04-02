Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы («СЭ»)
Квинси Промес из-за травмы не поможет «Спартаку» в ближайших матчах.
31-летний хавбек из Нидерландов начал матч 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0) в запасе из-за дискомфорта и вышел на поле с началом второго тайма, но уже через 4 минуты ему потребовалась замена.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы.
Таким образом, он точно не сыграет в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Уралом» 4 апреля, а также с «Динамо» в Премьер-лиге 8-го.
Квинси провел 20 матчей в нынешней РПЛ, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.
Да, и Абаскаль его не должен был выпускать.
Хотя бы для того, чтобы он к Уралу был свежим.
Матч реально ничего не решал.
А вот за Кубок надо бороться.