Чемпионат России. Эстафета. Команды Латыпова, Поршнева, Гараничева, Серохвостова, Цветкова, Халили, Смольского пробегут гонку

2 апреля на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдет мужская эстафета.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Эстафета

Мужчины

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, , , )

2. ХМАО-Югра-2 (Семен Сучилов, Станислав Ильиных, Рафаэль Зиганчин, Михаил Бурундуков)

3. Тюменская область ( , Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов, )

4. Республика Башкортостан (Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов)

5. Новосибирская область (Павел Кудряшов, Роман Еремин, Никита Матвеев, Даниил Серохвостов)...

9. Санкт-Петербург (Василий Томшин, Максим Цветков, Павел Ляшок, Андрей Ващенко)

10. Москва (Никита Полукаров, Матвей Елисеев, Артем Смирнов, Карим Халили)

11. Московская область (Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Ярослав Антонов, Алексей Зубарев)

12. Республика Беларусь-1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко, Антон Смольский)

13. Республика Беларусь-2 (Степан Данилов, Павел Белько, Александр Кошин, Иван Тулатин)

14. Республика Татарстан (Евгений Емерхонов, Никита Блинов, Сергей Баранов, Нияз Таипов)

15. УРФО (Игорь Шетько, Степан Парфенов, Андрей Вьюхин, Денис Галлямов)

Полный старт-лист – на сайте СБР.