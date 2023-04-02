Александр Тихонов: «Осуждение СВО обсуждать даже не стоит. Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал их предателями»

Александр Тихонов назвал предателями тех, кто подпишет документ об осуждении СВО.

Ранее Федерация фехтования Польши сообщила, что допустит российских и белорусских фехтовальщиков к этапу Кубка мира в Познани – если они подпишут заявление, где выступят против СВО.

«Пусть они сами откажутся от своих президентов, правительства, государства. Пусть станут предателями своего государства!

Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал таких людей только одним словом – предателями. Если они на таких условиях поедут соревноваться, то пускай там и остаются.

Сейчас может обсуждаться только один вопрос: флаг и гимн. И то это должно согласовываться с президентом, правительством.

Все остальные вопросы: отказ от ЦСКА, «Динамо», осуждение СВО – обсуждать даже не стоит», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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