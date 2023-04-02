Боули об увольнении Поттера: «Уважаем Грэма как тренера и как личность. Все в «Челси» разочарованы таким исходом»

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Бруно Сальтор Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Тодд Боули прокомментировал увольнение Грэма Поттера из «Челси».

Ранее было объявлено об отставке Поттера с поста главного тренера «синих» спустя 7 месяцев после назначения. Обязанности главного тренера будет исполнять Бруно Сальтор.

Совладельцы лондонского клуба Тодд Боули и Бехдад Эгбали выступили с заявлением о ситуации.

«От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в «Челси». Мы испытываем огромное уважение к Грэму как к тренеру и как к личности. Он всегда вел себя профессионально и добросовестно, и мы все разочарованы таким исходом.

Вместе с болельщиками мы будем поддерживать Бруно и команду и сосредоточимся на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 матчей в Премьер-лиге, впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия в каждой из этих игр, чтобы завершить сезон на высоком уровне», – говорится в заявлении владельцев «Челси».

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91 комментарий

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ARIGAMI ARIGAMI
Значит Нагельсманн - тренер Челси
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bm
Не совсем понимаю Боули. Какой смысл сейчас увольнять? Кого он найдет? И зачем дохрена потратил в январе для тренера, который висел на волоске от увольнения? Надеется что новый тренер добьется места в Топ-4? Или ЛЧ выиграет? Пока найдет подходящего тренера, врио еще ниже отпустит клуб. Дождался бы уже окончания сезона
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Mr@k123
думаю в Челси всё разочарованы что Боули купил клуб
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ZarvuR2020
Есть подозрение, что если бы не свободный Нагельсманн, Поттер бы остался.
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Венер Кучербаев
Ответ Иван Иванов
Ребята, кто? Нагель или Почеттино?
Карпин! ну или Семак, на худой конец. а, может, и Бердыев тряхнёт стариной!!!
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Фут.Боль
Ответ Иван Иванов
Ребята, кто? Нагель или Почеттино?
Ди Маттео под Лигу Чемпионов.
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AbuDavud Ahmadov
Значит скоро увидим негельсмана в Челси
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Lifer
А все ржали как РА часто увольнял тренеров😂 тут все рекорды побиты. И по сроку и по неустойке
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v.belorussky
Боули - фееричный клоун)
Продолжаем с попкорном наблюдать за ФК 443
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Daniel Plainview
Это печально
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Игорь Петров
Прикиньте в августе 2022 вкинуть, что Нагельсманн будет в Челси, а Тухель в Мюнхене и тут не обошлось без магии Поттера.

За такое можно было и в психушку попасть
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Today I feel Qatari
Ответ llolishe
Не подействовала магия
Даже челси уже физрука уволили, а клопп так и продолжает работать :)
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DolJun
Ответ Любезный Коссутий
опять эти прекрасные истории)) и ничего - в подтверждение.
с каких пор оффсайдный гол в матче против сити - ничего? или неудаленный бруну за то, что толкнул судью?
увы, у сочувствующих мю память блокирует подобные эпизоды, а мне просто не интересно держать их в памяти. это навскидку парочка тебе, если будет интерес прозреть - прогугли)
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Рашпель793
Больше всего сейчас возмущены в Ливерпуле и Вулверхэмптоне с которыми Челси должен играть в ближайшее время. Обломали их с тремя очками.
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Sergeev55
Неужели после его ухода "волшебство" этого сезона у Челси закончится?
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Эл Ку
Может с Бруно получится как в свое время получилось с Ди Маттео?!
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Никита Гущев
Ответ dreamstep
Талалаев или Юран - вот в чём вопрос!
по-моему, очевидно: выжидают, пока Мостовой получит лицензию
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Любезный Коссутий
Ответ DolJun
судьи исторически держат мю на плаву пока саф еще в силах посещать стадион, понимаю
опять эти прекрасные истории)) и ничего - в подтверждение.
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Денис Кателин
🤡🤡🤡
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Metalloid
Чтож, Нагельсман привет. ) Ну а если в идеале, нужен временщик до лета и брать Анчи.
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nobrainnopain
Клоуны
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Sergeev55
Не, это не их слова, они говорить так не умеют, даже думать так не умеют. Это слова пресс-службы, чтобы никого не обидеть
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Иван Иванов
Ответ Леван Мкртчян
Фан Оруэлла с ’1984’. Разочарован ,что в Челси к власти пришел яркий представитель тоталитарной секты и самодур ,какая-то лондонская антиутопия прям
Путин не одобряет. 😏
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Пепси пеналдувич
Скажу только одно: АХАХАХААХ
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Metalloid
Ответ mediaboss22
извините за оффтоп, но как получилось уже в 84 году болеть за Челси ? как следили за клубом при совке? или Вам удалось уже к тому времени покинуть СССР ?
Очень просто, человек наврал в комментариях. Это может быть и иронией, и сарказмом, и стёбом над прочими комментариями, но он просто наврал, не верьте ему.
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