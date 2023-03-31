Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Монпелье», «ПСЖ» сыграет с «Лионом» в воскресенье

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«Марсель» примет «Монпелье» в стартовом матче 29-го тура Лиги 1.

В субботу (1 апреля) «Ланс» сыграет с «Ренном» в гостях, «Лилль» будет противостоять «Лорьяну». 

В воскресенье (2 апреля) «Монако» Александра Головина примет «Страсбур», а завершится тур матчем «ПСЖ» – «Лион». 

Чемпионат Франции

29-й тур

Марсель – Монпелье
Дата проведения
31 марта, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Осер – Труа
Дата проведения
1 апреля, 18.00, «Аббе-Дешам»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Ланс
Дата проведения
1 апреля, 22.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Лорьян
Дата проведения
2 апреля, 14.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Реймс
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Клермон – Аяччо
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Анжер – Ницца
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Тулуза
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Страсбур
Дата проведения
2 апреля, 18.05, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ – Лион
Дата проведения
2 апреля, 21.45, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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