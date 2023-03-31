Чемпионат Испании. «Мальорка» против «Осасуны», «Барселона» сыграет с «Эльче» завтра, «Реал» с «Вальядолидом» – в воскресенье

« » примет «Осасуну в стартовом матче 27-го тура Ла Лиги.

В субботу (1 апреля), « » сыграет с « » на выезде.

В воскресенье (2 апреля) « » примет «Вальядолид», «Сосьедад» проведет гостевой матч с «Вильярреалом», « » примет «Бетис».

Завершится тур в понедельник (3 апреля) матчем «Валенсия» – «Райо Вальекано».

Чемпионат Испании

27-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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