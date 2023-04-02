Олимпийский чемпион Свобода покинул пост главы комиссии спортсменов НОК Чехии. Он выступал за возвращение российских спортсменов

Теги Олимпийская сборная России Давид Свобода Политика НОК Чехии Современное пятиборье

Глава комиссии спортсменов Чехии ушел в отставку из-за позиции в отношении россиян.

Как сообщает Inside the Games, Давид Свобода занимал пост председателя комиссии в Национальном олимпийском комитете Чехии (НОК Чехии), но подвергся критике после дискуссий о российских спортсменах.

В частности, он поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению россиян к соревнованиям. Свобода объяснял, что он «заинтересован в защите невиновных атлетов» и в том, чтобы «политика как можно меньше вмешивалась в спорт». При этом он уточнял, что не поддерживает боевые действия.

Свобода является олимпийским чемпионом Лондона-2012 по современному пятиборью, а также военнослужащим. Он покинул пост в комиссии после встречи с министром обороны Чехии Яной Черноховой, которая не поддержала его заявления.

«Моя двойная роль профессионального военного и представителя спортсменов не сочетаются, поэтому я решил выйти из состава [комиссии спортсменов].

Я не защитник России, и мне жаль, что мои неуклюжие заявления могут навредить армии и Министерству обороны [Чехии]», – сказал Свобода.

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46 комментариев

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Сергей Стес
Ответ Александр Г.
Хлебло оф
🐽 сразу видно
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Sobachkin
В Чехии нет теперь Свободы!
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murzzzzzilka
Ответ Total_90
что в этот раз наши либералы на спортсе в опровдании демократии выдумают)
Уже придумали:))
Уголовное дело же не завели, значит, все ок:)))
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Бобынин
Афигел что ли совсем!! Давно пора.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Koulmann
Да, вмешательство. Спортсмен-военный, занимая важный и отвественный пост в эфире национального телевидения стал публично сомневаться и осуждать правильность действий Чехии и других стран относительно военного конфликта в Украине, что наверняка является нарушением этического кодекса и положений в его контракте. На что ему было обращено внимание со стороны армии и со стороны спростменов. И ушел с поста сам. >>This is not a punishment for an opinion, but for not observing how a professional soldier should act in public Речь тут не про неправильный выбор, а про глупости, сказанные в эфире ответственным лицом. То бишь несоблюдения определенным правил, наверняка прописанных в его контракте.
Это другое, кто бы сомневался.
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murzzzzzilka
Вот она, свобода и демократия:))
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Александр Г.
Ответ Сергей Стес
выжили, выдавили упыри
Хлебло оф
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Bayern2004
Убрать у ФРС возможность печатать туалетную бумагу,и свобода приобретёт своё истинное значение.
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Любитель побеждать
Ответ Koulmann
Ничего нового, опять безответственная подача новости и неверные акценты. Парень получил критику за весьма неумные комментарии по телеку: >>he was particularly criticised for commenting "the first casualty of every war conflict is the truth" and "we have a lot of information, sometimes conflicting". Asked about the condemnation of the invasion of Ukraine at the United Nations General Assembly, Svoboda replied: "It could easily be a mistake." То есть голосование Генассамблеи ООН и голос Чехии в ООН по поводу агрессии РФ в Украине - это ошибка? Вполне справедливо получил в плечи, прежде всего как военный, за публичное несогласие с позицией своей страны. Поэтому был вызван "на ковер" главой военного клуба, где служит. После беседы с председателем клуба ушел в отставку. Все вполне логично и цивилизованно. Новость подали очень интересно, как будто его убрали за >>дискуссии о российских спортсменах. Но в действительности он ушел сам из-за публичных сомнений в правильности действий его страны и верности источников информации в эфире этого самого СМИ. А про «заинтересован в защите невиновных атлетов» и в том, чтобы «политика как можно меньше вмешивалась в спорт» он уже написал постфактум в фейсбуке, в качестве оправдвания.
Публичное несогласие с политикой своей страны… Разве это не то же самое, что пытаются навязать нашим спортсменам? Хм. Или это другое?
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Адекватник
Свободу отменили....
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Добрый_Ээх
Свобода теперь свободен
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Total_90
что в этот раз наши либералы на спортсе в опровдании демократии выдумают)
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Додик Аксель
Свободу СвОбоде выражать своё мнение без последствий в поддержку участия наших спортсменов на соревнованиях. Или это другое для недалёкой Европы ?...
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Геннадий Тёкин
Эта Свобода, кому надо свобода).
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elena
Свобода и несвобода, два в одном, как не парадоксально
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Booligan
Свободен!
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Mars53
А уголовное дело о дискредитации армии завели? Или в фашисткой Европе ещё такое не придумали?
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Виктор Войнов
Не вписался в повестку
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Денис Погодин
Репрессии за выражения собственного мнения.Современные реалии евросовка
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Мишаня Кашников
Дяде быстро объяснили что он очень не прав
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Александр Русанов
Ответ D-eisler@yandex.ru
Как же символично, в свободной Европе - убрали Свободу.
Не убирали, сама ушла после консультаций сторон
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proeast
Свободу выгнали.
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Sutekh Hexen
Ответ imaxim
Быстренько товарищу объяснили какое единственное мнение верное))) вот такая демократия однако
Демократия вымерла походу.
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Koulmann
Ответ Зубы Дзюбы
Ой. А не вмешательство ли это государства в спортивные дела? А нет, это другое
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Ульян Реактивный
Пришло твоё время, Гашек
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