Бензема сделал хет-трик за 7 минут в игре с «Вальядолидом», забив 3-й мяч ударом через себя в падении. У него 14 голов в этой Ла Лиге, у Левандовского – 17

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Винисиус Жуниор Родриго Гоэс Футбол

Карим Бензема сделал хет-трик за семь минут.

«Реал» громит «Вальядолид» (4:0, первый тайм) в 27-м туре Ла Лиги.

35-летний француз забил на 29-й и 32-й минутах с передач Винисиуса Жуниора, а на 36-й – с паса Родриго Гоэса. Третий гол нападающий забил ударом через себя в падении.

На счету Бензема 14 голов в 17 матчах чемпионата Испании в этом сезоне. У Роберта Левандовского из «Барселоны» 17 мячей.

Подробная статистика выступлений Карима доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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53 комментария

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Qwerty Иванов
Ответ Алексей
не конь,а дракон
не дракон,а Дон Дигидон
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Сикарио
Ответ Groove
Почему то все забывают вторую часть этой поговорки, испортить то не испортит, но и глубоко не вспашет))
потому что в этом случае она неуместна
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Analjinn
Эх, Бенз, не хватало такой реализации по сезону.
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Сикарио
Ответ Raul14
Бензема буквально вчера уничтожил все английские клубы и ПСЖ в ЛЧ. Что сделал например Левандовски в ЛЧ и в ЛЕ?))
заглотнул как всегда в больших матчах))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Футбол_это_жизнь
Барса побеждает 4-0 местные, нууу это же Альмерия, последнее место бла бла бла Бензема забивает хет трик Вальядолиду - лучший, король, возвращается. Ахахахах
Карим показывает уровень не только с Вальядолидами
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Сикарио
То есть Карим пропустил полсезона, а у курвы всего на 3 гола больше?)))
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Abdul Aziz
Ответ Алексей
не конь,а дракон
драконь
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Фёдор Кузнецов
Ответ GuruFutbola
Слил всю ману на грозный вальядолид)
Карим успеет хет-трик сделать судейско-каталонскому
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Dmitry Molchanov
Ответ Артём Язовских
Польские фамилии можно склонять. В школе так и учили
мне, наоборот, учительница по русскому говорила, что нельзя склонять.
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bam bam
Ответ error505
Хочется верить, что Карим возвращает свою форму!
да , ушли Месси и Роналду из лалиги и мы уже считаем не 50 мячей , а кто больше 15 или 17 .
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+5
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ts_vlad
Ответ GuruFutbola
Слил всю ману на грозный вальядолид)
То ли дело дубль великому Эльче
+4
-1
+3
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Игорь Новиков
Ответ llolishe
Против Барселоны опять пропадет
У него 14 голов Барсе за карьеру. Не очень и мало. В топ-10 его любимых соперников.
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Mikel Dominator Arteta
Всё-таки действующий обладатель Золотого мяча
+1
-2
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Артём Язовских
Ответ Dmitry Molchanov
мда. профисиональные аналитики. Левандовски - несклоняемая фамилия. какой нафиг Левандовский. Это тоже самое, если ты Роналду называешь Рональду
Польские фамилии можно склонять. В школе так и учили
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Дильяр Рахматуллин
Ответ ewok
старый конь борозды не испорит
Хоть глубоко и не вспашет)
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GuruFutbola
Слил всю ману на грозный вальядолид)
+6
-6
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AnMe
Ответ TYMB04KA
барса не заметит
Ну у нас и Де Йонга теперь тоже нет. Может на матч с Мадридом будет, только вот после травмы тоже такое себе. Надеюсь на победу, но и осторожно подойти не помешает.
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Zemanuha
Лева 23 игры 17 голов 0.73 гола за игру.
Бензема 16 игр 14 голов 0.87 гола за игру.
Понятно кто лучший форвард Ла Лиги.
+4
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distress of ignorance
Ответ Футбол_это_жизнь
Барса побеждает 4-0 местные, нууу это же Альмерия, последнее место бла бла бла Бензема забивает хет трик Вальядолиду - лучший, король, возвращается. Ахахахах
Барселона так-то проиграла Альмерии
+10
-6
+4
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Raul14
Ответ Футбол_это_жизнь
Барса побеждает 4-0 местные, нууу это же Альмерия, последнее место бла бла бла Бензема забивает хет трик Вальядолиду - лучший, король, возвращается. Ахахахах
Бензема буквально вчера уничтожил все английские клубы и ПСЖ в ЛЧ. Что сделал например Левандовски в ЛЧ и в ЛЕ?))
+23
-10
+13
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distress of ignorance
Ответ llolishe
Против Барселоны опять пропадет
А против Ливера опять всунет
+3
-2
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Футбол_это_жизнь
Барса побеждает 4-0 местные, нууу это же Альмерия, последнее место бла бла бла
Бензема забивает хет трик Вальядолиду - лучший, король, возвращается.
Ахахахах
+19
-15
+4
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Dmitry Molchanov
мда. профисиональные аналитики. Левандовски - несклоняемая фамилия. какой нафиг Левандовский. Это тоже самое, если ты Роналду называешь Рональду
+1
-2
-1
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Вячеслав Пустохин
Что он себе позволяет?!!! Токо Перес собрался нового напа искать, а тут БАААЦ и Бензема снова проснулся
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Victor Victor
Ответ Groove
Почему то все забывают вторую часть этой поговорки, испортить то не испортит, но и глубоко не вспашет))
Ну, Бензин пашет довольно глубоко, так что здесь можно ограничиться первой частью поговорки)
+4
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