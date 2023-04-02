«МЮ» 3 матча не выигрывает в АПЛ – впервые за сезон. У него 2 поражения и ничья, общий счет – 0:9
«Манчестер Юнайтед» набрал 1 очко за 3 последних матчах в АПЛ.
Команда Эрика тен Хага уступила «Ньюкаслу» (0:2) в 29-м туре. Ранее она сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0) и была разгромлена «Ливерпулем» (0:7).
Манкунианцы выдали в чемпионате Англии трехматчевую серию без побед впервые с апреля 2022 года.
Далее «МЮ» примет «Брентфорд» – это случится 5 апреля.
Суть в том , что Мю с тех пор ничего не добился, даже в того же Оле , вложить столько денег ,был бы результат. , ТХ засыпывают баблом, играют как то блекло. , слишком переоцен .
Думаю в следующем году уволят его.( может ошибаюсь). Конечно его поддерживают, и это хейтерочки Рона, а н болелы. , но на данный момент ничего не изменилось в команде и это факт.
ПСЖ так вообще беспроигрышный вариант)) Странно что в подписках МЮ, а не Сити хотя бы))
А вообще тебе бы больше нынешний Челси подошел: нет результаты - меняем тренера. И как это Пеп, Клопп, Артета так долго в одном клубе работают большая загадка))
Весь сезон ни игры, ни мысли на поле. Где-то тащил Решфорд, где-то банально везло. Но весь сезон так не могло продолжаться.
Сначала выехал за счёт Роналду, мол он во всем виноват. Кто сейчас будет крайним?
Это ещё везёт, что у Ливера и Челси проблемы, так бы были вне топ4.
Ты бы хоть подумал, прежде чем написать
Ну если у тебя команда с Магвайером, Линделефом, Мактоминеем, Фредом и Марсиялем это железные топ-4, то страшно представить кто играет за команды топ-10