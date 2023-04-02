Месси освистали во время объявления составов на игру «ПСЖ» – «Лион» на «Парк де Пренс»
Фанаты «ПСЖ» публично выразили недовольство Лионелем Месси.
Как передает RMC Sport, во время объявления составов на игру парижан с «Лионом» посетители «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию аргентинца.
Форвард проводит 50-й матч за «Пари Сен-Жермен» в Лиге 1. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
Со статистикой выступлений Месси можно ознакомиться здесь.
первый наемник и играет за деньги а не за клуб
а второй - местный из Парижа паренёк, который играет за эмблему))
А болельщиков ПСЖ тоже понять можно. Они боятся освистывать Мбаппе так как звездочка Парижа может обидеться, хотя Мест создаёт ему столько моментов в каждом матче, а черепашка все мажет.
Ну и полузащита пСЖ как всегда полный мрак и позор!
«Камп Ноу» скандировал «Месси, Месси» перед финалом испанской медиалиги.
"Месси освистали на «Парк де Пренс»
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Как можно после этого сомневаться -возвращаться в Барсу или нет? Сколько еще денег нужно для полного счастья?
Кто-,то засмеётся или покрутит пальцем у виска от этого комментария,но вспомните Кавенаги. Провал в "Спартаке" - феерия в "Бордо". Маджид Уорисс. Адиль Рами .
Пьюигринье приехал в "Зенит" - и растворился. Потому что Лига 1 - это турнир чуть выше уровня первенства птицефабрик Ростовкой области,в котором участвовал бронзовый призёр Евро 2008 Роман Адамов.