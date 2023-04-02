Месси освистали во время объявления составов на игру «ПСЖ» – «Лион» на «Парк де Пренс»

Теги Лион ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Парк де Пренс Футбол

Фанаты «ПСЖ» публично выразили недовольство Лионелем Месси.

Как передает RMC Sport, во время объявления составов на игру парижан с «Лионом» посетители «Парк де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию аргентинца.

Форвард проводит 50-й матч за «Пари Сен-Жермен» в Лиге 1. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Со статистикой выступлений Месси можно ознакомиться здесь.

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77 комментариев

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shooher
Конечно надо унизить. 13+13, а сезон ещё не закончился. Вот такой пешеход с голами и передачами.
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Extrim
Ответ Сергей Ямковой
Токсичный клуб и токсичные болельщики Пора Лео возвращаться в топ-клуб Нужно забыть это парижское недоразумение
В Сити чтоли?
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CuoreRossonero
Ответ Сергей Ямковой
Токсичный клуб и токсичные болельщики Пора Лео возвращаться в топ-клуб Нужно забыть это парижское недоразумение
Клуб с историей и болельщики тоже. А Лео пора с ярмарки ехать- в Аргентину
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Ivan Ivanych
Есть за что свистеть.
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Osodj Djhshs
Такой заголовок в планы гномолюбов не входил
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Ivan Ivanych
Всё правильно, псж с ним нисколько не сильнее, чем без него.
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elkipalki
Освистали, конечно. А как иначе? Ему катарские шейхи из ПСЖ подарили ЧМ. А он в Барсу засобирался) глядишь ещё инфу сольют о купленных судья на ЧМ, чтоб проучить неблагодарного.
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кто-то
Ответ Фёдор Кузнецов
А хочет ли этого Месси? По сути в Европе есть только 1 клуб в котором Месси можно продолжить играть в Европе это ПСЖ, и тут вопрос в том нужно ли Месси играть в Европе?
Возможно, но тут выбор только за Месси, в принципе, он выиграл всё и спокойно можно уходить на пенсию
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Ramin Mamedov
смешно, что освистывают 35илетнего Месси, у которого голевых действий в этом сезоне больше чем у 23летнего Мбаппе
первый наемник и играет за деньги а не за клуб
а второй - местный из Парижа паренёк, который играет за эмблему))
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Иван Петров
Ответ кто-то
Ну если лига 1 - их потолок, то…
Как будто Неймар дал им что-то еще.
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Фёдор Кузнецов
Ответ кто-то
Но если Месси хочется поиграть ещё в Европе, то снизить личку придётся
А хочет ли этого Месси? По сути в Европе есть только 1 клуб в котором Месси можно продолжить играть в Европе это ПСЖ, и тут вопрос в том нужно ли Месси играть в Европе?
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Sul Abd
Ответ VERBLYUD
Кто забил победный гол в последнем матче с Лионом?
1637388283 дней тому назад?)
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Футбол_это_жизнь
Не случилось химии у ПсЖ и Месси. Вся эта чехарда с составом, тренерами, президентом играющим роль главы Уефа, катарскими шейхами. Месси конечно и сам виноват в этой ситуации. Ну значит вернётся в Барсу отыграет сезон другой и поедет в МЛС. Учитывая как часто он отдыхает во Флориде он будет в Маями.
А болельщиков ПСЖ тоже понять можно. Они боятся освистывать Мбаппе так как звездочка Парижа может обидеться, хотя Мест создаёт ему столько моментов в каждом матче, а черепашка все мажет.
Ну и полузащита пСЖ как всегда полный мрак и позор!
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Фёдор Кузнецов
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
У него 8 результативных очков по г+п в 7 матчах, чего ты еще хочешь? Проблемы ПСЖ в полузащите или в её отсутствии,а не в Месси. А конкретно в матче с Баварией ещё и с защитой были проблемы, в таких обстоятельствах ни один футболист ничего не сможет сделать.
С одной стороны 8 очков за 7 матчей, с другой 6 из них в матчах с Маккаби, а Месси явно не ради этого брали
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кто-то
Ответ Фёдор Кузнецов
Ему спокойно дадут больше в МЛС или в Саудовской Аравии
Но если Месси хочется поиграть ещё в Европе, то снизить личку придётся
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ VERBLYUD
Кто забил победный гол в последнем матче с Лионом?
Этому Лиону даже Дзюба забивал😆
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Фёдор Кузнецов
Ответ кто-то
Мало кто захочет платить 40 млн. евро
Ему спокойно дадут больше в МЛС или в Саудовской Аравии
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кто-то
Ответ Иван Петров
Они были чемпионами до Неймара.
Ну если лига 1 - их потолок, то…
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кто-то
Ответ Фёдор Кузнецов
А зачем ему снижать личку?
Мало кто захочет платить 40 млн. евро
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&_Bishep_&
Две новости в течении недели :
«Камп Ноу» скандировал «Месси, Месси» перед финалом испанской медиалиги.
"Месси освистали на «Парк де Пренс»
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Как можно после этого сомневаться -возвращаться в Барсу или нет? Сколько еще денег нужно для полного счастья?
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кто-то
Ответ Moscwow
Комментарий удален модератором
Я подписан на то, что мне интересно. Ну, а если ты пишешь коммент просто ради того чтобы в очередной раз подчеркнуть финансовое состояние Барсы, то это с тобой , наверно, что-то не то
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Alex Moorag
Красавцы. Делайте все плиз, чтобы Лео вернулся домой с этого недоразумения
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Roman
Ответ Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Фанаты хотят всю вину на одного спихнуть или хотят забыть о своём любимце Мбаппе. В любом случае, Месси надо оттуда валить
Может он не один виноват. Но его вина тоже есть. И причем ходят слухи что он возвращается в Барсу, хотя сезон еще не закончился. И фаны видят, что Месси просто пешком ходит. Вот и не довольство
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Злобный Конь
Люди,лицезревшие виртуозную игру прошедших через суровую элитарнейшую Высшую лигу/РПЛ России - Яновского и Семака, не дадут себя обмануть всяким там Месси,Рамосом,Неймаром, Мбаппе. Последний,кто соответствовал топ-уровню был Тиаго Силва. И то потому что тренировался в "Динамо".
Кто-,то засмеётся или покрутит пальцем у виска от этого комментария,но вспомните Кавенаги. Провал в "Спартаке" - феерия в "Бордо". Маджид Уорисс. Адиль Рами .
Пьюигринье приехал в "Зенит" - и растворился. Потому что Лига 1 - это турнир чуть выше уровня первенства птицефабрик Ростовкой области,в котором участвовал бронзовый призёр Евро 2008 Роман Адамов.
+7
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Roman
Ответ Сергей Ямковой
Токсичный клуб и токсичные болельщики Пора Лео возвращаться в топ-клуб Нужно забыть это парижское недоразумение
То есть Месси фиерит, а вот болельщики на него наговаривают ? Просто такие игроки в старости больше вреда приносят клубам. Такое не только в футболе, в НБА тоже самое с ЛеБроном и Брайантом было. Просто они уже не тянут даже в лиге фермеров. Вот и все
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