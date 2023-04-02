установил рекорд Мир по заработанным пенальти.

В матче с «Торпедо» в 21-м туре за фол на форварде «Ростова» был назначен восьмой одиннадцатиметровый в этом сезоне. В истории лиги такого еще не было.

В 10 ведущих чемпионатах Европы подобное случалось лишь трижды. По 8 пенальти зарабатывали (« », сезон-2004/05), Неймар (« », 2015/16) и Мехди Тареми («Риу Аве», 2019/20).

Для «Ростова» этот пенальти тоже стал рекордным – 14-м за сезон.

«Ростов» – «Торпедо». 1:0 – Лангович забил. Онлайн-трансляция