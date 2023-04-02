покинул пост главного тренера « ».

Клуб из графства Лестершир объявил о расторжении контракта с 50-летним тренером из Северной Ирландии по обоюдному согласию сторон.

Решение было принято после того, как «Лестер» проиграл 6 раз и сыграл вничью в семи последних матчах.

Команда, набрав 25 очков, занимает 18-е место в таблице АПЛ и идет в зоне вылета.

Роджерс тренировал «лис» с 2019 года. В 2021-м он выиграл с клубом Кубок и Суперкубок Англии.

«Лестер» рухнул на 20-е место в АПЛ и через 7 лет после чемпионства рискует вылететь. Что случилось?