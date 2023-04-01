Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Ливерпуля», «Арсенал» сыграет с «Лидсом», «Челси» примет «Астон Виллу»

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«Манчестер Сити» сыграет дома с «Ливерпулем» в 29-м туре АПЛ.

Также в субботу «Арсенал» примет «Лидс», «Челси» – «Астон Виллу».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Ньюкаслом».

Завершится тур в понедельник матчем «Эвертон» – «Тоттенхэм».

Чемпионат Англии

29-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль
Дата проведения
1 апреля, 14.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Фулхэм
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арсенал – Лидс
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брайтон – Брентфорд
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кристал Пэлас – Лестер
Дата проведения
1 апреля, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Челси – Астон Вилла
Дата проведения
1 апреля, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Саутгемптон
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Олимпийский стадион»
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Ньюкасл – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
2 апреля, 18.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Тоттенхэм
Дата проведения
3 апреля, 22.00, «Гудисон Парк»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

8 комментариев

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NottinghamForest79
чайки пчёлы супер
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NottinghamForest79
борьба за выживание мощь аж 9 клубов
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NottinghamForest79
арсенал должен бахнуть лидс а челси виллу
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NottinghamForest79
пеп клопп эт БРЕНД.. 10 лет игра разных стилей
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Лысый Папа
арсенал готовится к 20 летию зиротитульства в апл, им де до побед сегодня
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Dottore
Манчестер Сити – Ливерпуль должно быть интересно!
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Harun Kamara
Победы канонирам!
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Cruel Snake
Должен быть новый чемпион и это «Арсенал». Успехов на пути!
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