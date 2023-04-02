Олимпийский чемпион Свобода покинул пост главы комиссии спортсменов НОК Чехии. Он выступал за возвращение российских спортсменов

Глава комиссии спортсменов Чехии ушел в отставку из-за позиции в отношении россиян.

Как сообщает Inside the Games, Давид Свобода занимал пост председателя комиссии в Национальном олимпийском комитете Чехии (НОК Чехии), но подвергся критике после дискуссий о российских спортсменах.

В частности, он поддержал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по возвращению россиян к соревнованиям. Свобода объяснял, что он «заинтересован в защите невиновных атлетов» и в том, чтобы «политика как можно меньше вмешивалась в спорт». При этом он уточнял, что не поддерживает боевые действия.

Свобода является олимпийским чемпионом Лондона-2012 по современному пятиборью, а также военнослужащим. Он покинул пост в комиссии после встречи с министром обороны Чехии Яной Черноховой, которая не поддержала его заявления.

«Моя двойная роль профессионального военного и представителя спортсменов не сочетаются, поэтому я решил выйти из состава [комиссии спортсменов].

Я не защитник России, и мне жаль, что мои неуклюжие заявления могут навредить армии и Министерству обороны [Чехии]», – сказал Свобода.

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