Александр Тихонов: «Осуждение СВО обсуждать даже не стоит. Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал их предателями»
Александр Тихонов назвал предателями тех, кто подпишет документ об осуждении СВО.
Ранее Федерация фехтования Польши сообщила, что допустит российских и белорусских фехтовальщиков к этапу Кубка мира в Познани – если они подпишут заявление, где выступят против СВО.
«Пусть они сами откажутся от своих президентов, правительства, государства. Пусть станут предателями своего государства!
Если кто-то подпишет такие бумаги, то я бы назвал таких людей только одним словом – предателями. Если они на таких условиях поедут соревноваться, то пускай там и остаются.
Сейчас может обсуждаться только один вопрос: флаг и гимн. И то это должно согласовываться с президентом, правительством.
Все остальные вопросы: отказ от ЦСКА, «Динамо», осуждение СВО – обсуждать даже не стоит», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?
А в то же время сша при своих вторжениях кого спрашивало?
Союз хотя бы в сирию и афган по просьбе руководства страны заходил.
Хватит уже лепить страну и народ во всех своих тупых лозунгах!