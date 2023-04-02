«Эльче» может оспорить результат матча с «Барсой» из-за участия Гави. Он якобы не может играть после отмены регистрации контракта
«Эльче» может оспорить результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави.
В 27-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу со счетом 4:0. Гави вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. Ранее регистрация полузащитника в качестве игрока основной команды «Барселоны» была отменена.
Как сообщает Cope, «Эльче» рассматривает возможность подачи апелляции по итогам матча из-за участия Гави, поскольку, согласно регламенту Федерации футбола Испании (RFEF), игроку до конца сезона запрещено играть из-за уже отмененной регистрации как игрока основы. Формально Гави не может играть ни за основную, ни за молодежную команду.
Журналисты Cope обратились за комментариями в Ла Лигу. В лиге отметили, что «Барса» ничего не нарушила, а Гави теперь считается игроком молодежной команды – как это было до подписания нового контракта и ситуации с его оспариванием.
Сообщается, что итоговое решение должен принять Комитет по проведению соревнований RFEF.
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