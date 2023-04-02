Польша допустит на этап Кубка мира по фехтованию россиян, которые выступят против боевых действий на Украине

Российских фехтовальщиков допустят к этапу Кубка мира в Польше, если они подпишут заявление, в котором выступят против боевых действий на Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Польши.

«Польская федерация фехтования сохраняет намерение организовать этап Кубка мира в Познани, следуя критериям допуска спортсменов из России и Беларуси, предусмотренным рекомендациями Международного олимпийского комитета ( ) от 28 марта», – говорится в заявлении.

Отмечается, что спортсмены не должны являться военнослужащими или сотрудниками российских вооруженных сил или органов национальной безопасности.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который пройдет в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?