💣 «Челси» уволил Поттера спустя 7 месяцев после назначения. Клуб идет на 11-м месте в АПЛ

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Бруно Сальтор Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер покинул должность главного тренера «Челси».

Клуб опубликовал заявление о том, что 47-летний специалист согласился сотрудничать с целью обеспечения «плавного перехода».

Исполняющим обязанности главного тренера станет Бруно Сальтор.

Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года, покинув «Брайтон» и заключив контракт на пять лет. Под его руководством команда провела 31 игру, добившись 12 побед, потерпев 11 поражений и 8 раз сыграв вничью.

На данный момент «Челси» занимает в АПЛ 11-е место с 38 очками после 28 игр. Также команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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368 комментариев

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Mason Mount 2208
Ответ DolJun
поздравляю всех причастных, наконец это закончилось. сейчас бы нагеля.
Думаю Энрике лучший вариант
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Mason Mount 2208
Ответ tfs
За полгода разрушили то, что создавалось 20 лет
Согласень
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Russian Horse
Одна из самых быстрых трансгрессий в футболе бгг 🪄 🧙‍♂️
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Mr@k123
ахахахаха
«Челси» не уволит Поттера, если не попадет в ЛЧ. Тренеру дадут время на строительство команды
www.sports.ru/football/1114863172-chelsi-ne-uvolit-pottera-esli-ne-popadet-v-lch-treneru-dadut-vremya-na.html
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Ник88
Норм Потер развёл на бабло американского лоха, неустойку теперь платить будут Челся
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Экселлент
Ответ Богдан Агафонов
Это я еще поленился написать Виллаша-Боаша, Ди Маттео, Нуну Эшпириту и Джесси Марша)
Почему в этом списке нету Мостового?)
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Dmitriy43
Мальчик,который не выжил
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Obdob
Ответ DolJun
поздравляю всех причастных, наконец это закончилось. сейчас бы нагеля.
Когда ты осенью написал, что Поттер в Челси надолго, я уже тогда знал, что он не дотянет до конца сезона :) Все-таки есть в тебе частичка черной магии от Жоры-Нострадамуса :)
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Andy93
Ура. Всех с 3-ей чашкой ЛЧ. Если одна смена тренера еще фифти-фифти, то две верняк!)
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Sergeev55
чё, не могли до завтра чтоли подождать?! у меня бы тогда в понедельник хорошее настроение было!!!
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Салесар
Ответ tfs
За полгода разрушили то, что создавалось 20 лет
Ну да, ведь не было сезона 15/16 например с 10 местом или слабого сезона 17/18. Получается в 15/16 уже все поломали и заново построили? Уверен, у Челси все будет в порядке, пусть и не сразу
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Nocturnal
Ответ Тимур Таубаев
Неустойка в 50 лямов фунтов , Поттер - гений 👏🏻
Не будет неустойки, уже обо всем сообщили
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Гол в девятину
Мне этот эпизод вообще непонятен если честно.Вроде бы не глупый мужик, а буквально за один матч уничтожил карьеру и отношения с игроками. Ну дал бы играть, ну забил бы Эвертона со стандарта в конце, так всем бы пофиг в раздевалке было бы, в футболе всякое бывает, тем более сезон в АПЛ давным давно закончен Но когда ты сам своими же руками топишь команду и свою карьеру абсолютно на ровном месте.Я честно никогда в жизни не видел такого выстрела в голову на тренерском мостике
Причем это было после трёх побед подряд, выхода в 1/4 ЛЧ. Психологический фон в команде был явно позитивный. И тут на тебе. Знатно чел своей тренерской репутации подгадил. Тут даже на владельца-самодура не спишешь.
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TYMB04KA
Ответ Prokuror Prokurorov
Не иначе как забыл отправить картинку в Вотсапе Боули с утра. Он на такое сильно обижается.
ахахаха
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sanek_savosko
Ура! ждём Нагильсмана 🥳
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Enchanter WIZZARD
Все Поттер заработал неустойкой на 3 жизни вперёд!!!
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Rio (BLR)
Ожидаемо.
При всех прочих - Поттер не справился. Наверное с Нагелем договорились
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ tfs
За полгода разрушили то, что создавалось 20 лет
Так им и надо, отжали клуб, пусть теперь после столько потраченого находятся в середине таблицы, спасибо правительству и болельщикам которые не поддержали бывшего владельца, ну и гениям Боули, Поттеру и менеджменту клуба, к примеру Мудрик не даст соврать!
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tiger76
Ответ garp
верните РоманАркадьича
Так он тоже менял тренеров пачками- дайте ему шанс
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Aleks Abkhalimov
Сковородку заберёт Поттер
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AnMe
Жду шок новости кого поставят
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вовочка6762
Ну конечно же , футбол это не для англичан !
Ну не дано им этим футболом заниматься !
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AnMe
Неужели
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BiG ^SiZe^
в челси каждый уход тренера является причиной слива игроками, не видел ни один клуб так как челси сливают тренера. я не говорю что он был хорошим тренером, но раз за разом можно заметить как команда откровенно сливает тренера, в челси это с каждым тренером происходит
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Anton Oleksiy
Ответ Evgeniy Bozylev
когда был СССР Челси лучше выступал)?
При Ельцине был хорош
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