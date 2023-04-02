16-летняя канадская пловчиха Макинтош установила мировые рекорды на 400 м вольным стилем и комплексом

Теги плавание рекорды сборная Канады жен Катинка Хоссу Ариарне Титмус Саммер Макинтош Водные виды

Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила два мировых рекорда на средних дистанциях. 

28 марта 16-летняя Макинтош улучшила результат австралийки Ариарне Титмус на дистанции 400 метров вольным стилем – 3.56,08 против 3.56,40.

1 апреля Макинтош превзошла достижение венгерской пловчихи Катинки Хоссу на дистанции 400 м комплексным плаванием (4.26,36). Теперь лучший результат составляет 4.25,87. 

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23 комментария

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murzzzzzilka
Она точно девочка?
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StillInTheGame
дедушка Рик хорошо свою внучку натренировал
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Husly
100% есть фарм исключения. Фелпс тому пример.
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Антон Казанский
Ответ Кирилл Новокщенов
а не странно, что взрослые рекорды бьёт уже в 16? она же ещё не на пике развития
Честно говоря, не особо) У Шестрём и Ледеки первые золотые награды и рекорды тоже были в этом возрасте. У парней сейчас плавает Давид Поповичи, в 16 лет поставил рекорд "на стометровке".

И вообще, у нас в бассейне одна красавица в 12 лет плавала сто метров вольным стилем за 56 секунд. В то время - это был плюс-минус уровень финала ОИ)
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Россия будет свободной
Ответ Михаил Пригода
Нет, не странно, даже в России такие есть, самый лучший пример это Юлия Ефимова, которой завтра только 31 год исполнится, а она уже будто вечность в плавании, с 2008 года, и на ОИ-2008 была 4 и 5
из того же брасса есть еще один пример: скандал был, когда ради Ефимовой на ЧМ не взяли выполнившую отборочный норматив Чикунову - сославшись на ее слишком юный возраст (14 лет, по-моему)
+3
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pashapavel
Это наверно из-за недопуска самых сильных спортсменов всё. Ну или из-за запрета на нац. символику.
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Михаил Пригода
Ответ Кирилл Новокщенов
а не странно, что взрослые рекорды бьёт уже в 16? она же ещё не на пике развития
Нет, не странно, даже в России такие есть, самый лучший пример это Юлия Ефимова, которой завтра только 31 год исполнится, а она уже будто вечность в плавании, с 2008 года, и на ОИ-2008 была 4 и 5
+5
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+5
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Иван Лапин
скоро десятилетние будут все мировые рекорды побивать
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Вадим Сидоров
Думал какая-нибудь не годам развитая в плане антропометрии типо Олексяк - всего 173 см.
+1
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Кирилл Новокщенов
Ответ Россия будет свободной
для женского плавания - обычное дело. Лэдэки в таком же возрасте начала всех крушить
спасибо!
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Zlatan
Ответ Кирилл Новокщенов
а не странно, что взрослые рекорды бьёт уже в 16? она же ещё не на пике развития
Плавание - спорт акселератов.
Многие после 20 даже заканчивают карьеру.
Особенно у женщин это часто
+6
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bad_bear
Ответ Vegas Knight
Отличное имя для плавания
так не свиммер же 🤷
а плавать можно и зимой, и летом 😁
+4
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Россия будет свободной
Ответ Кирилл Новокщенов
а не странно, что взрослые рекорды бьёт уже в 16? она же ещё не на пике развития
для женского плавания - обычное дело.
Лэдэки в таком же возрасте начала всех крушить
+8
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Yaroslove
Вот что сироп кленовый животворящий делает ))
+4
-2
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Ярик01
Но пока не Ледеки по рубке медалей на ОИ/ЧМ в юном возрасте.
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sir_shir
Там нет допинга, там это другое!
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Кирилл Новокщенов
Ответ Антон Казанский
Саммер просто шикарна! На высочайшем уровне она плавает с 14 лет, уже олимпийская, мировая и обладательница всяких рекордов. Главное - чтобы ей не надоело и чтобы не нашли что-то запрещённое. Будет очень обидно! А с именем да, предки прикололись)
а не странно, что взрослые рекорды бьёт уже в 16? она же ещё не на пике развития
+4
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закрыт по беспределу
Мощно
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Pertinax Gandi
Не трансгендер ли она? Надо проверить.
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Adeen
Ответ Vegas Knight
Отличное имя для плавания
Ахах)) И правда, ведь))
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Россия будет свободной
ахренеть, конечно

рекорд Катинки жаль: всегда ей симпатизировал
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Антон Казанский
Саммер просто шикарна! На высочайшем уровне она плавает с 14 лет, уже олимпийская, мировая и обладательница всяких рекордов.

Главное - чтобы ей не надоело и чтобы не нашли что-то запрещённое. Будет очень обидно!

А с именем да, предки прикололись)
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Vegas Knight
Отличное имя для плавания
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