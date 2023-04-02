Месси освистали во время объявления составов на игру «ПСЖ» – «Лион» на «Парк де Пренс»

Фанаты « » публично выразили недовольство Лионелем Месси.

Как передает RMC Sport, во время объявления составов на игру парижан с « » посетители « де Пренс» начали свистеть, услышав фамилию аргентинца.

Форвард проводит 50-й матч за «Пари Сен-Жермен» в Лиге 1. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

Со статистикой выступлений Месси можно ознакомиться здесь.