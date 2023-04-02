Месси сообщил «ПСЖ», что не пойдет на сокращение зарплаты. Клубу нужно урезать платежку на 30%
Лионель Месси не собирается терять в деньгах, продлевая контракт с «ПСЖ».
По сведениям Goal, аргентинец дал руководству клуба Лиги 1 понять, что не рассматривает возможность уменьшения зарплаты.
При этом парижанам необходимо сократить платежную ведомость почти на 30% для того, чтобы иметь возможность платить форварду столько же или даже больше, чем в нынешнем сезоне.
Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Сообщалось, что ему ежемесячно начисляется 3,375 млн евро (до вычета налогов).
Они серьёзно думали, что Месси к ним пришел в ПСЖ за чем-то другим, а при такой просьбе обязательно скажет: "это честь для меня - играть в этом клубе за вас, уважаемые шейхи. Жертвую всю свою зарплату во имя великого будущего нашего клуба, ведь я вижу вашу гениальность и стратегическое мышление в каждом вашем решении, ребята!"
Просто лол.
Сначала завалили деньгами, а теперь просят снизить зарлпату! Я прям представил взгляд Месси, когда ему это предложили.
Тут вряд ли в ближайшее время, что-то узнаем конкретное
Голь.ком: пук.
Не то чтобы таких челов в комментах заботит достоверность, плюсики то не пахнут. И вообще Спортс для любителей ногомяча это что-то вроде первого канала.