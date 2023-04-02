Александр Тихонов: «Осуждение СВО обсуждать даже не стоит. Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал их предателями»

Теги Александр Тихонов Олимпийская сборная России Биатлон

Александр Тихонов назвал предателями тех, кто подпишет документ об осуждении СВО.

Ранее Федерация фехтования Польши сообщила, что допустит российских и белорусских фехтовальщиков к этапу Кубка мира в Познани – если они подпишут заявление, где выступят против СВО.

«Пусть они сами откажутся от своих президентов, правительства, государства. Пусть станут предателями своего государства!

Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал таких людей только одним словом – предателями. Если они на таких условиях поедут соревноваться, то пускай там и остаются.

Сейчас может обсуждаться только один вопрос: флаг и гимн. И то это должно согласовываться с президентом, правительством.

Все остальные вопросы: отказ от ЦСКА, «Динамо», осуждение СВО – обсуждать даже не стоит», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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38 комментариев

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Погладь быка
Нацптеродактилем, нацпредседателем?
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Месси из Сибири
Ответ Зубы Дзюбы
Сказал честно. А в то же время сша при своих вторжениях кого спрашивало? Союз хотя бы в сирию и афган по просьбе руководства страны заходил.
у Кремля был блестящий шанс в 2014 зайти именно по просьбе руководства, но решили пойти вот таким хитрым путём
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dmitry.tchidakin
Ответ Eridan
Да, быть против войны теперь нельзя... Дожили до такого времени. Деды наши в гробах переворачиваются от такого поворота событий.
Против войны надо было быть до войны
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Зубы Дзюбы
Ответ Alex Armstrong
Вообще, сказать честно, я вообще не понимаю, какого хрена РФ вторгнулась в Украину. Вдруг там людям нравится, что мною правят "нацисты" и "руководят Штаты" . Вот какого хрена, извините меня? Почему их не спросили? (Развивать тему "где же вы были 8 лет назад" не будем. Полная шляпа.)
Сказал честно.

А в то же время сша при своих вторжениях кого спрашивало?

Союз хотя бы в сирию и афган по просьбе руководства страны заходил.
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Зубы Дзюбы
А если бы у него стоял выбор: олимпиада или осуждение условного Афганистана?
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Месси из Сибири
Ответ Варлампий Варлампий
молчаливым согласием дал. Где ты был, когда иуды в виде учителей, которые учат детей доброму и светлому, закидывали урны на избирательных участках фейковыми голосами. Видеонаблюдение даже убрали из всеобщего доступа, потому что случаев вброса стало немыслимое количество. И эти "учителя" ходят среди нас. Это все звенья одного процесса
получается и ты согласился в таком случае, что Путин - это Россия
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Nick Crosier
Ответ Yan D
Некоторые до сих пор путают Отечество и Ваше Превосходство. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют
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Варлампий Варлампий
Ответ Месси из Сибири
я дал?
молчаливым согласием дал. Где ты был, когда иуды в виде учителей, которые учат детей доброму и светлому, закидывали урны на избирательных участках фейковыми голосами. Видеонаблюдение даже убрали из всеобщего доступа, потому что случаев вброса стало немыслимое количество. И эти "учителя" ходят среди нас. Это все звенья одного процесса
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Зойч
Ответ Alex Armstrong
Вообще, сказать честно, я вообще не понимаю, какого хрена РФ вторгнулась в Украину. Вдруг там людям нравится, что мною правят "нацисты" и "руководят Штаты" . Вот какого хрена, извините меня? Почему их не спросили? (Развивать тему "где же вы были 8 лет назад" не будем. Полная шляпа.)
Можно развить тему, что многие люди не понимают откуда берётся электричество. А его кто-то зачем-то изучает, получает и передаёт на расстояние. А на фига спрашивается? Может вот Вам и без электричества было бы хорошо. А Вам кто-то его в розетку подаёт. С чего бы?
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Геннадий Туник
А тех,кто не подпишет,весь цивилизованный мир будет считать пособниками военных преступников.Не очень приятный выбор...
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Yan D
Ответ Nick Crosier
однажды присягнув Отчизне, ты должен быть верен той присяге до конца.
Некоторые до сих пор путают Отечество и Ваше Превосходство. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
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Месси из Сибири
Ответ Варлампий Варлампий
Есть Путин - есть Россия. Вы же сами дали безмерные полномочия диктатору
я дал?
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pavlikkk
Я никакой присяги или клятвы на верность нынешнему президенту и правительству не давал. Я их даже не выбирал. Поэтому имею полное право осуждать кого хочу. А они меня за это не имеют никакого права называть предателем итд, так как давали клятву на конституции, в которой написано про свободу слова и мнений. И таких как я большинство в нашей стране. Так что кто тут предатель ещё подумать надо.
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Месси из Сибири
Ответ Eridan
Да, быть против войны теперь нельзя... Дожили до такого времени. Деды наши в гробах переворачиваются от такого поворота событий.
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Василий Пупкин
Психическое состояние Тихонова тоже даже обсуждать не стоит. Всё и так слишком очевидно.
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Варлампий Варлампий
Ответ Месси из Сибири
почему нельзя осуждать сво?
Есть Путин - есть Россия. Вы же сами дали безмерные полномочия диктатору
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Месси из Сибири
почему нельзя осуждать сво?
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Viks
«Пусть они сами откажутся от своих президентов, правительства," --- Они это делают регулярно! На выборах и между выборами. Президенты и правительства - это всего лишь временная власть, выбранная частью людей. Это не цари, которым присягают на верность!
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Viks
Предать страну - это значит предать ВЕСЬ народ и во время отечественной войны переметнуться к врагу и воевать со своим народом!
Хватит уже лепить страну и народ во всех своих тупых лозунгах!
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Александр Беляков
Ответ Alex Armstrong
Вообще, сказать честно, я вообще не понимаю, какого хрена РФ вторгнулась в Украину. Вдруг там людям нравится, что мною правят "нацисты" и "руководят Штаты" . Вот какого хрена, извините меня? Почему их не спросили? (Развивать тему "где же вы были 8 лет назад" не будем. Полная шляпа.)
Хочешь на ОИ выступить ?))
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Rjbson
При поддержке таких Как Тихонов и вводились войска в Афганистан.
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imaxim
Клоун.
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Вячеслав Суворов
Сидит со стаканом дед, в дорогую шубу одет.
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Eridan
Да, быть против войны теперь нельзя... Дожили до такого времени. Деды наши в гробах переворачиваются от такого поворота событий.
+20
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Nick Crosier
однажды присягнув Отчизне, ты должен быть верен той присяге до конца.
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