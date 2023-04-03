Месси 4 матча подряд не забивает за «ПСЖ». Такого не было с сентября

Лионель Месси месяц не может забить за « ».

Сегодня аргентинец провел на поле всю игру с « » (0:1) в 29-м туре Лиги 1, но отметиться результативными действиями не смог.

В последний раз форвард поражал ворота соперников парижан 4 марта – в матче с «Нантом» (4:2). С тех пор у него 4 матча без голов. Такого не было с сентября 2022 года.

При этом за сборную Аргентины Месси отличился четырежды за две мартовские игры: хет-трик с Кюрасао (7:0) и гол Панаме (2:0).

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.