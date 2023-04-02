Тренер «Торпедо» Клотет: «Метро меня шокировало! Москву трудно не полюбить – это очень красивый город»

Теги премьер-лига Россия Торпедо Р-Спорт Пеп Клотет Футбол

Испанского тренера «Торпедо» Пепа Клотета поразило метро Москвы.

«Я уже успел обойти всю Красную площадь. Понравился район рядом с ней, где много магазинов и ресторанов. Очень люблю там гулять. Также видел Большой театр и спускался в метро.

Метро меня шокировало! В центре оно очень красивое и отлично сконструировано под землей, поразили расстояния и глубина метро. Я еще удивился, когда мне рассказали, что есть более глубокие станции.

Москву трудно не полюбить – это очень красивый город», – сказал Клотет.

Пеп из Барселоны – новый тренер «Торпедо». Он учил Гвардиолу, поверил в Беллингема и возил команду на военную базу

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8 комментариев

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Артём Околович
Ответ Дядя ТУРА
метро и правда в Москве лучшее в мире.
ещё и прекрасная интуитивно понятная навигация. даже человек впервые увидевший метрополитен сразу поймет куда ему надо. в остальных мегаполисах с этим делом все хуже
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Kyancey
Ответ За Валенсию с 1999
Понаехавших бы ещё убрать и вообще норм будет
Большая часть Москвы держится и работает как раз-таки за счёт, как ты сказал, «понаехавших»
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igls54
Белорусский вокзал и Шереметьево тоже неплохо смотрятся
+2
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Игорь М.
Ну так деньги с регионов рекой текут)
+2
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За Валенсию с 1999
Понаехавших бы ещё убрать и вообще норм будет
0
-3
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CriminalJoint62
Пеп + Клопп + Артета = Пеп Клотет
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Дядя ТУРА
метро и правда в Москве лучшее в мире.
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dmitry.tchidakin
Это точно. Москва не какой-то там захолустный Мадрид
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