Быстров о молодых игроках: «Нужно прописывать штрафы.  Заметили в кальянной – минус 50% от зарплаты»

предложил изменить контракты молодых игроков.

«Жестче нужно быть. И думать головой, когда даешь такие контракты. Сделай премиальные больше. Прописывай штрафы.

Заметили тебя в кальянной – минус 50 процентов от зарплаты. Ты хозяин клуба, ты берешь контракт и прописываешь все, что тебе там надо. Никто не любит платить штрафы, поверь мне. Неважно: 100, 200 долларов.

У нас было: сидит спокойно на скамейке, получает там 2 миллиона. Я его не видел 3 года, футболиста этого, а он все равно получает.

Честно сказать, я заметил, что, когда люди подписывали [большие] контракты, они немножко сбавляли. Все-таки молодые, да, явно куда-то потянуло, еще что-то там. Девочки появились. Это есть», – сказал экс-игрок сборной России.