Быстров о молодых игроках: «Нужно прописывать штрафы. Заметили в кальянной – минус 50% от зарплаты»
Владимир Быстров предложил изменить контракты молодых игроков.
«Жестче нужно быть. И думать головой, когда даешь такие контракты. Сделай премиальные больше. Прописывай штрафы.
Заметили тебя в кальянной – минус 50 процентов от зарплаты. Ты хозяин клуба, ты берешь контракт и прописываешь все, что тебе там надо. Никто не любит платить штрафы, поверь мне. Неважно: 100, 200 долларов.
У нас было: сидит спокойно на скамейке, получает там 2 миллиона. Я его не видел 3 года, футболиста этого, а он все равно получает.
Честно сказать, я заметил, что, когда люди подписывали [большие] контракты, они немножко сбавляли. Все-таки молодые, да, явно куда-то потянуло, еще что-то там. Девочки появились. Это есть», – сказал экс-игрок сборной России.
Что-то вот только память меня несколько подводит, какой же у него номер был на футболке, может напомнит кто? А то мне что-то 3 и 4 припоминаются.
И перебешаешь туда-сюда?
Как говорится, чья бы корова мычала