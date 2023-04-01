Чемпионат Италии. «Интер» примет «Фиорентину», «Юве» против «Вероны», «Наполи» сыграет с «Миланом» в воскресенье
«Интер» примет «Фиорентину» в 28-м туре Серии А.
Также в субботу «Ювентус» сыграет дома с «Вероной».
В воскресенье «Рома» встретится на своем поле с «Сампдорией», «Наполи» сразится с «Миланом».
Завершится тур в понедельник матчем «Сассуоло» – «Торино».
28-й тур
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.00, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 1 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 2 апреля, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 2 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 2 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.30, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 3 апреля, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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