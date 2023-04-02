16-летняя канадская пловчиха Макинтош установила мировые рекорды на 400 м вольным стилем и комплексом
Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила два мировых рекорда на средних дистанциях.
28 марта 16-летняя Макинтош улучшила результат австралийки Ариарне Титмус на дистанции 400 метров вольным стилем – 3.56,08 против 3.56,40.
1 апреля Макинтош превзошла достижение венгерской пловчихи Катинки Хоссу на дистанции 400 м комплексным плаванием (4.26,36). Теперь лучший результат составляет 4.25,87.
И вообще, у нас в бассейне одна красавица в 12 лет плавала сто метров вольным стилем за 56 секунд. В то время - это был плюс-минус уровень финала ОИ)
Многие после 20 даже заканчивают карьеру.
Особенно у женщин это часто
а плавать можно и зимой, и летом 😁
Лэдэки в таком же возрасте начала всех крушить
рекорд Катинки жаль: всегда ей симпатизировал
Главное - чтобы ей не надоело и чтобы не нашли что-то запрещённое. Будет очень обидно!
А с именем да, предки прикололись)