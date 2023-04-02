Головин сделал ассист в матче со «Страсбуром». У хавбека «Монако» 13 (6+7) очков за 27 игр в этой Лиге 1

Теги Монако лига 1 Франция Страсбур Александр Головин Эдан Диоп Футбол

Александр Головин отдал голевой пас в матче за «Монако».

На 58-й минуте матча 29-го тура Лиги 1 со «Страсбуром» полузащитник выиграл борьбу на своей половине поля, совершил рывок к воротам соперника и отдал передачу в штрафную. Хавбек Эдан Диоп в касание отправил мяч в сетку.

В текущем сезоне на счету российского футболиста 6 голов и 7 результативных передач за 27 игр в чемпионате Франции. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Mega• Battman
тут один умственно отсталый говорил что Мудрик получше Головина. я весь день ржу над ним. хотя жалко его.
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Александр Бабуев
Ответ Юрий Кечко
Надо делать 10+10 и уходить на повышение Но он походу не хочет (
Кто бы не хотел, скорее всего просто это его уровень. Уровень крепкого игрока основы добротного европейского клуба, а «наши ожидания - наши проблемы». Возраст уже не позволит особо улучшить свое положение. В любом случае, карьера хорошая, физуху подтянул, теперь и травм меньше. Так продолжать. Княжество вполне приятное место для жизни.
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Футболшоу
Травму залечил очень быстро Головин. Карпину лапшу вешал?
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Marcs
Ответ Фанат спорта01
если Монако не попадёт в лч,нужно пробовать себя в АПЛ.Хоть в каком нибудь середняке.
Он травматичен, а там игр больше будет.
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LOG MEG
Ответ WhatZ
именно для этого Головин продлил контракт с Монако, ага
Продлил для того, чтобы клуб мог больше за него выручить. Что вы как маленькие, если кому-нибудь понадобится, то купят.
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морская01
Молодец,Александер!!! очень очень рада за него!*Сашина фанатка*лучший
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crazy_elky
Не Мудрич за 100 лямов конечно, но тоже норм.
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kodgong
Ответ Юрий Кечко
Надо делать 10+10 и уходить на повышение Но он походу не хочет (
куда? Боруссия дно. в Англии он физикой не вывезет. у него первый сезон без больших травм.
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WhatZ
Ответ Temp LC
Это вам не Мудрик
Я не защищаю Мудрика (пока он точно не тянет на те деньги, которые были за него уплочены), но что-то я не помню, чтобы Головин феерил в первом своем сезоне. Да и сравнивать АПЛ с Лигой 1 такая себе затея
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WhatZ
Ответ Фанат спорта01
если Монако не попадёт в лч,нужно пробовать себя в АПЛ.Хоть в каком нибудь середняке.
именно для этого Головин продлил контракт с Монако, ага
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Temp LC
Это вам не Мудрик
+3
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Redmurza
Он очень круто зацепился за мяч и оттеснил корпусом перед пасом, этого ему не хватало раньше порой
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+2
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Юрий Кечко
Надо делать 10+10 и уходить на повышение
Но он походу не хочет (
+18
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+18
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Фанат спорта01
если Монако не попадёт в лч,нужно пробовать себя в АПЛ.Хоть в каком нибудь середняке.
+10
-3
+7
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