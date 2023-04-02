Ирина Роднина: «На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах, видимо»

прокомментировала идею вернуть пиво на стадионы в Мир .

«Мне кажется, пиво обсуждают больше, чем саму игру. Не знаю, почему такая тяга к этому напитку.

На трезвую голову российский футбол смотреть невозможно, видимо, поэтому болельщики так хотят пиво на стадионах», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

Роднина о пиве на стадионах: «Раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Собачке тоже дают сахар в качестве поощрения»