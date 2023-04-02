«Химки» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

« » сыграет в гостях с «Химками» в 21-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ