НБА. «Шарлотт» примет «Торонто», «Чикаго» встретится с «Мемфисом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся 13 матчей.

Игровой день начнется встречей «Шарлотт» и «Торонто», начало в 20.00 по московскому времени. Далее «Чикаго» сыграет с «Мемфисом».

Позже сегодня «Милуоки» Адетокумбо встретится с «Филадельфией» Эмбиида, «Денвер» Йокича сразился с «Голден Стэйт» Карри.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Торонто
Дата проведения
2 апреля, 20.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Чикаго – Мемфис
Дата проведения
2 апреля, 22.30, «United Center»
Онлайн матча

Миннесота – Портленд
Дата проведения
2 апреля, 22.30, «Target Center»
Онлайн матча

Бруклин – Юта
Дата проведения
2 апреля, 22.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Вашингтон
Дата проведения
3 апреля, 01.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Орландо – Детройт
Дата проведения
3 апреля, 01.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Атланта – Даллас
Дата проведения
3 апреля, 01.00, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Сакраменто – Сан-Антонио
Дата проведения
3 апреля, 01.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Финикс
Дата проведения
3 апреля, 02.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Лейкерс
Дата проведения
3 апреля, 02.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Кливленд – Индиана
Дата проведения
3 апреля, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Милуоки – Филадельфия
Дата проведения
3 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Денвер – Голден Стэйт
Дата проведения
3 апреля, 03.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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8 комментариев

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Xell
Ответ TurboMen
Ну что там, уже известно отдыхает Дэвис или нет?
Они и без Дэвиса, с Леброном должны обыгрывать Хьюстон.
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Xell
Для Далласа и ГС ключевые матчи. Если Гс проигрывают то Лейкерс становятся аж 6)
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Goshan700
Ответ TurboMen
Ну что там, уже известно отдыхает Дэвис или нет?
червяков, наверно, копает уже
0
-1
-1
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Kemlo
Люблю календарь нба, вчера 2 матча, сегодня 13, завтра -0, удобно!
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dmitriy
Для Мэвирикс сегодня день Х……..
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Ужратый Гусениц
мммм, Шарлотт- Торонто, ранний матч для очень изысканных гурманов )
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Nightyork97
Интересно сколько шансов еще будет у Оклахомы. Даллас так и не может залезть в плей-ин.
+1
-1
0
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TurboMen
Ну что там, уже известно отдыхает Дэвис или нет?
+3
-1
+2
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