Марченко забил победный гол «Оттаве», набрав 1+1 и став 2-й звездой матча
Кирилл Марченко набрал 2 (1+1) очка в матче с «Оттавой» (4:3 ОТ) и был признан 2-й звездой.
На 61-й минуте форвард «Коламбуса» забросил победную шайбу.
Всего в 53 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 25 (21+4) баллов.
Сегодня за 21:55 (2:19 – в большинстве) у россиянина 5 бросков в створ ворот, 2 блок-шота, 2 перехвата, полезность – «плюс 2».
— А чё я?
— Ну, говори на «д».
— Воркута.
— Почему Воркута?
— А я там сидел.
— Ну хорошо. А ты, значит на «а».
— Джамбул.
— А причём тут Джамбул?
— Потому что там тепло, там мой дом, там моя мама.