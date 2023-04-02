Головин сделал ассист в матче со «Страсбуром». У хавбека «Монако» 13 (6+7) очков за 27 игр в этой Лиге 1
Александр Головин отдал голевой пас в матче за «Монако».
На 58-й минуте матча 29-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» полузащитник выиграл борьбу на своей половине поля, совершил рывок к воротам соперника и отдал передачу в штрафную. Хавбек Эдан Диоп в касание отправил мяч в сетку.
В текущем сезоне на счету российского футболиста 6 голов и 7 результативных передач за 27 игр в чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Но он походу не хочет (