ЦСКА впервые за год выиграл 3 матча подряд в Мир РПЛ, общий счет – 7:0. Дальше – «Химки»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Факел Владимир Федотов Футбол

ЦСКА впервые в сезоне выиграл три матча подряд в чемпионате России.

Армейцы в гостях одержали победу над «Факелом» (2:0) в 21-м туре. Перед этим они одолели «Зенит» (1:0) и разгромили «Крылья Советов» (4:0).

В последний раз московский клуб выигрывал трижды кряду в Мир РПЛ в марте прошлого года.

В 22-м туре команда Владимира Федотова примет «Химки» – это случится 9 апреля.

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17 комментариев

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Иван Колгашкин
Всех болельщиков ЦСКА с заслуженной победой
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VlaD Burulyov
Ответ Кирилл Устинов
Да. После последнего обновления так. Самое убогое приложение в плане стабильности 🙄
но это вообще большой косяк
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Кирилл Голивец
Ответ Aleksey Yashin
А Зе вместе с Чаловым неплох! В моменте со вторым голом уже думал что запорол момент, но Легенда сделал отличную скидку Облякову
У Антона поднимается тонус при большом количестве игровой практики. Запасным быть - не его особо.
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Евгений Громов 22
Ответ окосевший йагупоп
Ждём четвертую победу подряд.
Дерби же , накал , страсть , игра на пределе возможностей и непредсказуемый исход !
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Кирилл Устинов
Ответ VlaD Burulyov
нажимаю на одну новость, а открывается другая. есть ещё у кого-нибудь такое в приложении?
Да. После последнего обновления так. Самое убогое приложение в плане стабильности 🙄
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leon74
Армейцы должны продлить без проигрышную серию.
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Severfan
Химки надо отправлять в первую лигу, этому клубу не место в рпл, сборище мошенников. надеюсь на разгром Химок в следующем мачте
+2
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Ракелль
Ответ VlaD Burulyov
нажимаю на одну новость, а открывается другая. есть ещё у кого-нибудь такое в приложении?
нет,все правильно открывается.
+3
-3
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Aleksey Yashin
А Зе вместе с Чаловым неплох! В моменте со вторым голом уже думал что запорол момент, но Легенда сделал отличную скидку Облякову
+4
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+4
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Ракелль
Интересно,а в след матче ЦСКА-Химки,устроят ли они хоровод на поле ? уж любо дорого на это посмотреть вживую
+1
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+1
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VlaD Burulyov
нажимаю на одну новость, а открывается другая. есть ещё у кого-нибудь такое в приложении?
+3
0
+3
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nobrainnopain
С победой! Двигаемся дальше от матча к матчу
+6
0
+6
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Юрий Кечко
Видимо наш Спартак с учётом травмы Промеса из топ 3 тоже выволится
Ну ничего , зато мало легионеров в составе))
+3
-1
+2
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9черное
Игорь опять сухим вышел👏🏿
+3
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Кирилл Голивец
ЦСКА уже совсем рядом с топ-3. Если не будет косяков по реализации, можно обходить и Спартак, и Ростов. Игра есть
+11
-1
+10
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окосевший йагупоп
Ждём четвертую победу подряд.
+15
0
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Кирилл
Хорошая победа на классе в Воронеже.

Да, после перерыва дали Факелу давить, но смогли отбиться и увеличить счет )
Игоря с очередным сухарем )

Теперь нужно выложиться в Кубке дома с Крыльями )
+16
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