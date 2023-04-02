« » набрал 1 очко за 3 последних матчах в .

Команда Эрика тен уступила « » (0:2) в 29-м туре. Ранее она сыграла вничью с «Саутгемптоном» (0:0) и была разгромлена «Ливерпулем» (0:7).

Манкунианцы выдали в чемпионате Англии трехматчевую серию без побед впервые с апреля 2022 года.

Далее «МЮ» примет «Брентфорд» – это случится 5 апреля.