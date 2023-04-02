Азар отдал голевой пас в игре с «Вальядолидом». У него 1-е результативное действие в Ла Лиге с 2021-го

впервые за полтора года совершил результативное действие в Ла Лиге.

Полузащитник « » перехватил передачу голкипера « » на 1-й добавленной ко второму тайму минуте матча 27-го тура Ла Лиги. После этого он выкатил мяч под удар Лукасу Васкесу, и защитник в касание сделал счет 6:0.

В последний раз Азар забивал или делал ассист в чемпионате 14 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он отметился только в Лиге чемпионов, забив «Селтику» 6 сентября.

Подробно со статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Азар получает больше всех в Ла Лиге – 2,25 млн евро в месяц до налогов. Левандовски – 2-й, Бускетс – 3-й (L’Equipe)