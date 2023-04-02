«Ростов» увеличил отрыв от «Спартака» до 3 очков по итогам тура. Отставание от «Зенита» – 7 очков

« » оторвался от «Спартака» на 3 очка и идет вторым в Мир РПЛ.

Команда Валерия Карпина обыграла «Торпедо» (2:1) в 21-м туре. Теперь на ее счету 44 очка.

«Ростов» отстает от лидирующего « » на 7 баллов и опережает « », занимающий третью строчку, на 3 очка.

Серия побед клуба достигла 4 матчей во всех турнирах. Ранее он дважды обыграл «Пари НН» (2:1 в чемпионате и 1:0 в Фонбет Кубке России) и одолел «Химки» в Мир .

Далее «Ростов» сыграет с «Краснодаром» в Кубке – это случится 6 апреля.