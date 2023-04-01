Чемпионат Италии. «Интер» примет «Фиорентину», «Юве» против «Вероны», «Наполи» сыграет с «Миланом» в воскресенье

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«Интер» примет «Фиорентину» в 28-м туре Серии А.

Также в субботу «Ювентус» сыграет дома с «Вероной».

В воскресенье «Рома» встретится на своем поле с «Сампдорией», «Наполи» сразится с «Миланом».

Завершится тур в понедельник матчем «Сассуоло» – «Торино».

Чемпионат Италии

28-й тур

Кремонезе – Аталанта
Дата проведения
1 апреля, 16.00, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Интер – Фиорентина
Дата проведения
1 апреля, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Верона
Дата проведения
1 апреля, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Удинезе
Дата проведения
2 апреля, 13.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Специя – Салернитана
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Альберто Пикко»
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Монца – Лацио
Дата проведения
2 апреля, 16.00, «Stadio Comunale Brianteo»
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Рома – Сампдория
Дата проведения
2 апреля, 19.00, «Стадио Олимпико»
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Наполи – Милан
Дата проведения
2 апреля, 21.45, «Сан-Паоло»
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Эмполи – Лечче
Дата проведения
3 апреля, 19.30, «Карло Кастеллани»
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Сассуоло – Торино
Дата проведения
3 апреля, 21.45, «Читта-дель-Триколоре»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

3 комментария

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Старый Волк
Ура! Дер***вый футбол сборных окончен и теперь можно спокойно наслаждаться игрой любимого клуба! Forza Roma 💛❤️
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zakariaagro
Наконец то футбол. Задолбали эти игры сборных
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Lazizbek Gulyamov
Игра Наполи против Милана это типа тренировка на ЛЧ)))
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