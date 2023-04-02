У «Химок» 1 победа в 23 матчах после ухода Юрана и 3 поражения подряд

«Химки» одержали лишь одну победу в 23 матчах после ухода тренера .

Сегодня подмосковный клуб дома был разгромлен « » (0:6). До этого были еще два поражения – от «Ростова» (0:1) и «Зенита» (2:3).

Юран был уволен в августе 2022 года, на его место пришел , которого вскоре сменил .

С тех пор у «Химок» 17 поражений и 5 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России). Плюс одна победа – над «Оренбургом» (2:0).

« » по-прежнему идут в зоне вылета, занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 13 очков. 9 апреля команда в гостях сыграет с ЦСКА.