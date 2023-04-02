«Лестер» уволил Роджерса. У команды 6 поражений и ничья в 7 последних матчах и 18-е место в АПЛ
Брендан Роджерс покинул пост главного тренера «Лестера».
Клуб из графства Лестершир объявил о расторжении контракта с 50-летним тренером из Северной Ирландии по обоюдному согласию сторон.
Решение было принято после того, как «Лестер» проиграл 6 раз и сыграл вничью в семи последних матчах.
Команда, набрав 25 очков, занимает 18-е место в таблице АПЛ и идет в зоне вылета.
Роджерс тренировал «лис» с 2019 года. В 2021-м он выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Англии.
«Лестер» рухнул на 20-е место в АПЛ и через 7 лет после чемпионства рискует вылететь. Что случилось?
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