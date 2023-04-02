«Ростов» пробил 14-й пенальти за сезон и побил рекорд чемпионатов России. Бабурин отразил удар Полоза

« » установил рекорд чемпионата России по исполненным пенальти.

В матче ростовчан с « » главный судья Алексей Амелин после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за то, что форвард схватил и завалил на газон нападающего .

Комличенко в этой Мир РПЛ заработал 8-й пенальти, для «Ростова» это 14-й удар с точки – рекордный в истории чемпионата России.

На 35-й минуте форвард пробил в левый от себя угол ворот, но голкипер Егор Бабурин парировал удар.