Месси сообщил «ПСЖ», что не пойдет на сокращение зарплаты. Клубу нужно урезать платежку на 30%

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция деньги Футбол

Лионель Месси не собирается терять в деньгах, продлевая контракт с «ПСЖ».

По сведениям Goal, аргентинец дал руководству клуба Лиги 1 понять, что не рассматривает возможность уменьшения зарплаты.

При этом парижанам необходимо сократить платежную ведомость почти на 30% для того, чтобы иметь возможность платить форварду столько же или даже больше, чем в нынешнем сезоне.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Сообщалось, что ему ежемесячно начисляется 3,375 млн евро (до вычета налогов).

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115 комментариев

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Koulmann
Эти шейхи такие забавные иногда. Просто умиляют
Они серьёзно думали, что Месси к ним пришел в ПСЖ за чем-то другим, а при такой просьбе обязательно скажет: "это честь для меня - играть в этом клубе за вас, уважаемые шейхи. Жертвую всю свою зарплату во имя великого будущего нашего клуба, ведь я вижу вашу гениальность и стратегическое мышление в каждом вашем решении, ребята!"
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Рандомный чел
Так он ради денег и перешел туда, не? Нормальный человек просто так не будет за ПСЖ играть
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Аа Еее
Ответ GuruFutbola
Все верно, иметь в своем составе короля это привилегия, за которую нужно достойно платить😌
царь или король то не настоящий ))
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Koulmann
Ответ Дядя ТУРА
ахаххаха Псж наивные)) Месси где на уступки в плане денег шел?) Барсу родную почти до банкротства довел
Явно наивные, если думали, что Месси шел к шейхам в Париж за чем-то ещё)
Просто лол.
Сначала завалили деньгами, а теперь просят снизить зарлпату! Я прям представил взгляд Месси, когда ему это предложили.
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MenOfSoccer
Да не так там все. Законы франции не дают возможность сократить ему зарплату. Месси готов и за бесплатно играть. Главное, чтобы зарплату не урезали
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нелюбитель футбола
Ответ Syndycate
Фантики Лео всерьез верят, что он в Барсу вернется играть за палку колбасы)
Геше и палки колбасы не предлагали... Тока за 20 баранов хотели обменять... На Фареры... Аль забыл фееричный 22-й год?... А-ха-ха-ха..
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Максим Смирнов
Ответ Moscwow
Золотой мяч купи, чм купи, зп повысь. Обнаглел пешеход
Роналду ни ЗМ не купил, ни ЧМ — денежек не хватает у нищеброда, так получается))
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Максим Смирнов
Ответ Aleksandr Dubovik
Лол один клуб по миру пустил, думали ПСЖ на уступки пройдёт?))
ааа, то есть это Месси, принесший 300 млн евро чистыми Барсе за 3 года, пустил ее по миру, а не Бартомеу с его провальными трансферами, еще один чепушок нарисовался))
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Леван Мкртчян
Ответ Сергей Григорьев
идиот,ему 38 лет 🤣 какое развитие.
То о котором он говорит каждый раз добираясь до микрофона или клавиатуры, и@иот-персофантик
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Nick Crosier
укоротить месси не получится.
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Oleg Pepel
жадный, гормональный гном..
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Максим Смирнов
Ответ Moscwow
По ходу даже там поняли, что пенальти столько не стоят
пенальти там Мбаппе исполняет, но пuдpuдовцу главное ляпнуть, это типично для него))
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Адепт Суперлиги
Ответ Djeday
а кто получает в 30+ деньги, равные Месси ? и полный 0 на поле?
Роналду больше получает, например) Мбаппе ничем не лучше Месси по этому сезону, Неймар - как всегда в лазарете. Есть несколько игроков, которые получают на уровне Месси, но ничем его не превосходят.
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Адепт Суперлиги
Ответ Иван Иванов
Честно говоря, Месси немного опупел! Он наверное думает, что арабы денег не считают, поэтому они выложат сколько угодно, но в Европе ему никто больше ПСЖ платить не будет. На месте шейхов я бы сказал Месси: "Ну иди, попробуй найди клуб в Европе! Ты ж приползёшь в августе, как блудный сын!" 😉 По-хорошему Месси в Европе должен сокращать свою зарплату в 2 раза.
Ты, наверное, не понимаешь, что зарплата не только из-за футбольных навыков складывается. Вон, истеричке пешеходной, которая развалила Юве и МЮ, платили по 30+ млн в год только чистыми, без учёта налогов. С хрена ли Месси, который плюс ко всему имеет лучшую стату в клубе и забивает победные мячи, понижать зарплату на уровень Витиньи?))
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Максим Смирнов
Ответ slow focus
ахаха и еще кто-то верит, что он в аргентину поедет играть за пригоршню песо с инфляцией в 100%
как будто он говорил, что будет играть за пригоршню песо, вот же ты чепуш))
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Леван Мкртчян
Ответ Фанат спорта01
в чём прикол играть в условной Боруссии за 5млн евро? когда ты не сможешь выиграть ничего. Ладно бы его взяли в Реал или Баварию,он бы возможно и сыграл бы за эти деньги.
Для Криша сверхважна личная стата в ЛЧ чтобы остаться лучшим , с этим трудно спорить. Поэтому и непонятно, либо предложений никаких не было даже с сокращением зарплаты, либо он просто выбрал большое бабло и даже не пытался понизить планку финансовых запросов для клубов ЛЧ.
Тут вряд ли в ближайшее время, что-то узнаем конкретное
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Родя Раскольников
Ответ Злобный Конь
Правильно его освистывают.
Гастон Эдул, Фабрицио Романо, и остальные надёжные источники: контракт Месси согласован сторонами уже несколько месяцев, остаётся подписать.

Голь.ком: пук.

Не то чтобы таких челов в комментах заботит достоверность, плюсики то не пахнут. И вообще Спортс для любителей ногомяча это что-то вроде первого канала.
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АфоняТВ
Ответ mekafff
Не совсем. Еще из-за Бускетса, Альбы и Пике.
Да ты фантастический клоун. Даже Бартомеу рядом с тобой не стоит.
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Советский Комиссар
Ответ Артур Ганненко
Интересно куда Месси с такими запросами ещё возьмут? Только в Саудовскую Аравию или Млс, но тогда ему не дадут золотой мяч.
В барсу он поедет лол, за гроши
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Djeday
Ответ Адепт Суперлиги
А кто полезен в ПСЖ против топ-клубов?))
а кто получает в 30+ деньги, равные Месси ? и полный 0 на поле?
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Syndycate
Фантики Лео всерьез верят, что он в Барсу вернется играть за палку колбасы)
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Советский Комиссар
Ответ Дядя ТУРА
ахаххаха Псж наивные)) Месси где на уступки в плане денег шел?) Барсу родную почти до банкротства довел
50% снизил а оказалось нельзя из—за трудового кодекса, а вот катарский мешок он правильно обувает
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Максим Смирнов
Ответ василий иванов
авахвахвах, развалил! Они строят свой клуб как курорт для стареющих звезд и молодых талантов. Кто будт рвать за них свою пятую точку? да никто. Но виноват всегда Месси)
"развалил" настолько, что даже в проигранных ПСЖ матчах по оценкам является лучшим в команде — что с Лионом, что Ренном и Марселем. но понятно, что Месси много раз причинил этому Роману ректальную боль, достаточно просто глянуть на его подписки и все станет ясно))
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Andrew Kolevatykh
Ответ Osodj Djhshs
Гномолюб, иди считай как псж плохо играл, но месси весь матч пахал и только кривоногие напарники запороли 100500 моментов созданных месси
Ой, у нас тут у мальчика пригорело, нужны пожарные)
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Сергей Григорьев
Ответ Леван Мкртчян
200 миллионов в чемпионате верблюдов без единого шанса на престиж и развитие , видимо босс гномов ( Белоснежка) получает. Или я что-то не так понимаю в отсылках
идиот,ему 38 лет 🤣 какое развитие.
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