ЦСКА впервые за год выиграл 3 матча подряд в Мир РПЛ, общий счет – 7:0. Дальше – «Химки»
ЦСКА впервые в сезоне выиграл три матча подряд в чемпионате России.
Армейцы в гостях одержали победу над «Факелом» (2:0) в 21-м туре. Перед этим они одолели «Зенит» (1:0) и разгромили «Крылья Советов» (4:0).
В последний раз московский клуб выигрывал трижды кряду в Мир РПЛ в марте прошлого года.
В 22-м туре команда Владимира Федотова примет «Химки» – это случится 9 апреля.
Ну ничего , зато мало легионеров в составе))
Да, после перерыва дали Факелу давить, но смогли отбиться и увеличить счет )
Игоря с очередным сухарем )
Теперь нужно выложиться в Кубке дома с Крыльями )