Боец Дивнич против строительства мечети на месте Святого Православного озера в Москве: «Свобода кончается там, где начинается свобода другого»

Теги Максим Дивнич Бокс/MMA/UFC

Российский боец ММА Максим Дивнич высказался о строительстве мечети на месте Святого Православного озера на востоке Москвы.

«Хотел бы немного раскрыть эту тему. Недавно я узнал, что в Москве собираются строить мечеть на 60 тысяч человек.

Например, Храм Христа Спасителя вмещает всего 10 тысяч человек. Что это за объект такой, который в шесть раз больше главного храма?

И самое главное, что я узнал. Эту мечеть собираются построить на святом православном месте. На Святом Православном озере, там стоит храм.

Мне страшно представить, что где-то в Грозном или Махачкале на святом для мусульман месте будут строить православный храм.

Мне кажется, свобода каждого человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Мне не понятны эти действия, кто это согласовал? Правительство Москвы?

Призываю всех православных приходить в этот храм, мы обязаны отстаивать свои святыни. Почему мы должны разрешить на этом месте строительство мечети?

Лично я против этого. Меня начинают оскорблять: «Ты фашист, ты нацист». Хочу сказать, что ничего против Ислама, Корана и мусульман я не имею», – сказал Дивнич.

Дивнич и другие бойцы ММА пришли на митинг против строительства мечети в Москве

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
San9
Ответ daniya
В Москве три мечети, тупилка!)
Как минимум 5 штук нагуглил, дурашка!) Тех, которые считаются крупными. И вопрос не в мечети, еще раз повторяю для особо одаренных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DenisRyabov
Ответ Nick Crosier
Красавчик.Разжигают на пустом месте. Остановите строительства. Это место священно для православия.
Литва, Каунас.
:)

Спасибо, сами разберёмся. Чуть позже и вам поможем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
Ответ IVWT
В Казани в Кремле есть церковь. Очень близко к мечети Кул Шариф. Татары по этому поводу вообще не заморачиваются
Забыл только добавить что Благовещенский собор Казанского кремля построен был 450 лет назад, а Мечеть «Кул-Шариф» 20 лет назад. Да и что в Казани половина населения русские, тоже решил опустить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси из Сибири
Ответ Maksat S
Ждем извинений на камеру. Минусуйте !
зачем второе предложение написал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси из Сибири
Ответ Харламов Никита
я АГНОСТИК, но по поводу свободы одного - он прав . пусть проведут ОПРОС среди ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫХ жителей
какой сейчас опрос можно проводить... Если власть решила курс на исламизацию, хоть заопрашивайся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Roman Bolshevik
А ну-ка расскажи, как правильно строить государство? Может армяне пример покажут? Хотя бы не забывали, благодаря кому вообще существуют. Все империи строились разным способом. И все вели экспансионистскую политику. Просто у одних не получилось, а сейчас они рассказывают сказки о том, какая Россия плохая
Все бывшие империи ( либо просто многонациональные страны) сейчас столкнулись/сталкиваются с обратным эффектом от своей прошлой политики колониального империализма.
Не хотите учитывать особенности чужой культура , создайте государство по национальному признаку и историческим границам славянского православия .
А то как-то не скрепно получается природные ресурсы качать в неправославных регионах и в зону СВО направлять бурятов, дагестанцав , чеченцев .
Итд
Итп
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Islam5550
Ответ Russ Ivan
Любимая мусульманская фишка - построить свою мечеть на чужом святом месте или превратить святую Софию в мечеть...
Думаешь они сами выбили себе именно это место ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси из Сибири
Ответ Diego 95
А почему этот боец и патриот не на фронте?
не даёт вам русорез по кайфу проводить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
daniya
Ответ San9
Татарстан-то тут при чем, татары/башкиры нормальные адекватные люди, там всю жизнь храмы с мечетями сосуществовали, а православные жили бок о бок с мусульманами. Там вообще в этом плане никаких проблем нет. Грозный?) Ну справедливости ради, размеры храма не идут ни в какое сравнение с самыми большими местными мечетями. А тут мигранты пытаются свои порядки строить, причем, судя по всему, показательно. Типа мы вот так можем, и никто ничего не скажет. Скажут, обязательно. Я думаю, в Москве мечетей предостаточно, а если не хватает, пускай строят в другом месте, никто не против мечети.
В Москве три мечети, тупилка!)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Витольд Бубеный
Ответ ThisIsVodka!
Один выступил против всей этой мма-шной кавказской звездобратии. А где хвалёные русские? Шлеменко, Емельяненко?
В ислам ушли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Diego 95
А почему этот боец и патриот не на фронте?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freddy Durst
красава
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
daniya
Тупой рукожоп какой-то! Ни одной умной фразы!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Bolshevik
Ответ Леван Мкртчян
Для понимания реальной ситуации, надо знать историю. Государство не "строилось" , а где насильственно, где комплексными мерами ( от хитрости до подкупа) присоеденяло и удерживало новые территории. прочитайте хотя бы про почти 150 лет кавказских войн, или про ввоод советских войск на территории закавказских республик. Про остальные регионы присоединенные к стране в разные исторические периоды после различных экспансий -- даже вспоминать не хочется. Так что не рассказывай сказки, про то , что и как создавалось. И далее...... маргинальные выводы на основе лживых тезисов заложенных в основе своего текста -- оставь при себе. Вряд ли они кому-то , всерьез, могут быть интересны
А ну-ка расскажи, как правильно строить государство? Может армяне пример покажут? Хотя бы не забывали, благодаря кому вообще существуют. Все империи строились разным способом. И все вели экспансионистскую политику. Просто у одних не получилось, а сейчас они рассказывают сказки о том, какая Россия плохая
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
Мэрия с Собяниным совсем охренела.
По народному поверью, на месте озера когда-то был храм, который ушёл под воду. В связи с этой легендой к озеру ежегодно совершается крёстный ход.
Озеро имеет абсолютно круглую геометрию, что не характерно для обычных озер. И по сравнению с двумя другими озерами в Святом озере вода намного холоднее.
Дать застроить там мечетями, это просто полная деградация Мэрии и преступление перед москвичами.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IVWT
В Казани в Кремле есть церковь. Очень близко к мечети Кул Шариф. Татары по этому поводу вообще не заморачиваются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Месси из Сибири
Ответ Крыс Пол
Мечети потихоньку будут смещать храмы, как бы немногочисленные Дивничи не пыжились. Если раньше была экспансия на Восток, то теперь наоборот - РФ будет всё больше становиться мусульманской страной.
как ни странно, единственная надежда России при сохранении текущего курса - китаизация.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Siriusblack
Он вроде с Донбасса , что то не видно его на передовой
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Roman Bolshevik
Для понимания реальной ситуации нужно осознавать, что это государство строилось русскими. Не надо сюда приписывать остальные народы. Да, они внесли свой вклад (причём считанное количество народов), но именно русские его создали и им решать, что здесь будет, а чего не будет. Что там по христианским соборам в Мекке и Медине? Пусть спасибо скажут, что им позволили иметь то, что есть
Для понимания реальной ситуации, надо знать историю.
Государство не "строилось" , а где насильственно, где комплексными мерами ( от хитрости до подкупа) присоеденяло и удерживало новые территории. прочитайте хотя бы про почти 150 лет кавказских войн, или про ввоод советских войск на территории закавказских республик.
Про остальные регионы присоединенные к стране в разные исторические периоды после различных экспансий -- даже вспоминать не хочется.

Так что не рассказывай сказки, про то , что и как создавалось.
И далее......
маргинальные выводы на основе лживых тезисов заложенных в основе своего текста -- оставь при себе. Вряд ли они кому-то , всерьез, могут быть интересны
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Горлов
Ответ San9
Татарстан-то тут при чем, татары/башкиры нормальные адекватные люди, там всю жизнь храмы с мечетями сосуществовали, а православные жили бок о бок с мусульманами. Там вообще в этом плане никаких проблем нет. Грозный?) Ну справедливости ради, размеры храма не идут ни в какое сравнение с самыми большими местными мечетями. А тут мигранты пытаются свои порядки строить, причем, судя по всему, показательно. Типа мы вот так можем, и никто ничего не скажет. Скажут, обязательно. Я думаю, в Москве мечетей предостаточно, а если не хватает, пускай строят в другом месте, никто не против мечети.
Как скажут, так и обратно слова свои назад заберут и извинятся)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AMS
Абсолютно правильно всё сказал.
Поддерживаем 100%.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алмаз Фахрутдинов
Удивлён адекватной реакции местных комментаторов, снимаю шляпу.
Максим Дивнич – простой, но активный член нашего общества, занимается систематической помощью и защитой нуждающимся, человек дела, а не слова.
Будучи мусульманином поддерживаю запрет на строительство этой мечети
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Tarakanoff
Ответ Caerly
А кто-то слышал до сегодняшнего дня о великой святыне - Святом Православном Московском Озере?
Знаем мы одно озеро... Святым его точно не назовешь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakovec navsegda
В Казани православный храм и мечеть стоят рядом друг с другом. Но истории двух городов отличаются, там пошли на уступки из-за истории Казани.
На мой взгляд, если есть возмущение среди людей, прежде всего, должен выступить церковный синод. Если это место православное, то должно таким и оставаться. Это должны понять и поддержать и те, кто запланировал там строительство мечети. Вера должна объединять, а не приводить к конфликтам. И верующие, из разных конфессий, должны с уважением относиться к традициям мест, где уже есть своя религиозная история.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caerly
А кто-то слышал до сегодняшнего дня о великой святыне - Святом Православном Московском Озере?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий