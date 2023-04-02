«Fan ID нужно отменять. Наш футбол напоминает театр абсурда – ни за какие места не боремся, болельщиков на трибунах нет». Хавбек «Ахмата» Трошечкин об РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Ахмат Открытие Банк Арена стадионы Александр Трошечкин Fan ID Футбол

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин выступил за отмену Fan ID.

– На стадионах все меньше зрителей, многие это связывают с Fan ID. Недавно пошли разговоры о том, чтобы вернуть пиво на стадионы. Как вы относитесь к этой идее? Может быть, это увеличит количество людей на стадионах?

– Отвечу как непьющий человек – мне без разницы. Думаю, что футбол можно смотреть и без пива. В целом, любого пьяного человека можно вывести со стадиона.

Но зрителей на стадионах должно быть больше. Когда на «Открытии Арене» в матче против «Спартака» людей слышно – это ненормально.

Помню время, когда трибуны еще были полными, а сейчас наш футбол напоминает театр абсурда. Мы ни за какие места не боремся, болельщиков на трибунах нет.

– Мотивация падает, когда ты выходишь играть, а вместо болельщиков отчетливо слышишь тренеров?

– Не сказал бы, мотивация у профессионального спортсмена всегда должна быть. Но ярких эмоций стало меньше, это влияет на футболистов.

– Когда вы играете в гостях не со «Спартаком», а к примеру, с «Химками», у которых меньше болельщиков, чем у красно-белых, не складывается ощущение товарищеского матча на сборах?

– Наверное, да, складывается такое ощущение. Все это очень неприятно. Fan ID нужно отменять, но, боюсь, этого не случится, – сказал Трошечкин.

Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?

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42 комментария

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Ник Прост
Ответ aarau
бери шире.... вся страна.... театр абсурда
У меня в стране, конечно, не без недостатков, но жить можно, а кому не нравится, дергай восвояси, там "порядок" и "демократия", процветание одним словом!
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Ракелль
Ну Ахмат не борется ,а ЦСКА ,Зенит и Локо да
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Ник Прост
Ответ Иван Рыбаков
Уж от кого от кого, но от игрока Ахмата такое услышать вообще не ожидал. Молодец!
А чего он не подкинул, что и зарплаты ногодрочерам тоже не мешало бы урезать раз в десять, зрителей ему не хватает, понимаешь...
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Павел Ермаков
Задержат на стадионе по какой-то причине,а ты ещё и пива выпил.Дунешь в трубочку и вообще привет будет.Алкоголь это отягчающий фактор.Думайте на будущее,пить пиво или не пить.
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Michael_Monza
Ответ Павел Московой
Ну вот и детский сад пошёл. Очень благоразумно
Пошёл вон, не пиши мне упырь
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Павел Московой
Ответ Michael_Monza
Ты жидко обосрался
Ну вот и детский сад пошёл. Очень благоразумно
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Michael_Monza
Ответ Павел Московой
Я лишь процитировал директора института РАН. Это не мои слова. Разве в "благоразумной" стране могут быть такие директора научных институтов?
Ты жидко обосрался
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Leftdefender
Ответ adeptik
Ага, абсурда, но каким-то образом сумела избежать серьезных проблем после шквала санкций и военных рельс. Те кто кукарекал больше всех, испытывают сложности куда большие чем мы. То что в футболе какие-то идиоты ввели этот чёртов фанайди - в других видах спорта мы же такого не видим - ещё не значит, что вся страна какая-то не такая. Страна более чем, а вот конкретно эта ситуация абсурдна.
Проблемы из-за санкций ещё даже толком не начались. Это работает в долгую. Через годик-другой по другому запоёшь. Избежал он санкций))) На Иран посмотри - будущая Россия.
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Павел Московой
Ответ Michael_Monza
По существу, ты несёшь бред
Я лишь процитировал директора института РАН. Это не мои слова. Разве в "благоразумной" стране могут быть такие директора научных институтов?
+1
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Эразм
Сказал игрок команды на которую в прошлом сезоне ходило в среднем 6000 зрителей...
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Michael_Monza
Ответ Павел Московой
А по существу?
По существу, ты несёшь бред
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-2
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Павел Московой
Ответ Michael_Monza
Так же как у тебя со склонением
А по существу?
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Leftdefender
Всю РПЛ давно пора отменять. Кому она нужна?!
+1
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Michael_Monza
Ответ Павел Московой
Тут недавно целый директор института общей генетики РАН заявил, что до потопа продолжительность жизни составляла 900 лет. Как это укладывается в ваши представления о благоразумие?
Так же как у тебя со склонением
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Ковид 07.10.52
А режиссерам театра наплевать на мнение челяди...сейчас обозначат деятельность по поправке и забудут....такую систему управления питерские организовали. главное лизать, работать не обязательно...
+2
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Павел Московой
Ответ Michael_Monza
Какой же ты идиот, наша страна островок благоразумия на данный момент.
Тут недавно целый директор института общей генетики РАН заявил, что до потопа продолжительность жизни составляла 900 лет. Как это укладывается в ваши представления о благоразумие?
+4
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Вадим Слуцкий
Согласен. Везде всё отлично, и только в футболе почему-то плохо.
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PoopCock
Ответ Дмитрий Агалаков
Правильные слова сказал Трошечкин: то, что сейчас происходит в нашем футболе, иначе, как театр абсурда, сложно назвать.
да не только в футболе
+7
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seka@
Я вообще в шоке, вместо того чтобы бороться за привлечение зрителя на трибуны, наше руководство делает всё чтобы прибить футбол окончательно. Можно подумать что сейчас нет технологий, которые позволяют определять хулиганов и без всяких фан ид. Мы уже забыли что такое футбольный праздник и соревнования перфомансов, всё потихоньку умирает.
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Alexshara
Ответ adeptik
Ага, абсурда, но каким-то образом сумела избежать серьезных проблем после шквала санкций и военных рельс. Те кто кукарекал больше всех, испытывают сложности куда большие чем мы. То что в футболе какие-то идиоты ввели этот чёртов фанайди - в других видах спорта мы же такого не видим - ещё не значит, что вся страна какая-то не такая. Страна более чем, а вот конкретно эта ситуация абсурдна.
можно характер сложностей, которые кто то там испытал узнать? вот смотрю сейчас Ньюкасл-Мю (естественно подтыреную, а был подписан, спасибо за это), так там битком стадион без всяких фануйди, они вообще в курсе, что через год замёрзнут?
+4
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Сергей Гришин
чем больше футболистов и тренеров будут на этом концентрировать внимание, тем лучше!!! может что и сдвинеться!!!
+1
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Michael_Monza
Ответ aarau
бери шире.... вся страна.... театр абсурда
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Юрий Кечко
Ответ Diald
завтра извиняться будет, скажет что его не так поняли)
Ну он же не про Чечню сказал или Рамзана)))
Полоснул по теме которой многие недовольны ))
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Юрий Воронин
Завтра "Меня взломали!"
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Андрей Соколов
Ответ aarau
бери шире.... вся страна.... театр абсурда
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