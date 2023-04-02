Польша допустит на этап Кубка мира по фехтованию россиян, которые выступят против боевых действий на Украине
Российских фехтовальщиков допустят к этапу Кубка мира в Польше, если они подпишут заявление, в котором выступят против боевых действий на Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Польши.
«Польская федерация фехтования сохраняет намерение организовать этап Кубка мира в Познани, следуя критериям допуска спортсменов из России и Беларуси, предусмотренным рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта», – говорится в заявлении.
Отмечается, что спортсмены не должны являться военнослужащими или сотрудниками российских вооруженных сил или органов национальной безопасности.
Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который пройдет в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.
Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?
https://www.sport-express.ru/fencing/news/v-ffr-zayavili-chto-rossiyskie-sportsmeny-ne-vystupyat-na-etape-kubka-mira-v-polshe-iz-za-kriteriev-organizatorov-2058788/
sports.ru неоднократно перевирает тему "против боевых действий" и "не поддерживают".
p.s. Любо дорого наблюдать как корёжит Z-патриотов:))) Пшеки, пшеки, пшеки, пшеки... Но фашизм при этом на Украине, смотрите не перепутайте:)))
И кажется, в Варшаве начали забывать по чьей доброй воле они имею страну, ещё и в таких границах