Кавазашвили – Карпину: «Не надо кривляться, имейте мужской характер. Вы не делаете одолжение нашему футболу»
Анзор Кавазашвили призвал Валерия Карпина не делать одолжение российскому футболу.
Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».
«Олег Матыцин имеет вес в развитии спорта в России, и не надо Валерию Георгиевичу постоянно лукавить, мне не нравится это, мол, скажут уйти, я уйду, нет – останусь. Ну что это такое? Какой-то принцип у него должен быть.
Да, ему очень сложно, потому что у нас мало классных футболистов, схожих по качеству с европейскими игроками и выступающих на международном уровне. Но здесь не Карпин виноват в этом, а наша система. Сейчас Валерий хочет собрать новую команду, но у него пока не получается, для этого нужно время.
Хотите снимать с должности, мол, снимайте – это неправильная постановка вопроса.
Валерий Георгиевич, не надо скромничать и не надо в данном вопросе как высочайший профессионал футбола кривляться. Имейте мужской характер.
И если вы сегодня не хотите работать главным тренером, то так и говорите: я ухожу. Если вы работаете, то не делаете одолжение нашему футболу.
Я, как ни странно, впервые в жизни поддержу чиновника высокого класса. Почему? Валерий Георгиевич является официальным лицом нашего высшего футбольного мастерства.
И когда он первоначально поставил условия совмещать должность главного тренера сборной и ростовской команды, то РФС и все пошли ему навстречу. Это говорит о том, что его назначение было не случайным, а целенаправленным и с большой надеждой на то, что он оправдает это высочайшее доверие», – сказал экс-вратарь «Спартака», сборной СССР и бывший член комитета по этике.
«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии
Карпин всегда был "простым" (в хорошем смысле) человеком. Говорил коротко и ясно то, что думает. Так и тут. Не понимаю, что он не так сказал ))
Маразматик старый, что не так в этих словах???
Вечно вы всем недовольные, изыдите уже на покой, отвалите уже от Карпина. Вам чего, дуракам, надо? Чтобы его вся эта дичь достала, он свалил и поставили того кто с портретом несмываемого будет весь матч гимн у бровки орать? Так Карпин вам и говорит: скажете уйти - уйду.