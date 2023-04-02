8 пенальти на Комличенко – рекорд РПЛ и повторение рекорда в топ-10 лиг Европы. Столько было у Неймара, Тареми и Эндрю Джонсона

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Николай Комличенко установил рекорд Мир РПЛ по заработанным пенальти.

В матче с «Торпедо» в 21-м туре за фол на форварде «Ростова» был назначен восьмой одиннадцатиметровый в этом сезоне. В истории лиги такого еще не было.

В 10 ведущих чемпионатах Европы подобное случалось лишь трижды. По 8 пенальти зарабатывали Эндрю ДжонсонКристал Пэлас», сезон-2004/05), Неймар («Барселона», 2015/16) и Мехди Тареми («Риу Аве», 2019/20).

Для «Ростова» этот пенальти тоже стал рекордным – 14-м за сезон.

«Ростов» – «Торпедо». 1:0 – Лангович забил. Онлайн-трансляция

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24 комментария

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jexOn
В этом сезоне поставит рекорд на долгие годы. Как Ростов от яркой самобытной команды, которая вызывала симпатии, превратилась в ЭТО?
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arspurs9
Но дельфин именно Соболев, не путайте)
На самом деле как же абсурдно выглядит, когда руководство лиги целенаправленно и откровенно тащит тренера сборной в РПЛ, дабы он не опозорился.
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Гоша Самарский
дно пробито
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-1
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прощай Роналду
А сколько из них реализовали?)
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xomamb
Видна рука гениального тренера.
+3
-1
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Onion
Комличенко, судя по этой игре, продолжает использовать отработанную схему - заходит с мячом в штрафную где-то на метр и про малейшем касании пытается красиво там растянуться.
+3
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+3
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Светлана Агейкина
Заработал пенальти в полёте по направлению к штрафной. Так даже Рон не умеет. Переплюнул он его.
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Алекс Трент
Кому интересно этот рпл?
0
-3
-3
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Tun
Ответ AminO2
У рекорда скоро явно будет единоличный обладатель.
Для этого надо играть в топ-10 лиге
+2
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Даниил Гутин
Даже Неймара есть чему поучиться у этого томаты, одно слово -- мастер
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Mercucio
Ну все пенальти чистые
0
-2
-2
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Under
Ответ Дядя ТУРА
открыл таблицу коэффициентов УЕФА. Россия -18 место
это в какой версии таблицы РПЛ на 18-м месте?
если брать на конец прошлого сезона, то как раз десятое место
если на данный момент, то 23-е, но обычно смотрят последний завершившийся
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Александр Зубков
Ответ evil
Пенальченко
Комлинальти
+5
-1
+4
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Игорь Стукачев
Комл понял что необязательно забивать, просто надо красиво падать.2 метровый, 100 килог. ,а падает как пушинка. Судьи вы мозги включайте, это же клоун.
+8
-1
+7
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Recreated
Один из самых наилевейших пенальти сегодня, впрочем, как всегда!
+14
0
+14
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RSI
Позорище, а не футболист.
+3
-3
0
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Nogoi89
Рекорд, так рекорд))
0
0
0
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Evgeny Trifonov
"золотого дельфина" ему
+24
-4
+20
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Сергей Рукавцов
Вот куда дельфин уплыл
+1
0
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AminO2
У рекорда скоро явно будет единоличный обладатель.
+6
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Дядя ТУРА
Ответ Советник_042
А мы вроде быуже давно не топ-10 по рейтингу УЕФА
открыл таблицу коэффициентов УЕФА. Россия -18 место
0
-4
-4
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Under
Ответ Советник_042
А мы вроде быуже давно не топ-10 по рейтингу УЕФА
ну как, по итогам сезона 21/22 были десятые
это последний оконченный на данный момент сезон
но вообще да, я такой же коммент хотел писать )
+3
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+3
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Советник_042
А мы вроде быуже давно не топ-10 по рейтингу УЕФА
+5
-1
+4
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evil
Пенальченко
+15
-2
+13
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