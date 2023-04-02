Польша допустит на этап Кубка мира по фехтованию россиян, которые выступят против боевых действий на Украине

Теги сборная России сборная России жен Кубок мира Политика Фехтование

Российских фехтовальщиков допустят к этапу Кубка мира в Польше, если они подпишут заявление, в котором выступят против боевых действий на Украине. 

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Польши. 

«Польская федерация фехтования сохраняет намерение организовать этап Кубка мира в Познани, следуя критериям допуска спортсменов из России и Беларуси, предусмотренным рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта», – говорится в заявлении.

Отмечается, что спортсмены не должны являться военнослужащими или сотрудниками российских вооруженных сил или органов национальной безопасности.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин, который пройдет в Познани с 21 по 23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

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27 комментариев

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Adeen
Ответ Mikas7
что бы было с ними если бы они приехали на ЧМ 18 и кричали "мы приехали домой " .на евро такое было 2012
Они очень трусливые вне своей страны и если дело касается россиян. Всегда так было. Зато дома они... Лицемерие до абсурда, короче:) Вызывают отвращение
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Ivan Balashov
Ответ Joy2being
Когда немцам вернете их исконные земли, подаренные вам СССР и русским народом?
Не надоело чужие территории делить?
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помню джанашия
Ответ А не спеть ли мне песню...
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Малый, только позавчера за денюжкой подтянулся или бот убогий.Не обращай внимания.
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Ярик01
"Спортсмены должны будут подать письменное заявление, в котором укажут, что соответствуют правилам нейтралитета, не поддерживают СВО, не являются военнослужащими и не работают в российских или белорусских ВС или органах безопасности" - это точно называется "против боевых действий"?
https://www.sport-express.ru/fencing/news/v-ffr-zayavili-chto-rossiyskie-sportsmeny-ne-vystupyat-na-etape-kubka-mira-v-polshe-iz-za-kriteriev-organizatorov-2058788/

sports.ru неоднократно перевирает тему "против боевых действий" и "не поддерживают".
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сервисник
Ответ keyb0ard_warrior
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Чуть что к "псинам" бежишь... Ты скажешь, что нет, но мы то знаем)
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keyb0ard_warrior
Молодцы поляки, все правильно делают. Если ты Zиганутый или служивая псина - то сиди дома, нефиг по Гейропам разъезжать, соревнуйся у себя там в Сызранях-Сарансках. Если ты адекватный человек - то как говорится Welcome!
p.s. Любо дорого наблюдать как корёжит Z-патриотов:))) Пшеки, пшеки, пшеки, пшеки... Но фашизм при этом на Украине, смотрите не перепутайте:)))
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Геннадий Тёкин
Клиника.
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А не спеть ли мне песню...
Ответ keyb0ard_warrior
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Dinamik1
Пусть поляки признают Сусанина национальным героем Польши потом будем разговаривать.
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Joy2being
Ответ Lacrosse-style goal
Какая связь между решением пускать/не пускать спортсменов и возвратом "исконных земель"
Связь в том, что у них двойные стандарты.
И кажется, в Варшаве начали забывать по чьей доброй воле они имею страну, ещё и в таких границах
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timur055
Ответ Дмитрий Карпеев
Во времена молодого Дзержинского Польша была в составе России. Им не за что каяться
Когда Дзержинский устроил террор, Польша была уже независимой
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keyb0ard_warrior
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murzzzzzilka
Ответ David Aprasidze
И это будет единственное мероприятие где у россиян спросят их политеские мнение. Неплохо!
Сказал грузин😂😂😂😂😂😂😂😂
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Mikas7
Ответ Вадим Симонов
Эти черти всё не могут успокоится.
что бы было с ними если бы они приехали на ЧМ 18 и кричали "мы приехали домой " .на евро такое было 2012
+3
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Lacrosse-style goal
Ответ Joy2being
Когда немцам вернете их исконные земли, подаренные вам СССР и русским народом?
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David Aprasidze
И это будет единственное мероприятие где у россиян спросят их политеские мнение. Неплохо!
+3
-2
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justbored
Польша какая-то фабрика по генерированию бессмысленных идей и пустых предложений. Дождались своего момента называется.
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Георгий Михеев
Ну даже прикольно, найдутся или нет такие отчаянные ребята, которые подпишут -))
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Mikas7
а немцев так допускали интересно ?
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dimitrii36
ладно хоть куни прилюдно исполнять не придётся
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Колька Бакалейко
Вот они с какого момента обиженными такими стали? Никак не успокоятся.
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molot p
за или против сво, из принципа нужно послать шпеков этих, навязывать полит волю силой через спорт это вообще шуе ппш полное. и всем плевать
+9
-7
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Joy2being
Когда немцам вернете их исконные земли, подаренные вам СССР и русским народом?
+14
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Viks
Так "против боевых действий" или "не поддерживают"? Или писателям заголовков по барабану?
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Россия будет свободной
Миру - мир
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