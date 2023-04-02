«Реал» – «Вальядолид». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

Теги Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид онлайны Футбол

«Реал» примет «Вальядолид» в 27-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Реал Мадрид – Вальядолид
Дата проведения
2 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ danik 258808
особенно как в прошлый раз, где великая Бенфика выбила из лч 😂 Да и Реал любую группу починил бы, после соперников в прошлой лч, это глупо оспаривать, если конечно чел не бчк
Со 2 места сейчас попадут куда надо и посмотришь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
danik 258808
Ответ GuruFutbola
Мчк в таких бы группах даже в ле бы не попал)
особенно как в прошлый раз, где великая Бенфика выбила из лч 😂

Да и Реал любую группу починил бы, после соперников в прошлой лч, это глупо оспаривать, если конечно чел не бчк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ danik 258808
гегемоны в Ле не отлетают 2 года подряд
Мчк в таких бы группах даже в ле бы не попал)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Berekella 999
Судейский реал возможно приобритет Очко
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Ответ белошип
Сейчас бы главных евролузеров мира считать гегемонами🤡 На фарте и отскоках взяли ЛЛ,а гонору сколько,в следующем сезоне кабинет по традиции вылетит в любимую ЛЕ,а потом ещё и с ЛЕ какой-нибудь немецкий хозяин выпнет ’фкНегрейру’)
Отскок в 38 матчах? Ты наверное перепутал прошлую кампанию отскоков мчк в лч, где было 6 их)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
danik 258808
Ответ GuruFutbola
Главная интрига сезона, на сколько десятков очков будет отставать меньше чем клуб от гегемона к концу сезона)
гегемоны в Ле не отлетают 2 года подряд
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Ответ GuruFutbola
Главная интрига сезона, на сколько десятков очков будет отставать меньше чем клуб от гегемона к концу сезона)
Сейчас бы главных евролузеров мира считать гегемонами🤡
На фарте и отскоках взяли ЛЛ,а гонору сколько,в следующем сезоне кабинет по традиции вылетит в любимую ЛЕ,а потом ещё и с ЛЕ какой-нибудь немецкий хозяин выпнет ’фкНегрейру’)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Главная интрига сезона, на сколько десятков очков будет отставать меньше чем клуб от гегемона к концу сезона)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Сегодня только одна интрига в этом матче, сможет ли Реал приблизиться к будущему чемпиону Ла Лиги - Барселоне?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Удачи Королевскому клубу, надеюсь после паузы покажут хорошую игру.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kyancey
Удачи мадридскому «Реалу»!👑 Желаю только победы, хорошей игры и главное без травм - в среду важный матч!💪
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий