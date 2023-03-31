Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Монпелье», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье

« » примет « » в стартовом матче 29-го тура Лиги 1.

В субботу (1 апреля) « » сыграет с « » в гостях, « » будет противостоять «Лорьяну».

В воскресенье (2 апреля) «Монако» Александра Головина примет «Страсбур», а завершится тур матчем «ПСЖ» – «Лион».

Чемпионат Франции

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1