Чемпионат Италии. «Интер» примет «Фиорентину», «Юве» против «Вероны», «Наполи» сыграет с «Миланом» в воскресенье

« » примет «Фиорентину» в 28-м туре Серии А.

Также в субботу « » сыграет дома с «Вероной».

В воскресенье « » встретится на своем поле с «Сампдорией», « » сразится с « ».

Завершится тур в понедельник матчем «Сассуоло» – «Торино».

Чемпионат Италии

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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