Российский боец ММА Максим Дивнич высказался о строительстве мечети на месте Святого Православного озера на востоке Москвы.

«Хотел бы немного раскрыть эту тему. Недавно я узнал, что в Москве собираются строить мечеть на 60 тысяч человек.

Например, Храм Христа Спасителя вмещает всего 10 тысяч человек. Что это за объект такой, который в шесть раз больше главного храма?

И самое главное, что я узнал. Эту мечеть собираются построить на святом православном месте. На Святом Православном озере, там стоит храм.

Мне страшно представить, что где-то в Грозном или Махачкале на святом для мусульман месте будут строить православный храм.

Мне кажется, свобода каждого человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Мне не понятны эти действия, кто это согласовал? Правительство Москвы?

Призываю всех православных приходить в этот храм, мы обязаны отстаивать свои святыни. Почему мы должны разрешить на этом месте строительство мечети?

Лично я против этого. Меня начинают оскорблять: «Ты фашист, ты нацист». Хочу сказать, что ничего против Ислама, Корана и мусульман я не имею», – сказал Дивнич.

Дивнич и другие бойцы ММА пришли на митинг против строительства мечети в Москве