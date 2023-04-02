«МЮ» 3 матча не выигрывает в АПЛ – впервые за сезон. У него 2 поражения и ничья, общий счет – 0:9

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» набрал 1 очко за 3 последних матчах в АПЛ.

Команда Эрика тен Хага уступила «Ньюкаслу» (0:2) в 29-м туре. Ранее она сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0) и была разгромлена «Ливерпулем» (0:7).

Манкунианцы выдали в чемпионате Англии трехматчевую серию без побед впервые с апреля 2022 года.

Далее «МЮ» примет «Брентфорд» – это случится 5 апреля.

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118 комментариев

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ML26
Ответ SegaYasch
Варан в прошлом сезоне пришел, Каземиро, Лисандро в этом сезоне. Решфорд можно сказать тоже в этом сезоне, судя по его прошлогоднему выступлению. Ты бы хоть подумал, прежде чем написать Ну если у тебя команда с Магвайером, Линделефом, Мактоминеем, Фредом и Марсиялем это железные топ-4, то страшно представить кто играет за команды топ-10
Я специально выделил для особо одаренных, кого я считаю высококлассным в этой команде, а ты мне упоминаешь про нелеквид, я не заметил. После этого диалог вести с тобой бесполезно.
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Direct free kick
Ответ elkipalki
Ну что, глорье до сих пор верит в физрука Тен хряка? Весь сезон ни игры, ни мысли на поле. Где-то тащил Решфорд, где-то банально везло. Но весь сезон так не могло продолжаться. Сначала выехал за счёт Роналду, мол он во всем виноват. Кто сейчас будет крайним? Это ещё везёт, что у Ливера и Челси проблемы, так бы были вне топ4.
7хаг позор футбола, тренер чуть лучше Ф. Де Бура
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1113131100
Всегда буду говорить, что зря Мю уволил Маура, поддержав игроков, а не тренера в конфликте, теперь где эти игроки? Покинули Мю, или в запасе. И после увольнение тренера команда потратила около лярдла., Вложили бы эти деньги в ЖМ , то эффект был бы , по любому. Взяв проблемную команду, пришлось чистить от игроков эвердивизии. , сейчас кстати такая фигня.
Суть в том , что Мю с тех пор ничего не добился, даже в того же Оле , вложить столько денег ,был бы результат. , ТХ засыпывают баблом, играют как то блекло. , слишком переоцен .
Думаю в следующем году уволят его.( может ошибаюсь). Конечно его поддерживают, и это хейтерочки Рона, а н болелы. , но на данный момент ничего не изменилось в команде и это факт.
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Генадий Филимонов
Цветочно-конфетный период закончился, воодушевление прошло и теперь наступили обычный будни
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ML26
Ответ SegaYasch
Варан в прошлом сезоне пришел, Каземиро, Лисандро в этом сезоне. Решфорд можно сказать тоже в этом сезоне, судя по его прошлогоднему выступлению. Ты бы хоть подумал, прежде чем написать Ну если у тебя команда с Магвайером, Линделефом, Мактоминеем, Фредом и Марсиялем это железные топ-4, то страшно представить кто играет за команды топ-10
Я то подумал, а ты?) Варан и Каземиро - это готовые топы, которые нужны, чтобы давать результат здесь и сейчас, им не нужна адаптация, что они и продемонстрировали уже. А весь мусор, который ты перечислил - при ТХ практически не играют, только при недоступности других. Ну и как вишенка на торте - умпа лумпа и бразильское недоразумение за 160 млн, наверное самые позорные трансферы в истории современного МЮ
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elkipalki
Ответ Арман Мартиросян
Без Каземиро Тен Хаг пока ничем не лучше Сульшера.
Хуже Сульшера. Везёт, что у Ливера и Челси проблемы. Ещё и легенду сплавили этот шарлатан.
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SegaYasch
Ответ Роман
А смысл того и другого, если в итоге результат один и тот же? Важен результат, а не перекатиполе.
Ну другой мысли от человека, который подписан на Реал, Барселону, ПСЖ, Роналду и МЮ сложно ожидать))
ПСЖ так вообще беспроигрышный вариант)) Странно что в подписках МЮ, а не Сити хотя бы))

А вообще тебе бы больше нынешний Челси подошел: нет результаты - меняем тренера. И как это Пеп, Клопп, Артета так долго в одном клубе работают большая загадка))
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elkipalki
Ну что, глорье до сих пор верит в физрука Тен хряка?
Весь сезон ни игры, ни мысли на поле. Где-то тащил Решфорд, где-то банально везло. Но весь сезон так не могло продолжаться.
Сначала выехал за счёт Роналду, мол он во всем виноват. Кто сейчас будет крайним?
Это ещё везёт, что у Ливера и Челси проблемы, так бы были вне топ4.
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Konstantin Meerov
Ответ mansur_axe
Кринж виноват, зараза не прессингует. Что ты будешь делать.
Кринж - днище и его место в чемпионате нефтекачки
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Lavinka
Ответ Фанат спорта01
видно что мю никак не прибавил относительно прошлого года,просто выигрывали матчи за счёт Каземиро и сумасшедшой формы Решфорда.
Никак не прибавил ? Как такое можно написать будучи адекватным ?
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Evgen_Hazard
Ответ Фанат спорта01
видно что мю никак не прибавил относительно прошлого года,просто выигрывали матчи за счёт Каземиро и сумасшедшой формы Решфорда.
Казе просто топ))
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Lavinka
Ответ spotlight
Юнайтед Рангника в прошлом сезоне - 47 очков после 27 туров - уничтожил философию МЮ, пора учить китайский, тренер уровня РПЛ Юнайтед Тен Хага в нынешнем сезоне - 50 очков после 27 туров - ТХ спас Юнайтед, наследие САФа, Юнайтед вернулись
Как удобно вы забыли что МЮ Хага идёт в четвёрке и взял кубок лиги уже .
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Romanian_Daddy
Ответ Temp LC
Лучше вспомните марсиаля. Не ему ли пророчили борьбу за главного бомбардира АПЛ после предсезонки
Лучший бомбардир госпиталя
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red hikkikomori
Ответ Максим Новиков
Наконец то те кто превозносят тен Хага закроют свои рты
наконец то и у фанов кристи появился повод для радости) а то в пустыне грустили
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Romanian_Daddy
Ответ llolishe
Ну ты в курсе что Арсенал как минимум один трофей уже точно выиграет
Ну пока он ничего не выиграл. Ты же говоришь о трофеях, я тебе привел неоспоримый факт
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Арман Мартиросян
Ответ red hikkikomori
ну поплачь теперь за минусы)
Мне насрать на минусы, ставьте на здоровье) Только этим от правды не убежите)
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Romanian_Daddy
Ответ Роман
Хаг взглавил МЮ с июня 2022 года. Как минимум видеть прогресс. Даже элементарно в разнице между пропущенных и забитых ровно 0. Как уже написали выше, при Рагнике и Хаге почти такое же количество очков к этому туру. Рагник = Хаг. А в вашем случае говорить дайте Хагу еще сезон-два поработать.
Рагник полсезона тренировал
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Temp LC
Лучше вспомните марсиаля. Не ему ли пророчили борьбу за главного бомбардира АПЛ после предсезонки
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red hikkikomori
Ответ Арман Мартиросян
Посмотрите как меня вчера минусовали за то, что написал, что МЮ не блещет после поражения от Ливерпуля. Предъявили, мол результат есть, а остальное не важно. А по факту был только один матч, где МЮ показал хорошую игру - против Бетиса 4-1. В остальных матчах соперник был минимум не хуже, а то и лучше.
ну поплачь теперь за минусы)
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Temp LC
Ответ mr kovalsky
смешно даже сравнивать команду Рангника и Тен хага, у одного в опорке выходили Мактоминей и Фред у другого Каземиро и Забицер, у одного Магуайр у другого Лисандро
У одного травмированные марсиаль и Рэшфорд, у другого лучшая форма Рэшфорд и Антони за 100 млн
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Роман
Ответ Alex1104
Когда я написал, что рановато из Тен Хага лепить нового Фергюсона, меня заминусовали, а вот оно как пока получается.
Заминусовали ПСЖлонцы.
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SegaYasch
Ответ ML26
Ну вообще да. Знаешь кто сейчас играет в основе Арсенала из 2020 года? Только Джака. МЮ это готовая команда для топ-4 минимум. Де Хеа, Каземиро, Бруно, Решфорд ( с натяжкой ещё можно выделить всю защитную линию кроме ПЗ и молодняк) - это все игроки мирового уровня. Сравнение с тем Арсеналом не то что глупо, оно просто бесполезно и неуместно
Варан в прошлом сезоне пришел, Каземиро, Лисандро в этом сезоне. Решфорд можно сказать тоже в этом сезоне, судя по его прошлогоднему выступлению.
Ты бы хоть подумал, прежде чем написать
Ну если у тебя команда с Магвайером, Линделефом, Мактоминеем, Фредом и Марсиялем это железные топ-4, то страшно представить кто играет за команды топ-10
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Причёска Бэйла
Ответ carlitosway
а как глорики мю уже возносили тен хага и в один момент думали что борются за титул ухахахахахах, какие ж🤡
Анониры наверное забыли где плавали до этого сезона)
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Alex1104
Когда я написал, что рановато из Тен Хага лепить нового Фергюсона, меня заминусовали, а вот оно как пока получается.
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llolishe
Ответ Romanian_Daddy
Ну пока МЮ - единственная команда Англии, завоевавшая трофей в сезоне)
Ну ты в курсе что Арсенал как минимум один трофей уже точно выиграет
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