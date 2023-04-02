Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Квинси Промес из-за травмы не поможет «Спартаку» в ближайших матчах.

31-летний хавбек из Нидерландов начал матч 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (0:0) в запасе из-за дискомфорта и вышел на поле с началом второго тайма, но уже через 4 минуты ему потребовалась замена.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы.

Таким образом, он точно не сыграет в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России с «Уралом» 4 апреля, а также с «Динамо» в Премьер-лиге 8-го.

Квинси провел 20 матчей в нынешней РПЛ, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Его статистика – здесь.

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53 комментария

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Onion
Ответ Xameleon1992
В Нидерландах лечиться будет?))
Можно подумать, лекарство есть только в Нидерландах...
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Onion
Ответ Александр Трофимов
Там фанаты Спартака уже говорят, что врач Спартака Козлов работает на Зенит
Есть ещё и Спартак козлов?
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DekiB
Z - заговор!
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Nick Crosier
Вот и поберегли перед Кубком.
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Ковид 07.10.52
Ответ ДудьСдулся
Надеюсь, что с Уралом будут играть Мозес, Мартинс, Товареш, Бальде
Может и так, но хочется Зеньковского, слева увидеть. а не Бальде....
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Otto Kretschmer
Ну всё, прощай третье место.
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Los Catrachos
Мне вот интересно, если вдруг ему какая-то операция потребуется, что он будет делать? Раньше постоянно в какую-нибудь Италию с этими целями гоняли, а у Квинси такой возможности нет. Иначе тюрячка.
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ДудьСдулся
Ответ Voron
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Спартаковские шансы на золото исчезли 6 августа 2022 года на 31-й минуте матча с Уралом.
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Pelerin
Ответ Зелёный гопник
Похоже Ростов будет вторым 😁
Гопник болеет за Зенит? Не может быть! )))
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tolstiy
вот это физиотерапевты и тренеры... на ровном месте....
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RAMIK
Один из лучших игроков чемпионата получил травму, а вы тут смеетесь над этим! Молодцы)
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Александр Трофимов
Васю инвалида знаешь?
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Пользователь Huawei
Ответ Александр Трофимов
Там фанаты Спартака уже говорят, что врач Спартака Козлов работает на Зенит
Кто говорит. Ссылку предоставь.
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Пользователь заблокирован
Ответ ДудьСдулся
Вот за такое, врачей надо сильно оштрафовать. Да, и Абаскаль его не должен был выпускать. Хотя бы для того, чтобы он к Уралу был свежим. Матч реально ничего не решал. А вот за Кубок надо бороться.
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Alestern
ну короче, видать и в Кубке тоже пролетели в этом сезоне...
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Ксяоми Ноутов
Ответ Дмитрий Махаев
На 8ом закончат, как обычно))
это говорит фанат команды, которая ещё осенью была в паре очков от зоны вылета🤣
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бредущий по граблям
Ответ Андрей Тихонов
Я на знаю каким образом, но в этом виноват Зенит.
Зарема подтвердит
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Александр Трофимов
Там фанаты Спартака уже говорят, что врач Спартака Козлов работает на Зенит
+9
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-Ancient-
Ну с такой реализацией и Шамаром на поле вообще в тройке бы остаться,хотя это роли ныне не играет, конечно.
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ДудьСдулся
Ответ Ковид 07.10.52
Жаль конечно, но теперь ждем 11 российских игроков на поле...
Надеюсь, что с Уралом будут играть Мозес, Мартинс, Товареш, Бальде
+4
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мидас
Выздоровление Антохи
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Винтовка_Латыпова
Очевидно - заговор против Спартака
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ДудьСдулся
Ответ Олег Кондратов
А сейча не важно второй ты или пятый, вот кубок жаль что пропустит
Вот за такое, врачей надо сильно оштрафовать.
Да, и Абаскаль его не должен был выпускать.
Хотя бы для того, чтобы он к Уралу был свежим.
Матч реально ничего не решал.
А вот за Кубок надо бороться.
+2
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Sergeev55
Фиговая фигня
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KOTOV71
Ответ Михаил Хромаков
тут больше не у тренеру вопросы, а к врачам
" решающее слово"- за тренером,он за всё отвечает.
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