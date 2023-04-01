Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Арсенал» сыграет с «Лидсом», «Челси» примет «Астон Виллу»

« » сыграет дома с « » в 29-м туре АПЛ.

Также в субботу « » примет « », «Челси» – «Астон Виллу».

В воскресенье « » встретится в гостях с «Ньюкаслом».

Завершится тур в понедельник матчем «Эвертон» – «Тоттенхэм».

Чемпионат Англии

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ