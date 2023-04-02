💣 «Челси» уволил Поттера спустя 7 месяцев после назначения. Клуб идет на 11-м месте в АПЛ

покинул должность главного тренера « ».

Клуб опубликовал заявление о том, что 47-летний специалист согласился сотрудничать с целью обеспечения «плавного перехода».

Исполняющим обязанности главного тренера станет Бруно Сальтор.

Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года, покинув «Брайтон» и заключив контракт на пять лет. Под его руководством команда провела 31 игру, добившись 12 побед, потерпев 11 поражений и 8 раз сыграв вничью.

На данный момент «Челси» занимает в 11-е место с 38 очками после 28 игр. Также команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.