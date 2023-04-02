У Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин»

Теги Гран-при Бахрейна Гран-при Австралии Кими Райкконен Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Двукратный чемпион «Формулы-1» Фернандо Алонсо попадает в топ-3 во всех гонках за «Астон Мартин».

Испанец завершил гонки в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии на третьем месте.

На счету Фернандо 45 очков, он занимает третью строчку в чемпионате, уступая лишь пилотам «Ред Булл» Серхио Пересу и Максу Ферстаппену.

Подиум стал для Алонсо 101-м в «Ф-1», ему осталось дважды попасть в призы, чтобы сравняться с показателем чемпиона 2007 года Кими Райкконеном.

Алонсо взял сотый подиум в «Ф-1»! Первый был 20 лет назад – вот как тогда выглядели его нынешние соперники

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15 комментариев

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Антон Чугунов
Нашел свою команду, что тут скажешь
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Jurgen Klinsmann
Ответ Vegas Knight
Ф3рнандо
карл0с сайнц чуть не испортил это)
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Grigori86
Ответ Wrister-Killer
Нандо был чуть быстрее Льюиса сегодня, но катастрофа у Астона со скоростью на прямых не дала подобраться на расстояние атаки. Гонка зачетная, но надо работать с максималкой. Так выше 3 места не подняться.
Тоже казалось что Ал может ехать быстрей, но на этой трассе обгонять очень сложно. Могли помочь пит стопы но их считай не было.
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Бехруз Каримов
три гонка
три подиум
три третий место
третий общий зачёт
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Бехруз Каримов
Ответ Мадина Уйгурова
Просто дед не убивал шины и ждал последнего круга, чтобы нажать кнопку и уделать Сэра, но красные флаги решили иначе
я думаю тоже самое.
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varankin.andrew
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Мадина Уйгурова
Ответ Be_Fun
Красава дед, думал додушит Левайса, но Левайс походу все кнопки понажимал, то проваливался до секунды, то отъезжал до двух
Просто дед не убивал шины и ждал последнего круга, чтобы нажать кнопку и уделать Сэра, но красные флаги решили иначе
+9
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Wrister-Killer
Нандо был чуть быстрее Льюиса сегодня, но катастрофа у Астона со скоростью на прямых не дала подобраться на расстояние атаки. Гонка зачетная, но надо работать с максималкой. Так выше 3 места не подняться.
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Grigori86
Трасса не обгонная, пройти Хемилтона шансов было мало, запас скорости не тот.
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ALMANAC
Игрался с Хэмом сегодня красиво, пока тот убивал шины и ныл.
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бндэщ
вот чуть побыстрее бы ещё машину и за чашку вполне поборолся бы. очень радует Алонсо.
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Grigori86
Фернандо как обычно выжимает максимум из возможного.
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Великий Алонсо
Бенджамин Баттон в реальной жизни. Фернандо обманывает время, Великий и особенный.
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Be_Fun
Красава дед, думал додушит Левайса, но Левайс походу все кнопки понажимал, то проваливался до секунды, то отъезжал до двух
+14
-1
+13
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Vegas Knight
Ф3рнандо
+11
-1
+10
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