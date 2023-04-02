ЦСКА впервые за год выиграл 3 матча подряд в Мир РПЛ, общий счет – 7:0. Дальше – «Химки»

впервые в сезоне выиграл три матча подряд в чемпионате России.

Армейцы в гостях одержали победу над « » (2:0) в 21-м туре. Перед этим они одолели «Зенит» (1:0) и разгромили «Крылья Советов» (4:0).

В последний раз московский клуб выигрывал трижды кряду в Мир в марте прошлого года.

В 22-м туре команда примет «Химки» – это случится 9 апреля.