«Реал» – «Вальядолид». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
«Реал» примет «Вальядолид» в 27-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Okko.
- Дата проведения
- 2 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
Да и Реал любую группу починил бы, после соперников в прошлой лч, это глупо оспаривать, если конечно чел не бчк
На фарте и отскоках взяли ЛЛ,а гонору сколько,в следующем сезоне кабинет по традиции вылетит в любимую ЛЕ,а потом ещё и с ЛЕ какой-нибудь немецкий хозяин выпнет ’фкНегрейру’)