Глава Заксобрания Петербурга о Fan ID: «Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия. Путин поручил его упростить, Госуслуги экономят время»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Политика Fan ID Александр Бельский Футбол

Глава парламента Петербурга не согласен с фанатами, бойкотирующими матчи из-за Fan ID.

«Раньше необходимо было посетить МФЦ, чтобы получить паспорт болельщика. Теперь это возможно сделать на Госуслугах, что экономит время. Президент Владимир Путин также поручил упростить процедуру.

Не разделяю позицию некоторых фанатов, которые отказались от посещения игр из-за Fan ID. Если ты настоящий болельщик, то преодолеешь все препятствия и поддержишь свою команду», – сказал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский в эфире радио «Зенит».

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Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?

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58 комментариев

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FNT
Ответ JBa
любо-дорого смотреть, как же у местных безостановочно горит от любого упоминания Fan ID не сказать чтобы большие интеллектуалы, раз думаете, что российские клубы когда-то интересовала посещаемость и что закон ради вас отменят. Зенит для галочки нагоняет, а пустые Химки на играх ЦСКА/Динамо или пустой стадион любой команды из второй половины и до Fan ID не сильно напрягали руководства клубов. Безумству диванных войск поём мы песню
Так пусть не отменяют. Можно и не ходить на стадион с нынешним уровнем РПЛ и атмосферой на трибунах. Не сказать, что это великая потеря. Еврокубков нет, сильных игроков в чемпионате полторы штуки, игра уже скоро будет уровня чемпа Польши или Швеции, на стадионе тишина или кринжовые скандирования нанятых. И вот об этом нужно мечтать? Пффф.
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Evgeny Evgeny
Идите на фиг со своим фан уйди. Он нам нафиг не нужен, ходите сами или покупайте болельщиков дальше
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Сим Сим
Все вопросы по фан айди надо было решать с простыми болельщиками, а не в чиновничьих кулуарах.
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Anton Avetisov
Ответ Spartakus1984
Никого ничего не пугает,это здесь причем?Неуже ли до тебя не доходит...?
Что до меня должно дойти? Что если я хочу поддерживать свой клуб, я это делать буду? Тот кто ходил на стадион, он это делать будет.
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Spartakus1984
Ответ Anton Avetisov
Я понимаю, что моё мнение, во - первых не нужно ни кому, во - вторых оно крайне не популярное, но все-таки скажу... Оформление fin id у меня заняло, ну около 15 минут, даже с походом в МФЦ. Повторюсь, у большинства тут есть гугл аккаунт, эпл аккаунт, в госуслугах СНИЛС, пенсионный, паспортные данные, данные о водительском удостоверении, о рождении ребёнка, брака, военного билета. И вас пугает фан айди, которое сейчас делается за 5 минут, не вынимая смартфона из руки? Серьёзно???
Никого ничего не пугает,это здесь причем?Неуже ли до тебя не доходит...?
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denisnor
Заслуженный лизун рф
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Anton Avetisov
Я понимаю, что моё мнение, во - первых не нужно ни кому, во - вторых оно крайне не популярное, но все-таки скажу... Оформление fin id у меня заняло, ну около 15 минут, даже с походом в МФЦ. Повторюсь, у большинства тут есть гугл аккаунт, эпл аккаунт, в госуслугах СНИЛС, пенсионный, паспортные данные, данные о водительском удостоверении, о рождении ребёнка, брака, военного билета. И вас пугает фан айди, которое сейчас делается за 5 минут, не вынимая смартфона из руки? Серьёзно???
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SadButTrue
Ответ Aleksandr Danilov
В Питере лучше вводить Кафе ID, судя по новостям
Так бывает, когда обещаешь всех убить и ограбить.
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Ваге Геворгян
Если хотят реально помочь - то законе нужно менять один пункт-Владельцам абонимент ов и не надо получать фан lD.... и все все стадионы продадут 100%абониментов......и все в плюсе и болелы, и клубы и безопасность
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Spartakus1984
Ответ Андрей Соколов
Эка ты народ России к себе примазал)
Главное,что я не из стада послушного как некоторые.
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d.xoxlov
А если настоящий законодатель, не надо ли провести дискуссию до принятия закона, а не после его пытаться всеми способами причесать?
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Rudenzik
Ответ Anton Avetisov
Приезжайте в Воронеж и поймёте разницу), между диваном и стадионом)
Извините, фан-уйди оформлять я не собираюсь
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Илья Савчук
До одного места, что там поручил Дед! Тебе надо, ты и преодолевай!
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Nick Crosier
Это ход гения. Создать то,что не нужно. И потом упрощать.
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Андрей Соколов
Ответ Spartakus1984
Если вам важен народ России,то вы не будете ставить ему препятствия.Но видимо не важен.
Эка ты народ России к себе примазал)
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Anton Avetisov
Ответ Rudenzik
Зачем что-то там преодолевать, если можно ничего не преодолевать, а сидеть дома на диване с пивом и смотреть футбол в хорошем качестве и болеть за свою команду и голова не болит чтобы думать как оформлять фан-уйди
Приезжайте в Воронеж и поймёте разницу), между диваном и стадионом)
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Max Bochkov
Хочется ему ответить, как в песне Гарика Харламова про обычный кофе https://coub.com/view/2z9h78
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воен
Ответ Aleksandr Danilov
В Питере лучше вводить Кафе ID, судя по новостям
И ведь введут.
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Rudenzik
Зачем что-то там преодолевать, если можно ничего не преодолевать, а сидеть дома на диване с пивом и смотреть футбол в хорошем качестве и болеть за свою команду и голова не болит чтобы думать как оформлять фан-уйди
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Александр Сорокин
Анекдот про изнасилования по пятницам актуален, как никогда.
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_FoX-
Ответ Kyancey
Ага, Бог терпел и нам велел… Почему я должен проходить какие-то квесты и препятствия, чтобы просто чисто вживую сходить на футбол???
Это геймификация) Ачивки ещё будут давать типа
"посетил три матча подряд" или "оформил фанайди на всю семью") ну и в конце концов квест, "попади на матч пройдя через мобильный призывной пункт".
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RWMen
Причем здесь Путин, послушайте людей, для кого вы обязаны работать!!!
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Vidic6
Ответ Aleksandr Danilov
В Питере лучше вводить Кафе ID, судя по новостям
прекрасные кстати новости )))
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Anton Avetisov
Все, абсолютно!!! Все из моих знакомых, кто хотел посетить матч моего клуба, посетил! Это просто констатация факта, хотя, на матч с ЦСКА билеты были проданы за полчаса! Живите с этим...
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Ковид 07.10.52
Призыв к фан-иудству...тьфу...Если этот тип настоящий представитель народа. то должен быть с народом, а не с теми. кто издевается над болельщиками...и не надо подачек в виде издевательства в корректированной форме...
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