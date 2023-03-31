Чемпионат Испании. «Мальорка» против «Осасуны», «Барселона» сыграет с «Эльче» завтра, «Реал» с «Вальядолидом» – в воскресенье

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«Мальорка» примет «Осасуну в стартовом матче 27-го тура Ла Лиги.

В субботу (1 апреля), «Барселона» сыграет с «Эльче» на выезде. 

В воскресенье (2 апреля) «Реал» примет «Вальядолид», «Сосьедад» проведет гостевой матч с «Вильярреалом», «Атлетико» примет «Бетис». 

Завершится тур в понедельник (3 апреля) матчем «Валенсия» – «Райо Вальекано». 

Чемпионат Испании

27-й тур

Мальорка – Осасуна
Дата проведения
31 марта, 22.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Жирона – Эспаньол
Дата проведения
1 апреля, 15.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетик – Хетафе
Дата проведения
1 апреля, 17.15, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кадис – Севилья
Дата проведения
1 апреля, 19.30, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эльче – Барселона
Дата проведения
1 апреля, 22.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сельта – Альмерия
Дата проведения
2 апреля, 15.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид – Вальядолид
Дата проведения
2 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вильярреал – Реал Сосьедад
Дата проведения
2 апреля, 19.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Бетис
Дата проведения
2 апреля, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Валенсия – Райо Вальекано
Дата проведения
3 апреля, 22.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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7 комментариев

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Сикарио
А как там дела у насильника Даньки Алвеса? Давно не слышно что-то про него)) Сидит негодник?)))
+1
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0
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Сикарио
Ответ Роман
Финишная прямая. Гонка за чемпионство между Рычагом и Реалом. Возможно Мадрид сумеет сократить отставание.
Реал и так чемпион, кто будет всерьез рассматривать липовое "чемпионство" негрейдосов?
+1
-1
0
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Роман
Финишная прямая. Гонка за чемпионство между Рычагом и Реалом.
Возможно Мадрид сумеет сократить отставание.
0
-2
-2
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Игорь Климов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
ФК «Негрейра» еще не отправлен в низшие лиги?
Ты это про VAReal говоришь?
+2
-2
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ljolik888
Эльче конечно аутсайдер , но и про Альмерию говорили тоже самое . Барселоне главное не расслабляться , тем более состав наверняка будет далеко не оптимальный. Так что удачи , ждём хорошую игру !
+2
-1
+1
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Оливер Кан удаляет Роберту
ФК «Негрейра» еще не отправлен в низшие лиги?
+2
-3
-1
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Игорь Климов
Удачи и победы Барселона!
+2
-1
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