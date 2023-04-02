Бензема сделал хет-трик за 7 минут в игре с «Вальядолидом», забив 3-й мяч ударом через себя в падении. У него 14 голов в этой Ла Лиге, у Левандовского – 17
Карим Бензема сделал хет-трик за семь минут.
«Реал» громит «Вальядолид» (4:0, первый тайм) в 27-м туре Ла Лиги.
35-летний француз забил на 29-й и 32-й минутах с передач Винисиуса Жуниора, а на 36-й – с паса Родриго Гоэса. Третий гол нападающий забил ударом через себя в падении.
На счету Бензема 14 голов в 17 матчах чемпионата Испании в этом сезоне. У Роберта Левандовского из «Барселоны» 17 мячей.
Подробная статистика выступлений Карима доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Бензема 16 игр 14 голов 0.87 гола за игру.
Понятно кто лучший форвард Ла Лиги.
Бензема забивает хет трик Вальядолиду - лучший, король, возвращается.
Ахахахах