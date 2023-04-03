Нагельсманн не планировал возвращаться к работе по ходу сезона. Контактов с «Челси» пока не было
«Челси» пока не связывался с Юлианом Нагельсманном.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Баварии» рассматривается в числе кандидатов на замену Грэму Поттеру, ранее уволенному с поста главного тренера «синих».
Как сообщает Sport1, Нагельсманн не планировал возвращаться к работе по ходу сезона и намерен взять паузу до конца сезона, и никаких контактов с «Челси» на данный момент не было.
Кроме того, по данным журналиста Патрика Бергера, «Челси» придется заплатить «Баварии» крупную сумму в качестве компенсации за назначение немецкого тренера.
Мне не нравится Нагельсманн, и по тому и не хочется чтоб он возглавил Челси. С другой стороны было бы интересно посмотреть чего он вообще стоит.
Опустил Челси в шип и поехал крутить на бабки за расторжение контракта
Схема рабочая
Пока Боули есть, надо пользоваться
Сейчас придет и через 2 месяца его уволят за то, что в 4-ку не попал. Да и тем более вообще не представляю, как он будет общаться с самодуром Боэли.
Но блин…понедельник(