Чемпионат Испании. «Мальорка» против «Осасуны», «Барселона» сыграет с «Эльче» завтра, «Реал» с «Вальядолидом» – в воскресенье
«Мальорка» примет «Осасуну в стартовом матче 27-го тура Ла Лиги.
В субботу (1 апреля), «Барселона» сыграет с «Эльче» на выезде.
В воскресенье (2 апреля) «Реал» примет «Вальядолид», «Сосьедад» проведет гостевой матч с «Вильярреалом», «Атлетико» примет «Бетис».
Завершится тур в понедельник (3 апреля) матчем «Валенсия» – «Райо Вальекано».
27-й тур
- Дата проведения
- 31 марта, 22.00, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 1 апреля, 15.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 1 апреля, 17.15, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.30, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 1 апреля, 22.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 2 апреля, 15.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 2 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 2 апреля, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 2 апреля, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 3 апреля, 22.00, «Месталья»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Возможно Мадрид сумеет сократить отставание.