💣 «Челси» уволил Поттера спустя 7 месяцев после назначения. Клуб идет на 11-м месте в АПЛ
Грэм Поттер покинул должность главного тренера «Челси».
Клуб опубликовал заявление о том, что 47-летний специалист согласился сотрудничать с целью обеспечения «плавного перехода».
Исполняющим обязанности главного тренера станет Бруно Сальтор.
Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года, покинув «Брайтон» и заключив контракт на пять лет. Под его руководством команда провела 31 игру, добившись 12 побед, потерпев 11 поражений и 8 раз сыграв вничью.
На данный момент «Челси» занимает в АПЛ 11-е место с 38 очками после 28 игр. Также команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.
«Челси» не уволит Поттера, если не попадет в ЛЧ. Тренеру дадут время на строительство команды
www.sports.ru/football/1114863172-chelsi-ne-uvolit-pottera-esli-ne-popadet-v-lch-treneru-dadut-vremya-na.html
При всех прочих - Поттер не справился. Наверное с Нагелем договорились
Ну не дано им этим футболом заниматься !