Нагельсманн не планировал возвращаться к работе по ходу сезона. Контактов с «Челси» пока не было

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер Футбол

«Челси» пока не связывался с Юлианом Нагельсманном.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Баварии» рассматривается в числе кандидатов на замену Грэму Поттеру, ранее уволенному с поста главного тренера «синих».

Как сообщает Sport1, Нагельсманн не планировал возвращаться к работе по ходу сезона и намерен взять паузу до конца сезона, и никаких контактов с «Челси» на данный момент не было.

Кроме того, по данным журналиста Патрика Бергера, «Челси» придется заплатить «Баварии» крупную сумму в качестве компенсации за назначение немецкого тренера.

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22 комментария

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|Muted Horn
Ответ Очки Дани Алвеса
Да а толку в Челси сейчас идти? Сезон закончен, только оплеух новых получить, да героически из ЛЧ вылететь. Тем более там управленцы похлеще Салихамиджича.
Если приходит в долгую на перспективу, то прямо сейчас можно ознакомиться с составом, чтобы к трансферному окну понять с кем работать, а с кем прощаться. Ну и чтобы полноценная предсезонка была
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Виталий Ан
Ответ allengosta2017
Нагельсманн будет дураком, если пойдет в Челси, честно говоря. Я как болельщица Челси это пишу. Сейчас придет и через 2 месяца его уволят за то, что в 4-ку не попал. Да и тем более вообще не представляю, как он будет общаться с самодуром Боэли.
Как это в четверку попасть за 2 месяца с 11 места?)).
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Иван Иванов
Ответ llolishe
Ждет увольнения Клоппа
Ух ты! Тоже вариант!
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Виталий Ан
Ответ Peter Parker
Нынешний Челси не то место, куда тренер амбиций и уровня Юлиана должен бежать сломя голову. Тем более в его возрасте. Летом возможны более интересные предложения. Спрос на него в любом случае будет
Я считаю все как раз наоборот. Челси для хорошего тренера сейчас очень привлекательный проект. 1 состав упичкан хорошими и перспективными игроками на любой вкус. 2 на фоне тупой игры Потера, сейчас средний результат будет восприниматься как успех. 3 можно спокойно пробовать играть в ЛЧ. Неудачный результат будет списан на не хватку времени. В случае успеха, это будет тренерский талант.
Мне не нравится Нагельсманн, и по тому и не хочется чтоб он возглавил Челси. С другой стороны было бы интересно посмотреть чего он вообще стоит.
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Иван Иванов
Ответ Очки Дани Алвеса
Да а толку в Челси сейчас идти? Сезон закончен, только оплеух новых получить, да героически из ЛЧ вылететь. Тем более там управленцы похлеще Салихамиджича.
Тоже логично, кстати.
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Влад Безруков
Ответ Очки Дани Алвеса
Да а толку в Челси сейчас идти? Сезон закончен, только оплеух новых получить, да героически из ЛЧ вылететь. Тем более там управленцы похлеще Салихамиджича.
Подписал на своих условиях контракт на огромные бабки
Опустил Челси в шип и поехал крутить на бабки за расторжение контракта
Схема рабочая
Пока Боули есть, надо пользоваться
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llolishe
Ждет увольнения Клоппа
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Okaka
шейхи из ПСЖ перехватят
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allengosta2017
Нагельсманн будет дураком, если пойдет в Челси, честно говоря. Я как болельщица Челси это пишу.
Сейчас придет и через 2 месяца его уволят за то, что в 4-ку не попал. Да и тем более вообще не представляю, как он будет общаться с самодуром Боэли.
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Любезный Коссутий
значит, Роджерс 😮
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rigobersong
А смысл Нагельсману на такое понижение идти, тем более после такого увольнения непонятного, бежать в середняк в котором полный бардак:)) Вариантов летом полно будет, может пока почилить на деньги Баварии несколько месяцев, а с нового сезона уже найти себе топ клуб:))
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ПавелАвер
пусть идёт в Дортмунд
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rigobersong
Жаль, а то должун уже наяривать стал:))
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Okazaki
Да какой Челси, Химки надо спасать!!
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DolJun
рядовая новость, все может поменяться уже завтра к утру
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Spaten
Патрик Бергер неплохой футболист был однофамилец журналиста
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Okazaki
Ответ psixyec
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Боулото
+4
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Peter Parker
Нынешний Челси не то место, куда тренер амбиций и уровня Юлиана должен бежать сломя голову. Тем более в его возрасте. Летом возможны более интересные предложения. Спрос на него в любом случае будет
+4
-5
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mrbt928d9j
встреча Тухеля и Нагеля в 1/2 лч эпично было бы
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Nick Crosier
Лавешка есть.Может чилить.
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Очки Дани Алвеса
Да а толку в Челси сейчас идти? Сезон закончен, только оплеух новых получить, да героически из ЛЧ вылететь. Тем более там управленцы похлеще Салихамиджича.
+8
-2
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psixyec
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MishaFCZ
Я тоже не планировал сегодня возвращаться к работе.
Но блин…понедельник(
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