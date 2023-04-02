У «Химок» 1 победа в 23 матчах после ухода Юрана и 3 поражения подряд

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Николай Писарев Краснодар Футбол

«Химки» одержали лишь одну победу в 23 матчах после ухода тренера Сергея Юрана.

Сегодня подмосковный клуб дома был разгромлен «Краснодаром» (0:6). До этого были еще два поражения – от «Ростова» (0:1) и «Зенита» (2:3).

Юран был уволен в августе 2022 года, на его место пришел Николай Писарев, которого вскоре сменил Спартак Гогниев

С тех пор у «Химок» 17 поражений и 5 ничьих (одна из них завершилась поражением по пенальти в Фонбет Кубке России). Плюс одна победа – над «Оренбургом» (2:0).

«Химки» по-прежнему идут в зоне вылета, занимают предпоследнее, 15-е, место в таблице, набрав 13 очков. 9 апреля команда в гостях сыграет с ЦСКА.

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29 комментариев

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Вячеслав Пустохин
Ответ Evgeny Trifonov
химки не нужны в рпл, скатертью дорога в "лучшую лигу мира"
я уверен, что и там они не будут играть
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45_percent
Ответ Брулин
Хуже чем Химки сейчас нет никого. Дурацкое руководство, тренер из цирка, безвольные игроки. Жаль только болельщиков! Это всё карма за мутные схемы и отношение к Юрану.
ни разу в жизни болельщика Химок не встречал)
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Вячеслав Пустохин
Терюшков - достойный государственный управленец.
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Геннадий Тимченко
Ответ MikhaL
Гогниев еще не уволился после таких результатов?
Илья Туфанович Садыгов на поле - значит тренер оправдывает ожидание Титюшкина и других руководителей👏
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Мукунку хороший
Ответ MikhaL
Гогниев еще не уволился после таких результатов?
Просто не везёт.. )) скоро попрёт)))
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Jovanni
Приведенная статистика служит подтверждением того факта, что Химки целенаправленно сливают в ФНЛ. не исключено, что слив идёт изнутри
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SuperStarrrr
Ответ Ужратый Гусениц
зачем? деньги идут, а что он потом быстро найдет работу - вообще не факт, после скандалов и конфликтов его. Да и кого Химки возьмут, что бы Садыгова выпускал?
на самом деле, нравилась игра Алании, которую он ставил, очень жаль, что Спартак отправился в это шапито, но реноме надо сохранять, в конце концов, пусть Гудиева не уродует хотя бы, деньги для него не играют роль, но кавказский темперамент и максимализм не позволяют грамотно оценить обстановку)
+2
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Сим Сим
Дано назрела необходимость смены тренера в Химках. Лучший кандидат однозначно - Терюшков.
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Hilperico
И 23 матча Садыгова?)
+3
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MikhaL
Гогниев еще не уволился после таких результатов?
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Ужратый Гусениц
Ответ SuperStarrrr
Гогниеву тренировать в Аидовом царстве только, отставочка, сил хоть хватит самому уйти?
зачем? деньги идут, а что он потом быстро найдет работу - вообще не факт, после скандалов и конфликтов его. Да и кого Химки возьмут, что бы Садыгова выпускал?
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red hikkikomori
13 очков - дьявольское число, демоны никак не отпускают Химки, надо ещё раз попа пригласить)
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Andy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Шо, опять?
Потом еще, еще и еще вернут)
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Вова Гаврилов
Чистилище близко. Скоро попадут в лучшую лигу мира
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Cruel Snake
Приход священника всё таки помог
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d.xoxlov
Только бы до 23 апреля не вернули.
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Nick Crosier
Артурычу полную панамку накидали.
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Александр Беляков
Главное , что Садыгов свои 15 в каждом матче играет ))
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Пако
Полнейшая деградация
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Samuro
Ждем обратно Юрана
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Юрий Кечко
Ответ Брулин
Хуже чем Химки сейчас нет никого. Дурацкое руководство, тренер из цирка, безвольные игроки. Жаль только болельщиков! Это всё карма за мутные схемы и отношение к Юрану.
Кого кого жаль ?)
+13
-3
+10
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nugoboss
Зато главный спонсор радуется, его сын играет!!! давайте друзья порадуемся за него. 😁🚽
+27
-2
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Evgeny Trifonov
химки не нужны в рпл, скатертью дорога в "лучшую лигу мира"
+2
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Andy
Видимо скоро вернут.
Шо, опять?
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ARIGAMI ARIGAMI
Зря увольняли
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