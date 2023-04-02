сделал хет-трик за семь минут.

« » громит « » (4:0, первый тайм) в 27-м туре Ла Лиги.

35-летний француз забил на 29-й и 32-й минутах с передач , а на 36-й – с паса . Третий гол нападающий забил ударом через себя в падении.

На счету Бензема 14 голов в 17 матчах чемпионата Испании в этом сезоне. У Роберта Левандовского из «Барселоны» 17 мячей.

Подробная статистика выступлений Карима доступна здесь.

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