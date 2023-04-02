«Ростов» пробил 14-й пенальти за сезон и побил рекорд чемпионатов России. Бабурин отразил удар Полоза
«Ростов» установил рекорд чемпионата России по исполненным пенальти.
В матче ростовчан с «Торпедо» главный судья Алексей Амелин после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый за то, что форвард Максим Турищев схватил и завалил на газон нападающего Николая Комличенко.
Комличенко в этой Мир РПЛ заработал 8-й пенальти, для «Ростова» это 14-й удар с точки – рекордный в истории чемпионата России.
На 35-й минуте форвард Дмитрий Полоз пробил в левый от себя угол ворот, но голкипер Егор Бабурин парировал удар.
Бумерангом вернётся когда нибудь, сломают