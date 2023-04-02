«Химки» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

Теги Химки премьер-лига Россия Краснодар онлайны Футбол

«Краснодар» сыграет в гостях с «Химками» в 21-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Химки – Краснодар
Дата проведения
2 апреля, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

1 комментарий

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Karel
Всегда за Краснодар. Красивая команда, что тут сказать.

А сегодня за Химки. Что Химки более слабые - это понятно, за слабых я всегда.
Но тут нечто другое - Гогниев необычный тренер. Но тренер. Пусть у него получится сегодня. Не хочу, что бы пропал из РПЛ.
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