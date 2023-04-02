Ирина Роднина: «На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах, видимо»

Теги премьер-лига Россия болельщики Ирина Роднина Государственная дума стадионы Политика алкоголь и спорт Футбол

Ирина Роднина прокомментировала идею вернуть пиво на стадионы в Мир РПЛ.

«Мне кажется, пиво обсуждают больше, чем саму игру. Не знаю, почему такая тяга к этому напитку.

На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, видимо, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

Роднина о пиве на стадионах: «Раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Собачке тоже дают сахар в качестве поощрения»

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110 комментариев

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Sat397
Ответ Игорь Валуев
Начинал он в Арсенале нормально.Покер Ливерпулю забил.Такое ни каждому дано.Но когда я увидел как он пьяный по Лондону ходил то его будущее мне стало ясно.А так мог стать звездой европейского масштаба
Он ещё и пьяный там ходил? Да уж...
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Visa
Мне кажется Роднина нас тролит просто, ее без пива точно лучше не читать, да и с пивом так себе…
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Pb-SE
Ответ Александр Гурский
Поэтому, из-за таких депутатов у нас все и пьют
При царе никаких депутатов не было (до 1905), но пили вряд ли меньше
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prus_3
Удивительно, насколько люди могут быть разными в течение одной жизни! От любви до ненависти один шаг. Что она в этой Думе делает, почему там оказалась, что такое она сейчас несет?.. Сплошные вопросы. Остается ждать, когда ее вынесут вперед ногами?! А ведь любили ее все абсолютно и совершенно искренне. Вот жисть...
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mr kovalsky
Ответ Михаил Максаков
Это самый мерзкий ресурс. Как только его закроют, а редакцию посадят, это будет означать, что наша власть начала излечиваться от политической импотенции.
Зачем тут сидишь тогда клоун
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Pb-SE
Ответ Maratik1982
а чачу?
Вы бы ещё горилку предложили
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Pb-SE
Ответ Александр Зубков
А водочки можно?
Как насчёт кротовухи?
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a-fon
Жена любит фигурное катание. Смотрели с ней чемпионат мира, так вот там у 90% фигуристов/фигуристок падения и технический брак. Даже учитывая отсутствие российских фигуристов - уровень соревнований крайне низкий. Невозможно смотреть.
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.ru
насчёт футбола не знаю... но такого депутата на трезвую голову точно выбрать невозможно
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Boory
Дело вкуса, я фигурку даже с пивом смотреть не могу
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Вася Васильев
а законы принимаются на трезвую голову? психически здоровыми людми?
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ник бк
Зато фигурное катание, в т.ч. с ее участием все смотрели дома, под водочку с селедочкой
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Kanan Jarrus
алкашня плачет в комментах
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l1973
Гляди американский футбол.
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bellyashe
Иришка теряет хватку, забыла нас с собаками сравнить
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Даня Чебыкин
Ответ samarskij-kuzmich
Роднина смотрит российский футбол только пьяная? Ну тогда понятно откуда у неё такая неадекватность.
если бы она только футбол так смотрела... дак ведь и законы вероятнее всего в таком же состоянии принимает.
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dimitrii36
Роднину видимо не беспокоит процент условного красно - белого на небольшой городок, пивнухи растут как на дрожжах, в мою молодость турники и брусья в каждом дворе
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Do Cent
Запасаюсь пивом и сажусь читать комментарии.
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reteka
Ответ Андрей Балабаев
Невозможно было её катание смотреть. Оказывается её в народе табуреткой называли. За особую неповторимую пластику). Ну а то что она мерзотная, тут и так всё ясно.
Пивным бочёнком её также называли.
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МТБ
Старая, маразматичная бабка, больше сказать нечего. Обсуждать её словесный понос лень.
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d.xoxlov
А фигурное твоё какание и на пьяную смотреть не станешь. Не вспомню, чтобы кто-то из футболистов про этот недоспорт высказывался.
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Игорь Валуев
Ответ Sat397
Может по российским меркам и звезда, а в Арсенале быстро потерялся. Привык к пешеходному футболу, но там такое не прокатило.
Начинал он в Арсенале нормально.Покер Ливерпулю забил.Такое ни каждому дано.Но когда я увидел как он пьяный по Лондону ходил то его будущее мне стало ясно.А так мог стать звездой европейского масштаба
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Даня Чебыкин
Ответ Александр Зубков
А водочки можно?
как вы посмели предложить даме водку?!?! только чистый спирт!!!
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Сим Сим
На работу родниных и терюшковых невозможно смотреть на любую голову.
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reteka
Роднина не только стыд потеряла, но и разум.
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