8 пенальти на Комличенко – рекорд РПЛ и повторение рекорда в топ-10 лиг Европы. Столько было у Неймара, Тареми и Эндрю Джонсона
Николай Комличенко установил рекорд Мир РПЛ по заработанным пенальти.
В матче с «Торпедо» в 21-м туре за фол на форварде «Ростова» был назначен восьмой одиннадцатиметровый в этом сезоне. В истории лиги такого еще не было.
В 10 ведущих чемпионатах Европы подобное случалось лишь трижды. По 8 пенальти зарабатывали Эндрю Джонсон («Кристал Пэлас», сезон-2004/05), Неймар («Барселона», 2015/16) и Мехди Тареми («Риу Аве», 2019/20).
Для «Ростова» этот пенальти тоже стал рекордным – 14-м за сезон.
«Ростов» – «Торпедо». 1:0 – Лангович забил. Онлайн-трансляция
На самом деле как же абсурдно выглядит, когда руководство лиги целенаправленно и откровенно тащит тренера сборной в РПЛ, дабы он не опозорился.
если брать на конец прошлого сезона, то как раз десятое место
если на данный момент, то 23-е, но обычно смотрят последний завершившийся
это последний оконченный на данный момент сезон
но вообще да, я такой же коммент хотел писать )