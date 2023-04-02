«Ростов» увеличил отрыв от «Спартака» до 3 очков по итогам тура. Отставание от «Зенита» – 7 очков

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

«Ростов» оторвался от «Спартака» на 3 очка и идет вторым в Мир РПЛ.

Команда Валерия Карпина обыграла «Торпедо» (2:1) в 21-м туре. Теперь на ее счету 44 очка.

«Ростов» отстает от лидирующего «Зенита» на 7 баллов и опережает «Спартак», занимающий третью строчку, на 3 очка.

Серия побед клуба достигла 4 матчей во всех турнирах. Ранее он дважды обыграл «Пари НН» (2:1 в чемпионате и 1:0 в Фонбет Кубке России) и одолел «Химки» в Мир РПЛ.

Далее «Ростов» сыграет с «Краснодаром» в Кубке – это случится 6 апреля.

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61 комментарий

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Тайосич
Ответ SMART789
Без чаепитий с арбитрами, просто делая свою работу
13 пенальти. Точно без чаепитий?
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113k
Ростов борется с Зенитом за чемпионство, это ....
остальным не стыдно?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Сергей Николаенко
Надо уже по два пенальти назначать - одного не хватает.
Для чего именно сегодня второго пенальти не хватило?
+3
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+3
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Сергей Николаенко
Ответ Alex1104
Ещё пяток пенальти и Зениту придется напрягаться
Надо уже по два пенальти назначать - одного не хватает.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Mitro
Три московских клуба бьются за бронзу. Кому повезет?)
ЦСКА будет за серебро биться.
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Ростовский
Ответ Ксяоми Ноутов
Если Ростов с таким убогим футболом попадёт в медали, это будет очередным подтверждением падения уровня нашей лиги.
Футбол хороший. Сегодня первый раз в году сыграли на хорошем поле и сразу игра классная. А какие голы!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ dmitry.tchidakin
Страшно подумать, что Карпин бы сделал с Семаком, если бы Зенит тоже играл без легионеров как и Ростов
Лично с Семаком вообще ничего. Только пожал бы руку на стадионе. Кстати, через две недели так и сделает.
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Ростов-на-Дону
Ответ cektor
У зенита 5 чемпионств подряд будет ))
левых
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Trash Talking
Меня больше поражает, что первую часть сезона до перерыва Спартак реально по силе был второй клуб России с хвалёной атакующей игрой, в то время как ЦСКА играл тяп-ляп и все болельщики критиковали армейцев. Но наступила весна и буквально за тройку туров разрыв между командами стал всего 3 очка.
Ну так Карпин всегда весну сливает. Ой, стоп....
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Ростов-на-Дону
Ответ Vitaly Kiselyov
Ростов в 14 раз получил пенальти и опять на Комличенко, в Европе ему бы жёлтую дали ..
Привет дельфину передавай!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Otto Krüge
С бычками очень сложно будет. Чудо только поможет выиграть
У чуда имя есть: Кайо.
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Svobodu Mne
Ответ Alexander Baskakov
Торпедо
Торпедо в этом сезоне не повезёт)
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Nogoi89
Ответ Alexander Baskakov
Вся проблема в тебе !!! Ты увидишь жучка и будет тот же негатив ,будь добрее
Каждому адекватному зрителю РПЛ это напиши)
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Ксяоми Ноутов
Ответ Ростовский
Ростов топ! Медали всë ближе. Теперь нужно бычков из Кубка выкинуть.
Если Ростов с таким убогим футболом попадёт в медали, это будет очередным подтверждением падения уровня нашей лиги.
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Юрий Синьков
Ответ Макс Кидалов
Но ведь, же спартак борется за чемпионство, берётся же? Это же правда? Кто нибудь скажите что это так
Никто не скажет.
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xyg2rdwzx4
Ответ Макс Кидалов
Но ведь, же спартак борется за чемпионство, берётся же? Это же правда? Кто нибудь скажите что это так
Так с Уралом судьи интригу в чемпионате убили, заговорщики нагло сломали идущий на полном ходу к титулу Спартак
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Александр Кудрявцев
Вот это перестановка в верхней части таблицы
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Сергей Рукавцов
Ответ Otto Krüge
С бычками очень сложно будет. Чудо только поможет выиграть
чудо с пенальти всегда рядом
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redwhiteteam
Ответ Alexander Baskakov
Спартак не соперник для РОСТОВА
Конечно , ещё 10 пенальти и вперёд
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Александр Кудрявцев
Ответ Макс Кидалов
Но ведь, же спартак борется за чемпионство, берётся же? Это же правда? Кто нибудь скажите что это так
Борется, и есть небольшой шанс
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Gonzo754
В ЛЧ метят, не иначе. В квалификацию.
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redwhiteteam
Ответ Макс Кидалов
Но ведь, же спартак борется за чемпионство, берётся же? Это же правда? Кто нибудь скажите что это так
Так Вы об этом и говорите, все адекватные болельщики понимают, что состав Зенита , играющий уже не первый год в одном, примерно, составе плюс многие игроки имеют опыт Лч , что тоже на уровне нашего чемпионата просто космос нынче. Так что мы не боремся , просто показываем симпатичный футбол молодой командой.
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Сергей Рукавцов
Ответ SMART789
Без чаепитий с арбитрами, просто делая свою работу
там Валера с арбитрами чай пьет
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Колбаскер тут
Ответ SMART789
Без чаепитий с арбитрами, просто делая свою работу
Там не чай с арбитрами походу, исходя из сегодняшнего пеналя
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Forte Live
Может, потому что все парни свои, в критические моменты могут собраться! Хорошо, что не забили пенальти. Ну не было его...А вот комментатор у поля - великий глазун по поводу Глебова и 100% проведенного времени на поле. Сложно будет выбрать гол тура из трёх в этом матче)))
+5
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