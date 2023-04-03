Нагельсманн не планировал возвращаться к работе по ходу сезона. Контактов с «Челси» пока не было

«Челси» пока не связывался с .

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Баварии» рассматривается в числе кандидатов на замену , ранее уволенному с поста главного тренера «синих».

Как сообщает Sport1, Нагельсманн не планировал возвращаться к работе по ходу сезона и намерен взять паузу до конца сезона, и никаких контактов с «Челси» на данный момент не было.

Кроме того, по данным журналиста Патрика Бергера, « » придется заплатить «Баварии» крупную сумму в качестве компенсации за назначение немецкого тренера.