Быстров о молодых игроках: «Нужно прописывать штрафы.  Заметили в кальянной – минус 50% от зарплаты»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия деньги Футбол

Владимир Быстров предложил изменить контракты молодых игроков.

«Жестче нужно быть. И думать головой, когда даешь такие контракты. Сделай премиальные больше. Прописывай штрафы. 

Заметили тебя в кальянной – минус 50 процентов от зарплаты. Ты хозяин клуба, ты берешь контракт и прописываешь все, что тебе там надо. Никто не любит платить штрафы, поверь мне. Неважно: 100, 200 долларов.

У нас было: сидит спокойно на скамейке, получает там 2 миллиона. Я его не видел 3 года, футболиста этого, а он все равно получает.

Честно сказать, я заметил, что, когда люди подписывали [большие] контракты, они немножко сбавляли. Все-таки молодые, да, явно куда-то потянуло, еще что-то там. Девочки появились. Это есть», – сказал экс-игрок сборной России.

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38 комментариев

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Levais
Уова, а когда ранним-ранним утром по пьяни (интересно, откуда это он такой красивый ехал-то в это время) молодой игрок Зенита не вписывается в поворот с Новороссийской на Ланское и "делает уши" на своём новом-новом мерседесе, а СБ клуба его отмазывает - то за это что тогда положено?
Что-то вот только память меня несколько подводит, какой же у него номер был на футболке, может напомнит кто? А то мне что-то 3 и 4 припоминаются.
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5hxrb7mywu
Молодые игроки про Быстрова «Тебе мало кошельков с раздевалок»😁
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Isshin88
То есть главное чтобы не заметили?
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Евгений Семенченко
Ответ 5hxrb7mywu
Украл у товарища в раздевалке минус вся зарплата😁
украл-вздрочнул-Локомотив )))
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Олег Сагайдачный
Ответ 5hxrb7mywu
Украл у товарища в раздевалке минус вся зарплата😁
Крысятнечество с воровством не надо путать.
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Не уверен!!
Ответ zdr7qy9vq9
А если в гей клубе?
Если ты за него играл - то потом можно будет посещать его в свободное время
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BZB
Давно ты такой стал?
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Спартак-лучшая команда России
Ответ Xm.md
Имиджу гей-клуба?
Имиджу зенита никак не поможешь
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СИ
Быстров Вы со товарищами из футбола и ,будущее, в ,настоящем времени, руководители нашего футбола самого высокого звена , взамен нынешних руководителей которые не из футбола и которые довели наш футбол до теперешнего состояния. Поэтому мыслите глубоко - отменить полиграф для судей - это ни к чему, игроки - они же профи, должны вести в быту как им позволяет их отношение к спорту их мораль и т д. А игрока нужно оценивать на поле- сыграл штраф за качество игры а не за кальян. Спрашивайте у меня - дам всегда хороший совет.
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5hxrb7mywu
Украл у товарища в раздевалке минус вся зарплата😁
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whereissuso
Ответ zdr7qy9vq9
А если в гей клубе?
в госдуму депутатом
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ɔculpa
Ответ Xm.md
Комменты про гей-клуб уже заняты
Тоже пришёл сюда почитать шутки про гей-клуб)
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bpfx5h6vrf
Ответ s_h_a_m_a_n
А если на фанатов двух клубов ложишь? И перебешаешь туда-сюда?
На фанатов грех не ложить. Фанаты🤦🏻‍♂️ это, в принципе, нездоровые люди
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bpfx5h6vrf
Ответ Nekrasof
Наоборот накинуть 50%
Это если сине-бело-голубые
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MosesPray
Если з/п игрока будет зависеть напрямую от места команды в таблице, игрок даже во время отпуска будет такие заведения обходить стороной
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Мартинелли
Ответ zdr7qy9vq9
А если в гей клубе?
Володя ходил, значит туда можно
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Alex_msk
Спортс, Вы бы источник писали. Всё-таки ребята старались, большую работу проделали, целый фильм сняли.
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Кеша
Ответ Xm.md
Имиджу гей-клуба?
Жжешь )))
+2
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s_h_a_m_a_n
А если на фанатов двух клубов ложишь?
И перебешаешь туда-сюда?
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Фёдор Кузнецов
Спортс теперь из одного видео на ютубе может 100 новостей сделать
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<~Inter~>
В свободное время футболист может делать, что пожелает если это не несёт рисков для здоровья
+1
-3
-2
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Молодой Френки
Самого Быстрова тогда нужно оштрафовать на весь его заработок, посадить на пожизненное, пару раз расстрелять.
Как говорится, чья бы корова мычала
+1
-1
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Kyancey
Ответ Xm.md
Имиджу гей-клуба?
Хорош😂😂😂
+3
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Nekrasof
Ответ zdr7qy9vq9
А если в гей клубе?
Наоборот накинуть 50%
+14
0
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Xm.md
Ответ Кеша
Это маловато будет. Возмещение 100% контракта за нанесение ущерба имиджу клуба .
Имиджу гей-клуба?
+55
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