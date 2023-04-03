Марченко забил победный гол «Оттаве», набрав 1+1 и став 2-й звездой матча

Теги Коламбус НХЛ Кирилл Марченко Хоккей

Кирилл Марченко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой» (4:3 ОТ) и был признан 2-й звездой.

На 61-й минуте форвард «Коламбуса» забросил победную шайбу.

Всего в 53 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 25 (21+4) баллов.

Сегодня за 21:55 (2:19 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 2 блок-шота, 2 перехвата, полезность – «плюс 2».

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4 комментария

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Bdv68
Ответ Реджекшен
Барнауууул
Да вот хорошая игра, в города. Знаешь, я говорю «Москва», а ты на последнюю букву на «а» — Астрахань. А ты, значит, на «н» — Новгород, понимаешь, да? А теперь ты, Федя.
— А чё я?
— Ну, говори на «д».
— Воркута.
— Почему Воркута?
— А я там сидел.
— Ну хорошо. А ты, значит на «а».
— Джамбул.
— А причём тут Джамбул?
— Потому что там тепло, там мой дом, там моя мама.
+1
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Палыч-59
Ну крут
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Валдис Пельш
Ответ Реджекшен
Барнауууул
Ташкент Узбекистан
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Реджекшен
Барнауууул
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