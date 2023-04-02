У Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин»
Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо попадает в топ-3 во всех гонках за «Астон Мартин».
Испанец завершил гонки в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии на третьем месте.
На счету Фернандо 45 очков, он занимает третью строчку в чемпионате, уступая лишь пилотам «Ред Булл» Серхио Пересу и Максу Ферстаппену.
Подиум стал для Алонсо 101-м в «Ф-1», ему осталось дважды попасть в призы, чтобы сравняться с показателем чемпиона 2007 года Кими Райкконеном.
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три третий место
третий общий зачёт