Месси 4 матча подряд не забивает за «ПСЖ». Такого не было с сентября
Лионель Месси месяц не может забить за «Пари Сен-Жермен».
Сегодня аргентинец провел на поле всю игру с «Лионом» (0:1) в 29-м туре Лиги 1, но отметиться результативными действиями не смог.
В последний раз форвард поражал ворота соперников парижан 4 марта – в матче с «Нантом» (4:2). С тех пор у него 4 матча без голов. Такого не было с сентября 2022 года.
При этом за сборную Аргентины Месси отличился четырежды за две мартовские игры: хет-трик с Кюрасао (7:0) и гол Панаме (2:0).
Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Первое что он не может ответить кто явный претендент на зм в этом году помимо Месси и переводит тему
Второе , что при упоминании 3 чм Пеле как педалирование той темой что он тогда величайший игрок мира , упускает что и у Месси и у Роналду была выдающиеся клубная карьера , и чемпионат мира просто окончательно склонил чашу весов в пользу Месси при прочих равных , а Пеле в клубной карьере играл в полулюбителтском чемпионате Бразилии всю жизнь )))
Бедолага лишился последних аргументов , он конечно останется больным как и почти все фанаты Кришти)))
Но не мог вам всего этого не сказать )))
Насчет Иньесты и нойера согласен, им должны были дать. Как и в этом году Лео. Все кричат, что только за чм дадут. Можно тоже самое сказать - только за лч дадут))
У него ж помимо чм, нагорала лучшего игрока, второй бомбардир и лучший ассистент. В каждой игре лучший игрок матча и результативное действие без пенок даже, чего не было ни у кого. Также сейчас по г+п лучший и лучший ассистент. С каких пор только за лч дают золотой мяч?
Понимаешь в чем дело , когда говорят про превосходство Месси над роном за счёт чм, берётся в расчёт что достижение в клубной карьере у них плюс минус равные , и в этом случае чм является тем явным мерилом когда чаша весов склонилась раз и навсегда
Какая клубная карьера у Пеле ?)) матчи с береговой охраной ?)
Можешь после этого забиться в угол балбесина )))
Я ещё твой аргумент принял бы, но Месси 3 раза игрок года Лч, там ему нечего доказывать
Тебе даже больно от того, что ты ничей не фанат 😁
Поведение у тебя как у кулеса… может начнёшь болеть за Барсу или ты уже больной? 🤣
Боль, обида, зависть, злость - состояние фанатов кринжатины)
Прибежали покритиковать Чемпиона Мира, бедные создания)
А самый сложный турнир и самый важный -ЧМ. Раз в четыре года, выйграть его мечта любого футболиста, могу скинуть интервью КриРо где он говорит, что Лч это не Чм, ЧМ это мечта
Как он может претендовать на лч?))
Пеле - величайший игрок всех времен и народов?
Или это другое? 😆
Кстати, я не из тех кто загадывает заранее. В конце сезона будет видно)
Не хочу опозориться как кулесы, которые в начале сезона писали, что Барса и ПСЖ будут в финале ЛЧ…
В итоге Барса выкинули из ЛЕ 😆 а ПСЖ был растоптан Баварией
💋