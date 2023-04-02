прокомментировал увольнение из «Челси».

Ранее было объявлено об отставке Поттера с поста главного тренера «синих» спустя 7 месяцев после назначения. Обязанности главного тренера будет исполнять .

Совладельцы лондонского клуба Тодд Боули и Бехдад Эгбали выступили с заявлением о ситуации.

«От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в «Челси». Мы испытываем огромное уважение к Грэму как к тренеру и как к личности. Он всегда вел себя профессионально и добросовестно, и мы все разочарованы таким исходом.

Вместе с болельщиками мы будем поддерживать Бруно и команду и сосредоточимся на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 матчей в Премьер-лиге, впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия в каждой из этих игр, чтобы завершить сезон на высоком уровне», – говорится в заявлении владельцев « ».