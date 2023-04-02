16-летняя канадская пловчиха Макинтош установила мировые рекорды на 400 м вольным стилем и комплексом

Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила два мировых рекорда на средних дистанциях.

28 марта 16-летняя Макинтош улучшила результат австралийки Ариарне Титмус на дистанции 400 метров вольным стилем – 3.56,08 против 3.56,40.

1 апреля Макинтош превзошла достижение венгерской пловчихи Катинки Хоссу на дистанции 400 м комплексным плаванием (4.26,36). Теперь лучший результат составляет 4.25,87.