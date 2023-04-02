Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия. Путин поручил его упростить, Госуслуги экономят время»

Глава парламента Петербурга не согласен с фанатами, бойкотирующими матчи из-за Fan ID.

«Раньше необходимо было посетить МФЦ, чтобы получить паспорт болельщика. Теперь это возможно сделать на Госуслугах, что экономит время. Президент Владимир также поручил упростить процедуру.

Не разделяю позицию некоторых фанатов, которые отказались от посещения игр из-за Fan ID. Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия и поддержишь свою команду», – сказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Зенит».

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Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?