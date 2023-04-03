Марченко забил победный гол «Оттаве», набрав 1+1 и став 2-й звездой матча

набрал 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой» (4:3 ОТ) и был признан 2-й звездой.

На 61-й минуте форвард « » забросил победную шайбу.

Всего в 53 играх текущего чемпионата на его счету 25 (21+4) баллов.

Сегодня за 21:55 (2:19 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 2 блок-шота, 2 перехвата, полезность – «плюс 2».