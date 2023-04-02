«Ростов» пробил 14-й пенальти за сезон и побил рекорд чемпионатов России. Бабурин отразил удар Полоза

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Торпедо рекорды Дмитрий Полоз Егор Бабурин Николай Комличенко видеоповторы Алексей Амелин Максим Турищев Футбол

«Ростов» установил рекорд чемпионата России по исполненным пенальти.

В матче ростовчан с «Торпедо» главный судья Алексей Амелин после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за то, что форвард Максим Турищев схватил и завалил на газон нападающего Николая Комличенко.

Комличенко в этой Мир РПЛ заработал 8-й пенальти, для «Ростова» это 14-й удар с точки – рекордный в истории чемпионата России.

На 35-й минуте форвард Дмитрий Полоз пробил в левый от себя угол ворот, но голкипер Егор Бабурин парировал удар.

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
308246@gmail.com
Ответ gustavo1097
Ну теперь вы понимаете, зачем Карпин Комличенко в сборную вызывает? А представьте, если он еще и с Соболевым вместе выйдет в атаке… это ж сколько пенальти мы заработаем
Стая дельфинов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
reteka
Ответ Wiley Fox
Комментарий удален модератором
Если фарм это Ростов, то какой резон, если Ростов прямой конкурент в борьбе за золото?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dizzod
Ответ Алексей Олегович
объясните, как это работает? Кто отдал судьям распоряжение (ну или может оплатил даже) и с какой целью это сделано?)
Карпин переводит судейскому комитету свою зарплату в сборной.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Zaitsev
Ответ Dinamik1
Дело в том что пока они будут ждать когда им упасть в штрафной мы будем гореть в три четыре мяча.
против кого? 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Ответ oka79410
Кажется, у Карпина есть свой Негрейра
Валера газовый со времен Спартака, когда начал сдавать матчи, пропуская по 5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пролетая над гнездом кукушки
А комментатор дичь несет полнейшую🤣🤣🤣. «Стиль у Ростова такой, во ВРАТАРСКОЙ играть, что не все выдерживают и фолят».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Primary Creature
Ответ gustavo1097
Ну теперь вы понимаете, зачем Карпин Комличенко в сборную вызывает? А представьте, если он еще и с Соболевым вместе выйдет в атаке… это ж сколько пенальти мы заработаем
да? и сколько же Соболев заработал пенальти на себе за текущий сезон?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Team_Coach
Судьи, кажется боятся давления после ВАРа, а еще ощущение будто им нравится после повтора назначать пенальти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василиус
Так и 20 за сезон дойдут
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Satura
Балаган
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Олегович
Ответ Russ Ivan
Падение Комлика за метр до штрафной и сразу точка, это самый позорный эстонец и его клуб в этом сезоне!
объясните, как это работает? Кто отдал судьям распоряжение (ну или может оплатил даже) и с какой целью это сделано?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Ответ gustavo1097
Ну теперь вы понимаете, зачем Карпин Комличенко в сборную вызывает? А представьте, если он еще и с Соболевым вместе выйдет в атаке… это ж сколько пенальти мы заработаем
Дело в том что пока они будут ждать когда им упасть в штрафной мы будем гореть в три четыре мяча.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xoms
У судей установка что ли, если Комль падает верный пенальти, теперь ещё для него и площадь штрафной увеличили персонально.
Бумерангом вернётся когда нибудь, сломают
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Вольфрам
еще не упал,а уже орет!)Балерина еще и руку зажимал под мыхой у себя!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex DeLarge
Ответ Вова Гаврилов
Комличенко уже пора в балет
не горжусь и не радуюсь за такие рекорды, но если это работает, то почему бы и не использовать
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Все ржут над этим.В Динамо когда играл токого не было. А в Ростове как Ванька-встанька.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex DeLarge
Ответ wisPa
ну у него сбалансированная статистика 8 голов, 5 передач и 8 пенок
только я не помню, чтоб онбил пенальти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Axmat Cecenov
Скоро буки в матчах с участием Ростова, на то что будет пенальти в матче будут давать 1,01 кэф
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_msk
Понятно, что нарушение до штрафной. Но какой же тупой защитник, если в своей штрафной хватает Комличенко руками...
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусеконь
фол до штрафной
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Рукавцов
Совпадение? Не думаю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Игрок Торпедо фолил до штрафной, Комличенко фолил в штрафной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Как говорит тренер нашей сборной, могли дать еще больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Комличенко дискву на пять матчей!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий