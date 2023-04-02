«Химки» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 14:00
«Краснодар» сыграет в гостях с «Химками» в 21-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 2 апреля, 14.00, «Арена Химки»
А сегодня за Химки. Что Химки более слабые - это понятно, за слабых я всегда.
Но тут нечто другое - Гогниев необычный тренер. Но тренер. Пусть у него получится сегодня. Не хочу, что бы пропал из РПЛ.