0:4 от «Милана» – крупнейшее поражение «Наполи» в Серии А c 2007 года. Дома – с 2000-го

«Наполи» потерпел крупнейшее домашнее поражение в Серии А в XXI веке.

Команда Лучано Спаллетти уступила « » со счетом 0:4 в 28-м туре.

В последний раз неаполитанцы на своем поле проигрывали в чемпионате в 4 и более мяча в октябре 2000 года – «Болонье» (1:5).

В целом « » не проигрывал в чемпионате с такой разницей со 2 декабря 2007 года – тогда он потерпел поражение от «Аталанты» (1:5) на выезде.