Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Монпелье», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье
«Марсель» примет «Монпелье» в стартовом матче 29-го тура Лиги 1.
В субботу (1 апреля) «Ланс» сыграет с «Ренном» в гостях, «Лилль» будет противостоять «Лорьяну».
В воскресенье (2 апреля) «Монако» Александра Головина примет «Страсбур», а завершится тур матчем «ПСЖ» – «Лион».
29-й тур
- Дата проведения
- 31 марта, 22.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 1 апреля, 18.00, «Аббе-Дешам»
- Дата проведения
- 1 апреля, 22.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 2 апреля, 14.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 2 апреля, 18.05, «Луи II»
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.45, «Парк де Пренс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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