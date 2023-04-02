0:4 от «Милана» – крупнейшее поражение «Наполи» в Серии А c 2007 года. Дома – с 2000-го

Теги Милан Аталанта Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Болонья Футбол

«Наполи» потерпел крупнейшее домашнее поражение в Серии А в XXI веке.

Команда Лучано Спаллетти уступила «Милану» со счетом 0:4 в 28-м туре.

В последний раз неаполитанцы на своем поле проигрывали в чемпионате в 4 и более мяча в октябре 2000 года – «Болонье» (1:5).

В целом «Наполи» не проигрывал в чемпионате с такой разницей со 2 декабря 2007 года – тогда он потерпел поражение от «Аталанты» (1:5) на выезде.

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29 комментариев

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Я всех их сделал
Ответ Михаил Стентор
А какая у них мотивация с таким отрывом играть? Я думаю ещё это очень сильно сыграло. В ЛЧ будет совершенно другой матч.
Ну Юве например за свои 9 скудетто ни разу так не проигрывал, даже когда в 2019 откровенно забил на последнюю треть сезона, оформив к марту +20 от Наполи. Дело не в мотивации, а в банальном самоуважении, иначе многие топ-клубы после решения задач в чемпионате просто сливали бы все игры с унизительными счетами, мотивации ж нет, какой смысл вообще выходить на поле, однако у профессионалов есть самолюбие, тут и от тренера зависит, тот же Конте в 2014 после досрочного чемпионства всё равно заряжал Юве на максимум очков в оставшихся играх и они в итоге набрали рекордные для всех топ-5 лиг на текущий момент 102 очка, Спаллетти же просто позволил себя вот так унизить перед своими болельщиками, и заодно зарядил Милан огромной порцией уверенности накануне очных игр в ЛЧ, у них теперь вкус крови на зубах и они знают что этот Наполи можно и нужно рвать, вполне обычная команда и ни разу не Барса образца 2009-2012 годов, обыграть которых для большинства клубов даже высшего уровня было задачей нетривиальной.
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Марина Быстрова
Ответ Ilya Sveshnikov
#forzanapolisempre
И давно Наполи семпре?)
Одни глоры....
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Эннер Валенсия
Ответ kaka10
Победа Милана удивляет тех, кто не смотрит матчи Милана с Наполи. Милан последние 5 ночных встреч доминировал и заслуживал побед. То, что не всегда выигрывали это вопрос другой. Милан при отсутствии травм сильнее Наполи. И в ЛЧ будет такая же картина. Милан будет доминировать и выбьет Наполи из ЛЧ
Запомним
0
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Салесар
Ответ Колбаскер тут
Получается Хвича без Осимхена деньги на ветер?
Получается после одного матча делаем такие выводы?
+6
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+6
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Марик05
Ответ Александр Белов
Чуйка есть, что Милан выбьет Наполи из Лч
Это я ещё после жеребьёвки сказал
+5
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Ilya Sveshnikov
#forzanapolisempre
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Karamazoff
Лацио - чемпион!!!))
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laudrup
Кьяер, конечно профессор. С ним защита Милана играет намного спокойней .
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V83
Старый добрый Спалетти вернулся😀
+1
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Юрий Кечко
Ответ kaka10
Победа Милана удивляет тех, кто не смотрит матчи Милана с Наполи. Милан последние 5 ночных встреч доминировал и заслуживал побед. То, что не всегда выигрывали это вопрос другой. Милан при отсутствии травм сильнее Наполи. И в ЛЧ будет такая же картина. Милан будет доминировать и выбьет Наполи из ЛЧ
Блин ну тогда в следующий раз надо на день ставить )))
+5
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kaka10
Ответ Михаил Стентор
А какая у них мотивация с таким отрывом играть? Я думаю ещё это очень сильно сыграло. В ЛЧ будет совершенно другой матч.
чувак это игра в разгар сезона, дома против действующего чемпиона, тут тебе даже мотивировать игроков не надо

это тебе не РПЛ, а горячий Неаполь, бред несёшь
+1
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Aleex Trianon
Хвиииичааа! ты гдеееееееее?
+1
-2
-1
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kaka10
Победа Милана удивляет тех, кто не смотрит матчи Милана с Наполи.
Милан последние 5 ночных встреч доминировал и заслуживал побед. То, что не всегда выигрывали это вопрос другой.
Милан при отсутствии травм сильнее Наполи. И в ЛЧ будет такая же картина. Милан будет доминировать и выбьет Наполи из ЛЧ
+9
-3
+6
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Эл Ку
Сегодня не день неаполитанцев😔
0
0
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olegio rosso
Что-то похожее могло быть в первом круге. На Сан Сиро Наполи отскочил, Милан запорол кучу моментов. В ЛЧ будет интересно эти качельные матчи плюс кубковый нерв
+19
0
+19
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blaugrano
Уверен, Наполи предпочёл бы любого соперника в 1/4 ЛЧ, кроме итальянского. Изучили друг друга как облупленные.
+7
-1
+6
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spartak_1988
а нагнет в ЛЧ в этой половине сетки всех итальянцев Бенфика в итоге)))
0
-3
-3
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quadryk
ждём ЛЧ, там посерьезней все будет
+3
0
+3
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blaugrano
Ответ wojtech66
Апрель, май - Наполи, отгребай.)
От берега?
+2
-1
+1
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инок
Поражение Наполи только потстегнет их к долгожданному
скудетто.
+1
-1
0
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Юрий Кечко
Ответ Михаил Стентор
А какая у них мотивация с таким отрывом играть? Я думаю ещё это очень сильно сыграло. В ЛЧ будет совершенно другой матч.
Вот умница , адекватный человек
0
-3
-3
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Юрий Кечко
Ответ Fark
не должен проигрывать чемпион дома 0-4, так что подгадила Неаполю команда. А если еще и в 14 не пройдут, то тогда вообще запашок будет сильный
Мало таких случаев в истории что ли ?) когда все уже ясно
0
-2
-2
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Юрий Кечко
Я жду после прохода Наполи в лч пользователя Орбит с его экспертным мнением ))) но думаю его вытряс сдует куда то , балбесину
0
-1
-1
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Александр Белов
Чуйка есть, что Милан выбьет Наполи из Лч
+19
-4
+15
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Колбаскер тут
Получается Хвича без Осимхена деньги на ветер?
+14
-8
+6
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