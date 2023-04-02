У Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин»

Двукратный чемпион «Формулы-1» попадает в топ-3 во всех гонках за « ».

Испанец завершил гонки в , Саудовской Аравии и Австралии на третьем месте.

На счету Фернандо 45 очков, он занимает третью строчку в чемпионате, уступая лишь пилотам « » и Максу Ферстаппену.

Подиум стал для Алонсо 101-м в «Ф-1», ему осталось дважды попасть в призы, чтобы сравняться с показателем чемпиона 2007 года Кими Райкконеном.

Алонсо взял сотый подиум в «Ф-1»! Первый был 20 лет назад – вот как тогда выглядели его нынешние соперники

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