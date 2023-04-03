Месси 4 матча подряд не забивает за «ПСЖ». Такого не было с сентября

Теги Лион ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Футбол

Лионель Месси месяц не может забить за «Пари Сен-Жермен».

Сегодня аргентинец провел на поле всю игру с «Лионом» (0:1) в 29-м туре Лиги 1, но отметиться результативными действиями не смог.

В последний раз форвард поражал ворота соперников парижан 4 марта – в матче с «Нантом» (4:2). С тех пор у него 4 матча без голов. Такого не было с сентября 2022 года.

При этом за сборную Аргентины Месси отличился четырежды за две мартовские игры: хет-трик с Кюрасао (7:0) и гол Панаме (2:0).

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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213 комментариев

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Юрий Кечко
Эрнандес Эрнандес официально унижен двумя фактами
Первое что он не может ответить кто явный претендент на зм в этом году помимо Месси и переводит тему
Второе , что при упоминании 3 чм Пеле как педалирование той темой что он тогда величайший игрок мира , упускает что и у Месси и у Роналду была выдающиеся клубная карьера , и чемпионат мира просто окончательно склонил чашу весов в пользу Месси при прочих равных , а Пеле в клубной карьере играл в полулюбителтском чемпионате Бразилии всю жизнь )))

Бедолага лишился последних аргументов , он конечно останется больным как и почти все фанаты Кришти)))
Но не мог вам всего этого не сказать )))
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a2wai
Эта статистика, безусловно, очень нужна и важна. Как же бы мы без нее жили, ох.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Goofts
Лч выйгрывают тысячи футболистов. ЧМ десятки Я ещё твой аргумент принял бы, но Месси 3 раза игрок года Лч, там ему нечего доказывать
Нифига себе у тебя порядки цифр.. Количество выйгравших сопоставимо, а качество футбола- нет. Если бы Баварию или мс можно было заявить на ЧМ, они выйграли бы их все
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AnMe
Ответ rej1sta
А как забивать то?) https://ibb.co/YBbvgbM https://ibb.co/TvRth44
Два сезона так играет. Но никого это не волнует) хотя даже так стата лучше всех))
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Goofts
Ответ KING_OF_RUSSIA
Мне сложно считать лучшим в мире человека, который 8 лет подряд проваливается в самом конкурентом турнире, и почти всегда исчезает против серьезного соперника. Бегайте со своими цацкамии дальше, цацки это маркетинг и субъективщина,а не реальность
На твое мнение чхали Фифа и весь мир. "Хейтерок типичный" - новый вид непонимающих в футболе
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AnMe
Ответ people people
За год учесть только 7 матчей, серьёзно? Тем более ЧМ в этот год вообще не входит. И почему только ради Месси должны ЧМ учитывать, почему-то Снайдеру, Иньесте, Нойеру/Кроосу не учли ЧМ, так еще они и сезон стабильно отыграли, а ради Месси должны только ЧМ учесть оказывается)
Чм входит в сезон, а не год. Зм дают за сезон.
Насчет Иньесты и нойера согласен, им должны были дать. Как и в этом году Лео. Все кричат, что только за чм дадут. Можно тоже самое сказать - только за лч дадут))
У него ж помимо чм, нагорала лучшего игрока, второй бомбардир и лучший ассистент. В каждой игре лучший игрок матча и результативное действие без пенок даже, чего не было ни у кого. Также сейчас по г+п лучший и лучший ассистент. С каких пор только за лч дают золотой мяч?
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Терминатор///Айлбибекович
Месси походу пофиг на Пыжиков.Видимо он конкретно после окончания сезона лыжи намазал в Барсу или еще куда то.Ну это его право.После ЧМ,где Лео полностью выложился и привел сборную Аргентины к долгожданной победе на Мундиале..Но 35-ти летний Лео хотя бы создал 100-процентный момент для 24-ех летней черепашки..А вот Мбаппе имея самую высокую зп в топ 5 Лиге что делает???Какую пользу приносит?
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Ortego
Ответ Andrew Chepaylo
На хускорд можно стату глянуть, не понятно за что такая оценка, 1 удар в створ, 5 ключевых и по сути все🤔
Там компьютер все считает, у него и спроси.
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Юрий Кечко
Ответ Эрнандес Эрнандес
У Пеле - 3 ЧМ Пеле - величайший игрок всех времен и народов? Или это другое? 😆 Кстати, я не из тех кто загадывает заранее. В конце сезона будет видно) Не хочу опозориться как кулесы, которые в начале сезона писали, что Барса и ПСЖ будут в финале ЛЧ… В итоге Барса выкинули из ЛЕ 😆 а ПСЖ был растоптан Баварией 💋
Сейчас я раз и навсегда поведу тебе по губам в этом вопросе
Понимаешь в чем дело , когда говорят про превосходство Месси над роном за счёт чм, берётся в расчёт что достижение в клубной карьере у них плюс минус равные , и в этом случае чм является тем явным мерилом когда чаша весов склонилась раз и навсегда

Какая клубная карьера у Пеле ?)) матчи с береговой охраной ?)

Можешь после этого забиться в угол балбесина )))
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Domian
Ответ ПавелАвер
лучший игрок мира на липовом чемпионате мира в так называемом межсезонье чемпионатов,
А можно у не совсем здоровых узнать в чем липовость ЧМ?)
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нелюбитель футбола
Ответ Эрнандес Эрнандес
Забил 4 пенальти на ЧМ и является фаворитом за ЗМ, играя в самой слабой топ лиге Европы) Кстати ЧМ проходил в Катаре… Дома у хозяев ПСЖ. 😆
Хозяева - Катар, ПСЖ - Франция, Мбаппе - француз... Сам бог велел Франции выиграть... И где же логика?... У тебя её никогда не было ... По возрасту, видать, рано ещё... Школу закончи и вступи во взрослую жизнь... Хе.
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Goofts
Ответ KING_OF_RUSSIA
У КриРо в 2 раза больше голов в плей офф ЛЧ со стадии 1/4, и он играл в 6 финалах с 2 разными клубами. Месси играл только в 3 финалах с 1 клубом. Вообще, если взять статистику по самому сложному клубному турниру мира, Криштиану разрывает Месси по всем показателям
Лч выйгрывают тысячи футболистов. ЧМ десятки
Я ещё твой аргумент принял бы, но Месси 3 раза игрок года Лч, там ему нечего доказывать
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Юрий Кечко
Ну ты фрик потому что и с тебя все смеются ))) И мне нравится таких опускать фактами , хоть это тебя и не вылечит
Так ты же не чей не фанат, зачем так мучаешь себя? 😆

Тебе даже больно от того, что ты ничей не фанат 😁

Поведение у тебя как у кулеса… может начнёшь болеть за Барсу или ты уже больной? 🤣
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AnMe
Ответ Timeofinjoy
Mbappe
Не, явно не ему. Пока только Лео норм претендент. Мбаппе лучший был только в финале чм, а в псж слишком зависим от Лео. На зм пока тянет на 2-3 место Мбаппе. Если кто-то выиграл ЛЧ - получит 2 место и далее по списку, кто выделится
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Andrew Chepaylo
Ответ Syndycate
Если это не ЗМ, тогда что?
Два ЗМ, чтоб и на следующий сезон осталось
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Domian
Ответ Франческо Тортик
Естественно) Потому что решает исключительно пиар и кумовство при голосовании) Но в след году ему дадут ЗМ за 5 пенальти на ЧМ и прекрасную игру против круасона в товарняке)
Бедная фанатка бездаря из аль насры)
Боль, обида, зависть, злость - состояние фанатов кринжатины)
Прибежали покритиковать Чемпиона Мира, бедные создания)
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kucerov664@gmail.com
Ответ psixyec
Мэсси против Баварии, Монако, Марселя (в долгожданном кубке Франции), Ренна и Лиона: 0+0 Мэсси против Кюрасао, Панамы, Труа и Анжера: 🗿🗿🗿 ГОАТ 🐐🔥🔥🔥
И против Франции в финале гоат,и чемпион мира, кто такую как ты читает интересно 👎наверное такие же ж..... Е
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Direct free kick
Онотоле даже они более весело живут, чем ты подражатель Андрея Пономарёва
человек, который накатал 22634 комментариев вряд ли может быть объективен в этом вопросе)))
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Юрий Кечко
Почему фрики которые являются фанатами Рона пишут про потенциальный левый зм, когда их просишь назвать кто по их мнению достоин зм в этом году не могут назвать ни одну фамилию ? Это так сложно ?))
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Goofts
Ответ KING_OF_RUSSIA
У КриРо в 2 раза больше голов в плей офф ЛЧ со стадии 1/4, и он играл в 6 финалах с 2 разными клубами. Месси играл только в 3 финалах с 1 клубом. Вообще, если взять статистику по самому сложному клубному турниру мира, Криштиану разрывает Месси по всем показателям
Видел я судейские голы из оффсайдов КриРо, минимум 4.
А самый сложный турнир и самый важный -ЧМ. Раз в четыре года, выйграть его мечта любого футболиста, могу скинуть интервью КриРо где он говорит, что Лч это не Чм, ЧМ это мечта
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Andrew Chepaylo
Ответ Ortego
Комментатор прям походу матча озвучил оценки, по ним, Месси был лучшим в ПСЖ.
На хускорд можно стату глянуть, не понятно за что такая оценка, 1 удар в створ, 5 ключевых и по сути все🤔
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Юрий Кечко
Ответ Timeofinjoy
Mbappe
Мбаппе играет в одной команде с Месси , он финалист чм а Месси победитель
Как он может претендовать на лч?))
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Rosdcer
Ответ psixyec
Мэсси против Баварии, Монако, Марселя (в долгожданном кубке Франции), Ренна и Лиона: 0+0 Мэсси против Кюрасао, Панамы, Труа и Анжера: 🗿🗿🗿 ГОАТ 🐐🔥🔥🔥
"Долгожданный кубок Франции". ахаххахахха хорош братан, повеселил.
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нелюбитель футбола
Ответ Joy2being
Месси - самый неэффективный игрок плей-офф Кубка ЛЧ в последние 10 лет и один из самых неэффективных игроков ПСЖ в 21-м веке.
А про 0+0 в ПО ЧМ за 20 лет забыл?.. А-ха-ха-ха..
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Юрий Кечко
Потому что зм в то время давали только европейцам балбесина ты дурная , так бы были очевидно Ну на данный момент какие варианты по зм? Можно фамилии ? Че ты сливаешься то с вопроса
У Пеле - 3 ЧМ

Пеле - величайший игрок всех времен и народов?

Или это другое? 😆

Кстати, я не из тех кто загадывает заранее. В конце сезона будет видно)

Не хочу опозориться как кулесы, которые в начале сезона писали, что Барса и ПСЖ будут в финале ЛЧ…
В итоге Барса выкинули из ЛЕ 😆 а ПСЖ был растоптан Баварией

💋
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