0:4 от «Милана» – крупнейшее поражение «Наполи» в Серии А c 2007 года. Дома – с 2000-го
«Наполи» потерпел крупнейшее домашнее поражение в Серии А в XXI веке.
Команда Лучано Спаллетти уступила «Милану» со счетом 0:4 в 28-м туре.
В последний раз неаполитанцы на своем поле проигрывали в чемпионате в 4 и более мяча в октябре 2000 года – «Болонье» (1:5).
В целом «Наполи» не проигрывал в чемпионате с такой разницей со 2 декабря 2007 года – тогда он потерпел поражение от «Аталанты» (1:5) на выезде.
Одни глоры....
это тебе не РПЛ, а горячий Неаполь, бред несёшь
Милан последние 5 ночных встреч доминировал и заслуживал побед. То, что не всегда выигрывали это вопрос другой.
Милан при отсутствии травм сильнее Наполи. И в ЛЧ будет такая же картина. Милан будет доминировать и выбьет Наполи из ЛЧ
скудетто.