Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Арсенал» сыграет с «Лидсом», «Челси» примет «Астон Виллу»
«Манчестер Сити» сыграет дома с «Ливерпулем» в 29-м туре АПЛ.
Также в субботу «Арсенал» примет «Лидс», «Челси» – «Астон Виллу».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Ньюкаслом».
Завершится тур в понедельник матчем «Эвертон» – «Тоттенхэм».
Чемпионат Англии
29-й тур
- Дата проведения
- 1 апреля, 14.30, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 1 апреля, 17.00, «Сити Граунд»
- Дата проведения
- 1 апреля, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 1 апреля, 17.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 1 апреля, 17.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 1 апреля, 17.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 2 апреля, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 3 апреля, 22.00, «Гудисон Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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