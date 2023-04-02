не собирается терять в деньгах, продлевая контракт с «ПСЖ».

По сведениям Goal, аргентинец дал руководству клуба Лиги 1 понять, что не рассматривает возможность уменьшения зарплаты.

При этом парижанам необходимо сократить платежную ведомость почти на 30% для того, чтобы иметь возможность платить форварду столько же или даже больше, чем в нынешнем сезоне.

Контракт Месси с « » рассчитан до конца нынешнего сезона. Сообщалось, что ему ежемесячно начисляется 3,375 млн евро (до вычета налогов).