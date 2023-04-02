«Лестер» уволил Роджерса. У команды 6 поражений и ничья в 7 последних матчах и 18-е место в АПЛ

Теги премьер-лига Англия отставки Лестер Брендан Роджерс Футбол

Брендан Роджерс покинул пост главного тренера «Лестера».

Клуб из графства Лестершир объявил о расторжении контракта с 50-летним тренером из Северной Ирландии по обоюдному согласию сторон.

Решение было принято после того, как «Лестер» проиграл 6 раз и сыграл вничью в семи последних матчах.

Команда, набрав 25 очков, занимает 18-е место в таблице АПЛ и идет в зоне вылета.

Роджерс тренировал «лис» с 2019 года. В 2021-м он выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Англии.

«Лестер» рухнул на 20-е место в АПЛ и через 7 лет после чемпионства рискует вылететь. Что случилось?

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52 комментария

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Егор Понамарёв
Борьба за выживание будет безумная
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Дави На кнопы
Поттер следующий...
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Ernest Imamov
доигрался со своим Суттером, какой из него центр деф? Жалко команду подарившую нам чудо чемпионство, надеюсь не провалятся в чемпионшип
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Кирилл Новокщенов
Ответ Кирилл Голивец
Результаты последние кошмар конечно. Но им с их нынешними центральными защитниками нужен какой-то консервативный британец под автобусный футбол) Но Пэлас уже занял такую нишу.
20 ударов Пэлас за матч – это автобусный футбол?
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Sergeev55
Сказка Лестера из волшебной может превратиться в кошмарную!!!
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deadjoker
Боули, не спи…
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Александр Андреев
Ответ AlexDeLarge
Несмотря на отсутствие нормальных трансферов, кучу травм, немотивированность главных звезд, вратаря уровня ФНЛ-2, Лестер все равно играет намного хуже ожидаемого После 2-х побед над АВ и ТТХ даже показалось, что вот-вот, наконец, начнут показывать свой уровень, но не судьба В первые сезоны Роджерс проводил хорошую работу, но и ему, и клубу нужна перезагрузка Главное, вообще не вылететь сейчас и в межсезонье уже перестраиваться спокойно, нужен Биг Сэм
Насчет вратаря. Это ведь выбор главного тренера, т.е Роджерса. Варианты перед сезоном были. Например можно было взять в аренду Штеффена из Сити.
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Кирилл Голивец
Результаты последние кошмар конечно. Но им с их нынешними центральными защитниками нужен какой-то консервативный британец под автобусный футбол) Но Пэлас уже занял такую нишу.
у Пелась тренер не британец вроде
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Paolo Rossi
Когда то это должно было произойти
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nick-basil
Болельщики Челси тяжко вздохнули...
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Вячеслав Пустохин
Эх, опять не Поттер
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Юджин1986
Ответ Кирилл Голивец
Результаты последние кошмар конечно. Но им с их нынешними центральными защитниками нужен какой-то консервативный британец под автобусный футбол) Но Пэлас уже занял такую нишу.
Так почему ЦЗ играл Амарти, а не Сеюнджу. Турок временами привозил, но так он и пахал, простите за двоих. Почему в опорке играл Менди при здоровом Ндиди?
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Брулин
Жалко немного его, но вариантов не было. С Пэласом если бы победили, все могло быть по-другому. Но в итоге Пэлас убрали Вийера, вернули старика и сразу 3 очка, причём всю игру давили и додавили. Надеюсь, что новый тренер сохранит Лестер в АПЛ. Буквально в последние годы бились за топ-4 и взяли Кубок Англии с суперкубком.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Tomas Torquemada77
Поттера зовите!
Денег не хватит)
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Стэн Смит
Ответ Joker17
То, что он делает с Челси, разве не магия?
Круциатус какой-то)
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Joker17
Ответ Стэн Смит
Только если волшебника
То, что он делает с Челси, разве не магия?
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**Iscander**
Физрук который тренировал порт, конечно уволят.
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rtr_return
Вроде все по плану, идут туда, где их место. Чего увольнять...
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B_Boris
Нагельсмана зовите, в Лестере бы норм прижился.
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Curry30
давно было понятно, что он не тренер, а физручелло типо поттера в Челси
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Стэн Смит
Ответ Tomas Torquemada77
Поттера зовите!
Только если волшебника
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Крэнг
Ждём в нашем Ливерпуле
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Alda
Вот и новый тренер Тотенхема
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Юджин1986
Спасибо за первые два года и Кубок Англии, за раскрытие талантов Мэддисона и Барнса, но уходить нужно было самому и раньше.
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eftomolgy
Ответ Тимофей Кушнир
Куда теперь? После последних результатов его никакой топ-клуб не возьмёт. Вернётся в Шотландию.
Топ не возьмет, но команда из второй половины АПЛ - вполне
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