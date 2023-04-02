НБА. «Шарлотт» примет «Торонто», «Чикаго» встретится с «Мемфисом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 13 матчей.
Игровой день начнется встречей «Шарлотт» и «Торонто», начало в 20.00 по московскому времени. Далее «Чикаго» сыграет с «Мемфисом».
Позже сегодня «Милуоки» Адетокумбо встретится с «Филадельфией» Эмбиида, «Денвер» Йокича сразился с «Голден Стэйт» Карри.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 апреля, 20.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.30, «United Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.30, «Target Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 01.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 3 апреля, 01.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 01.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 3 апреля, 01.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 02.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 3 апреля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 3 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 3 апреля, 03.30, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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