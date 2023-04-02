Боец Дивнич против строительства мечети на месте Святого Православного озера в Москве: «Свобода кончается там, где начинается свобода другого»
Российский боец ММА Максим Дивнич высказался о строительстве мечети на месте Святого Православного озера на востоке Москвы.
«Хотел бы немного раскрыть эту тему. Недавно я узнал, что в Москве собираются строить мечеть на 60 тысяч человек.
Например, Храм Христа Спасителя вмещает всего 10 тысяч человек. Что это за объект такой, который в шесть раз больше главного храма?
И самое главное, что я узнал. Эту мечеть собираются построить на святом православном месте. На Святом Православном озере, там стоит храм.
Мне страшно представить, что где-то в Грозном или Махачкале на святом для мусульман месте будут строить православный храм.
Мне кажется, свобода каждого человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Мне не понятны эти действия, кто это согласовал? Правительство Москвы?
Призываю всех православных приходить в этот храм, мы обязаны отстаивать свои святыни. Почему мы должны разрешить на этом месте строительство мечети?
Лично я против этого. Меня начинают оскорблять: «Ты фашист, ты нацист». Хочу сказать, что ничего против Ислама, Корана и мусульман я не имею», – сказал Дивнич.
Дивнич и другие бойцы ММА пришли на митинг против строительства мечети в Москве
:)
Спасибо, сами разберёмся. Чуть позже и вам поможем.
Не хотите учитывать особенности чужой культура , создайте государство по национальному признаку и историческим границам славянского православия .
А то как-то не скрепно получается природные ресурсы качать в неправославных регионах и в зону СВО направлять бурятов, дагестанцав , чеченцев .
Итд
Итп
По народному поверью, на месте озера когда-то был храм, который ушёл под воду. В связи с этой легендой к озеру ежегодно совершается крёстный ход.
Озеро имеет абсолютно круглую геометрию, что не характерно для обычных озер. И по сравнению с двумя другими озерами в Святом озере вода намного холоднее.
Дать застроить там мечетями, это просто полная деградация Мэрии и преступление перед москвичами.
Государство не "строилось" , а где насильственно, где комплексными мерами ( от хитрости до подкупа) присоеденяло и удерживало новые территории. прочитайте хотя бы про почти 150 лет кавказских войн, или про ввоод советских войск на территории закавказских республик.
Про остальные регионы присоединенные к стране в разные исторические периоды после различных экспансий -- даже вспоминать не хочется.
Так что не рассказывай сказки, про то , что и как создавалось.
И далее......
маргинальные выводы на основе лживых тезисов заложенных в основе своего текста -- оставь при себе. Вряд ли они кому-то , всерьез, могут быть интересны
Поддерживаем 100%.
Максим Дивнич – простой, но активный член нашего общества, занимается систематической помощью и защитой нуждающимся, человек дела, а не слова.
Будучи мусульманином поддерживаю запрет на строительство этой мечети
На мой взгляд, если есть возмущение среди людей, прежде всего, должен выступить церковный синод. Если это место православное, то должно таким и оставаться. Это должны понять и поддержать и те, кто запланировал там строительство мечети. Вера должна объединять, а не приводить к конфликтам. И верующие, из разных конфессий, должны с уважением относиться к традициям мест, где уже есть своя религиозная история.