Боули об увольнении Поттера: «Уважаем Грэма как тренера и как личность. Все в «Челси» разочарованы таким исходом»
Тодд Боули прокомментировал увольнение Грэма Поттера из «Челси».
Ранее было объявлено об отставке Поттера с поста главного тренера «синих» спустя 7 месяцев после назначения. Обязанности главного тренера будет исполнять Бруно Сальтор.
Совладельцы лондонского клуба Тодд Боули и Бехдад Эгбали выступили с заявлением о ситуации.
«От имени всех в клубе мы хотим искренне поблагодарить Грэма за его вклад в «Челси». Мы испытываем огромное уважение к Грэму как к тренеру и как к личности. Он всегда вел себя профессионально и добросовестно, и мы все разочарованы таким исходом.
Вместе с болельщиками мы будем поддерживать Бруно и команду и сосредоточимся на оставшейся части сезона. У нас осталось 10 матчей в Премьер-лиге, впереди четвертьфинал Лиги чемпионов. Мы приложим все усилия в каждой из этих игр, чтобы завершить сезон на высоком уровне», – говорится в заявлении владельцев «Челси».
Продолжаем с попкорном наблюдать за ФК 443
За такое можно было и в психушку попасть
увы, у сочувствующих мю память блокирует подобные эпизоды, а мне просто не интересно держать их в памяти. это навскидку парочка тебе, если будет интерес прозреть - прогугли)