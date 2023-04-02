«Эльче» может оспорить результат матча с «Барсой» из-за участия Гави. Он якобы не может играть после отмены регистрации контракта

Теги Барселона Ла Лига Федерация футбола Испании Эльче Гави Футбол

«Эльче» может оспорить результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави.

В 27-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу со счетом 4:0. Гави вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Ранее регистрация полузащитника в качестве игрока основной команды «Барселоны» была отменена.

Как сообщает Cope, «Эльче» рассматривает возможность подачи апелляции по итогам матча из-за участия Гави, поскольку, согласно регламенту Федерации футбола Испании (RFEF), игроку до конца сезона запрещено играть из-за уже отмененной регистрации как игрока основы. Формально Гави не может играть ни за основную, ни за молодежную команду.

Журналисты Cope обратились за комментариями в Ла Лигу. В лиге отметили, что «Барса» ничего не нарушила, а Гави теперь считается игроком молодежной команды – как это было до подписания нового контракта и ситуации с его оспариванием.

Сообщается, что итоговое решение должен принять Комитет по проведению соревнований RFEF.

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55 комментариев

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DolJun
Ответ Barca
Астон Вилла 😂🤭
молодец, стой смирно)
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Barca
Ответ ljolik888
Там Перес пытается хоть как насолить Барселоне перед матчем за выход в финал кубка . Наверняка подкупил презека Эльче чтобы то начал через СМИ атаку . Сам этот презик до такого даже не додумался бы . Это конечно шутка , но в каждой шутке есть доля правды !
Факт
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DolJun
Ответ rigobersong
О вчерашнем матче, почему 2 главных фаната пропустили матч Барселоны и Гави:))
так ты у своего друга спроси) я на ветки фк мем и гави только порофлить захожу)
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ljolik888
Ответ Barca
Нытики одним словом🤣
Там Перес пытается хоть как насолить Барселоне перед матчем за выход в финал кубка . Наверняка подкупил презека Эльче чтобы то начал через СМИ атаку . Сам этот презик до такого даже не додумался бы . Это конечно шутка , но в каждой шутке есть доля правды !
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Barca
Ответ DolJun
главное не разгибайся)
Астон Вилла 😂🤭
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rigobersong
Ответ DolJun
ты о чем?
О вчерашнем матче, почему 2 главных фаната пропустили матч Барселоны и Гави:))
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DolJun
Ответ Barca
Обернулся, ничего не увидел) Ведь между Барсой и Реалом 12 очков)
главное не разгибайся)
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DolJun
Ответ Muhammad Juraev
А ты что тут делаешь? Сегодня аутсайдер АПЛ не играет?
сегодня обсуждают что гави опять генерит рофлы для фк мем)
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Barca
Ответ DolJun
обернись)
Обернулся, ничего не увидел)
Ведь между Барсой и Реалом 12 очков)
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прощай Роналду
Ответ Бускетс это позиция
| Фернандо Поло: Клуб проконсультировался с Ла Лигой и испанской федерацией в пятницу, прежде чем включить Гави в заявку, и они дали свое согласие. • Клуб не обеспокоен возможной жалобой «Эльче».
Сейчас фанатки обьяснят что это проконсультировал Негрейра за отдельную плату)
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DolJun
Ответ Barca
Через плечо 😂
обернись)
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Muhammad Juraev
Ответ DolJun
так судьи за барсу, или ты не слышал?)
А ты что тут делаешь?
Сегодня аутсайдер АПЛ не играет?
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Ansu Fati
В 2 раза отстали от 19 места, а точнее на 13 очков, поменяли по ходу сезона 4 тренера. Лучше бы не позорились и готовились к следующему сезону в Сегунде и думали как возвращаться, а не бились в конвульсиях чтоб нечестным образом заполучить 3 очка.
+2
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DolJun
Ответ rigobersong
Кстати, почему вы вчера со своим приятелем Shuller18 не пришли матч любимого игрока посмотреть?:)
ты о чем?
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Barca
Ответ DolJun
что??
Через плечо 😂
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DolJun
Ответ Muhammad Juraev
Реал решил выиграть ла лигу по своему)
так судьи за барсу, или ты не слышал?)
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rigobersong
Ответ DolJun
не теряй нить беседы, новость про фк мем и их игрока гави, давай это обсуждать)
Кстати, почему вы вчера со своим приятелем Shuller18 не пришли матч любимого игрока посмотреть?:)
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hannibal ante portas
Барса проконсультировалась с Негрейрой перед матчем, какие вопросы?
0
-2
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DolJun
Ответ Barca
А точно, между 1 и 11 местом не слышно)
что??
0
-2
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Barca
Ответ DolJun
не слышно, повтори еще раз)
А точно, между 1 и 11 местом не слышно)
+1
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Muhammad Juraev
Реал решил выиграть ла лигу по своему)
+2
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DolJun
Ответ rigobersong
с лицом?
у тебя?
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-2
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DolJun
Ответ Barca
Астон Вилла просила передать привет)
не слышно, повтори еще раз)
0
-3
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Сикарио
Ответ DolJun
при чем тут апл? за фк мем выступает гави, учи мат часть)
не Гаве, а Гиви
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DolJun
Ответ rigobersong
Как причем? Сфокусируйся, там играет фк Мем!:))
не теряй нить беседы, новость про фк мем и их игрока гави, давай это обсуждать)
0
-2
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