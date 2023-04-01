Чемпионат России. Эстафета. Команды Латыпова, Поршнева, Гараничева, Серохвостова, Цветкова, Халили, Смольского пробегут гонку

Теги сборная России чемпионат России сборная Беларуси Евгений Гараничев эстафета Антон Бабиков Александр Бабчин Максим Цветков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Алексей Петров Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Никита Лобастов Дмитрий Иванов Игорь Шетько Никита Поршнев Василий Томшин Вячеслав Малеев Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Михаил Первушин Андрей Вьюхин Даниил Серохвостов Степан Парфенов Дмитрий Лазовский Вадим Истамгулов Евгений Емерхонов Михаил Бурундуков Алексей Вагин Станислав Ильиных Никита Матвеев Алексей Зубарев Илья Авсеенко Андрей Ващенко Никита Полукаров Никита Блинов Иван Тулатин Степан Данилов Александр Кошин Павел Белько Биатлон

2 апреля на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдет мужская эстафета.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Эстафета

Мужчины

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. ХМАО-Югра-1 (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Алексей Вагин, Никита Поршнев)

2. ХМАО-Югра-2 (Семен Сучилов, Станислав Ильиных, Рафаэль Зиганчин, Михаил Бурундуков)

3. Тюменская область (Евгений Гараничев, Вячеслав Малеев, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын)

4. Республика Башкортостан (Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов)

5. Новосибирская область (Павел Кудряшов, Роман Еремин, Никита Матвеев, Даниил Серохвостов)...

9. Санкт-Петербург (Василий Томшин, Максим Цветков, Павел Ляшок, Андрей Ващенко)

10. Москва (Никита Полукаров, Матвей Елисеев, Артем Смирнов, Карим Халили)

11. Московская область (Кирилл Стрельцов, Михаил Первушин, Ярослав Антонов, Алексей Зубарев)

12. Республика Беларусь-1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко, Антон Смольский)

13. Республика Беларусь-2 (Степан Данилов, Павел Белько, Александр Кошин, Иван Тулатин)

14. Республика Татарстан (Евгений Емерхонов, Никита Блинов, Сергей Баранов, Нияз Таипов)

15. УРФО (Игорь Шетько, Степан Парфенов, Андрей Вьюхин, Денис Галлямов)

Полный старт-лист – на сайте СБР. 

3 комментария

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закрыт по беспределу
Ответ Афанасия
Не знаю, что должно произойти чтобы ХМАО-1 не выиграли, но буду болеть за Новосибирск и Башкирию. Правда не знаю, что там Бабчин сможет на третьем этапе. Неужели в БШК нет кого помоложе. А у Новосиба Паша и Никита -стреляют, но не бегут, Рома и Даня -бегут, но не стреляют)
Ну.. позавчера Иванов с Пащенко показали, что при должном старании всë возможно.
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Афанасия
Не знаю, что должно произойти чтобы ХМАО-1 не выиграли, но буду болеть за Новосибирск и Башкирию. Правда не знаю, что там Бабчин сможет на третьем этапе. Неужели в БШК нет кого помоложе. А у Новосиба Паша и Никита -стреляют, но не бегут, Рома и Даня -бегут, но не стреляют)
+3
0
+3
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тоторо
за Новосиб!!!!
+1
0
+1
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