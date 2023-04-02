Азар отдал голевой пас в игре с «Вальядолидом». У него 1-е результативное действие в Ла Лиге с 2021-го

Теги Реал Мадрид Ла Лига Вальядолид Серхио Асенхо Эден Азар Лукас Васкес Футбол

Эден Азар впервые за полтора года совершил результативное действие в Ла Лиге.

Полузащитник «Реала» перехватил передачу голкипера «Вальядолида» Серхио Асенхо на 1-й добавленной ко второму тайму минуте матча 27-го тура Ла Лиги. После этого он выкатил мяч под удар Лукасу Васкесу, и защитник в касание сделал счет 6:0.

В последний раз Азар забивал или делал ассист в чемпионате Испании 14 августа 2021 года. В нынешнем сезоне он отметился только в Лиге чемпионов, забив «Селтику» 6 сентября.

Подробно со статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Азар получает больше всех в Ла Лиге – 2,25 млн евро в месяц до налогов. Левандовски – 2-й, Бускетс – 3-й (L’Equipe)

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33 комментария

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Vitalik Barbacari
что там фанаты Барсы говорили про Умтити?? что мол Азар хуже то се... вон даже у Месси нет результативное действие в Ла Лиге с 2021-го. После такой игре уж лучше уже подписать Азара чем Месси.
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Mega• Battman
скажите а это Бэйл начал эту эстафету получать огромную зп и заниматься любимым делом но только не футболом. или до Бэйла кто то еще был таким
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Бухгалтер2021
еще год ...он у меня даже в фифе играет на замене
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Рустам Микогазиев
Ответ Мадридито
Будем объективны папа Карло ему в принципе не дает от слово совсем играть
у Азара лишний вес. это риск травмы плюс по сути неисполнение контрактных обязательств - он сидит на зп, без травмы, но не утрудился содержать себя в работоспособном состоянии. я бы даже сказал это неуважение к клубу
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Александр Бабуев
Ответ Sinister Kid
Возрождение. Прям как, Сашка Кокорин.
И восстанут машины из ядерного пепла…
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Александра Александрова
Азар и Мудрик это просто два развода века ))))
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Александр Тихомиров
Ответ Мадридито
Будем объективны папа Карло ему в принципе не дает от слово совсем играть
потому что он не тянет, шансов было куча и при зизу в том числе
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Pamir88
Ну, считай з/п за этот год отработал. Дальше можно отдыхать )
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Совесть Черданцева
В награждение надо купить ему креветки из Макдональдс
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Пацанчик реальный
Ответ Benner
Одно рез. действие раз в два года💪 Остановите эту машину
А ты что,больше хотел?
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Vlad
окупится
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Chyngyz Orozaliev
полтора года! вдумайтесь
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Yuriy Chistyakov
Наконец-то окупился
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Budabuda
Это величие!
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spartak_1988
Все на Никольскую по этому поводу
+2
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FEZ10
Контракт отработал полностью
+1
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Аман Барагунов
Это вам не Холанд
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Muga Gappaev
Ну все, начал отрабатывать свои деньги
+7
-2
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Николай Иванов
Машина
+1
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90 Minutes
Позор!
+1
-3
-2
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Мадридито
Будем объективны папа Карло ему в принципе не дает от слово совсем играть
+10
-1
+9
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Алекс 777
надо в челси обратно переходить, они сейчас с Азаром одного уровня.
+3
-2
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deadjoker
Год до конца контракта остался. Надо собраться и потом еще годика 3 отдыхать :)
+4
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Jadie James
Кранты всем
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error505
Оправдал стоимость
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