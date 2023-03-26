Кавазашвили – Карпину: «Не надо кривляться, имейте мужской характер. Вы не делаете одолжение нашему футболу»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Анзор Кавазашвили Олег Матыцин Р-Спорт Футбол

Анзор Кавазашвили призвал Валерия Карпина не делать одолжение российскому футболу.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Олег Матыцин имеет вес в развитии спорта в России, и не надо Валерию Георгиевичу постоянно лукавить, мне не нравится это, мол, скажут уйти, я уйду, нет – останусь. Ну что это такое? Какой-то принцип у него должен быть.

Да, ему очень сложно, потому что у нас мало классных футболистов, схожих по качеству с европейскими игроками и выступающих на международном уровне. Но здесь не Карпин виноват в этом, а наша система. Сейчас Валерий хочет собрать новую команду, но у него пока не получается, для этого нужно время.

Хотите снимать с должности, мол, снимайте – это неправильная постановка вопроса.

Валерий Георгиевич, не надо скромничать и не надо в данном вопросе как высочайший профессионал футбола кривляться. Имейте мужской характер.

И если вы сегодня не хотите работать главным тренером, то так и говорите: я ухожу. Если вы работаете, то не делаете одолжение нашему футболу.

Я, как ни странно, впервые в жизни поддержу чиновника высокого класса. Почему? Валерий Георгиевич является официальным лицом нашего высшего футбольного мастерства.

И когда он первоначально поставил условия совмещать должность главного тренера сборной и ростовской команды, то РФС и все пошли ему навстречу. Это говорит о том, что его назначение было не случайным, а целенаправленным и с большой надеждой на то, что он оправдает это высочайшее доверие», – сказал экс-вратарь «Спартака», сборной СССР и бывший член комитета по этике.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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30 комментариев

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Dark.Babysitter
Не надо кривляться, Кавазашвили. Имейте мужской характер, принимайте аминазин. Вы никому не делаете одолжения, что всюду суёте свой нос.
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Dark.Babysitter
Матыцин - Кавазашвили - Мамиашвили - Мостовой VS. Карпин - Аршавин - Канчельскис *_* - Колосков
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Красная стрела
Ответ Фернандо Редондо
да, это как с иноагентами. Если иноагент, то это приличный человек и наоборот: если награду получил итп - та еще...п..ла
Абсолютно не факт и нет связи. Как и те кто награды получает, порой вполне заслуженный человек. А негодяи по блату, нередко себе выбивали. Так и среди иноагентов есть условные дуди, а есть тех, кого могут травить под эти соусом 🤷🏿‍♂️
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Александр Никитин
Ответ Кеша
Не вижу причин для хайпа против Карпина . Он главный тренер , проверяет ближайшие резервы . Я уже писал после матча с Ираном , что была бы задача выиграть , то вынесли бы в одну калитку . Но игра носила больше политический оттенок . Оттого и такой невнятный результат . Неужели вы и вправду думаете , что не обыграли бы Узбекистан и Таджикистан ?
какой Иран вынесли бы. ты больной что ли. кого когда сборная России выносила вообще. Иран на чм неплохо играл
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Александр Никитин
Ответ d.xoxlov
Похоже, многие не понимают смысл слова интервью. Ну вот так Карпин видит у себя это в голове. Он не спускает работу в сборной в унитаз, не просиживает штаны, врастая жопой в должность. Нет условия договора "считать так-то и так-то". Но как раз по этой части специалистов чёт слишком дофига сыскалось сразу. Нашли, видимо, внутри себя всё то, о чём так беззастенчиво вещают.
что он делает четыре товарищеских матча с позорнейшей игрой это он не просиживает?
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Фернандо Редондо
Ответ Красная стрела
Знаете, чем больше Валеру ругают, тем больше я понимаю, что именно он нужен сборной. Раз такая вот "перепись" населения пошла. Делать нужно им вопреки
да, это как с иноагентами. Если иноагент, то это приличный человек и наоборот: если награду получил итп - та еще...п..ла
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Фернандо Редондо
Анзору надо попридержать ротовую полость, не ему вообще говорить и указывать вообще кому-то, не то что Карпину. Про договорняки в Чемпионате СССР и своё участие в них пусть расскажет
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Фернандо Редондо
Ответ Zidane 21
как уже достали эти старперы, заткнули бы уже свои вставные челюсти и отстали от Карпина, чего они хотят от тренера, придурки
да надо ж че-н тявкнуть. Самое интересное эти клоны част о договорняки играли. Тот же Кавазашвили много раз и еще смеют пасть раззевать
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Дмитрий Бирюков
Ответ -= Masteryuga =-
какое еще время Карпину, второй год ковыряется со сборной, с капитаном не может определиться? Где это видано, чтобы так гуляла капитанская повязка? Уберите этого 50летнего мажора из сборной
Ну уберут. А кого поставят? Матыцына?
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Никита Матвеев
Ответ Vladco
Правда в том, что Валерий действительно кривляется, как барышня размазня:((
Да ничего он не кривляется)
Карпин всегда был "простым" (в хорошем смысле) человеком. Говорил коротко и ясно то, что думает. Так и тут. Не понимаю, что он не так сказал ))
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Overkiller
"скажут уйти, я уйду, нет – останусь. Ну что это такое?"

Маразматик старый, что не так в этих словах???
Вечно вы всем недовольные, изыдите уже на покой, отвалите уже от Карпина. Вам чего, дуракам, надо? Чтобы его вся эта дичь достала, он свалил и поставили того кто с портретом несмываемого будет весь матч гимн у бровки орать? Так Карпин вам и говорит: скажете уйти - уйду.
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Алексей Антонов
Якобы-швили
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Leonid73
Поразительно из уст Кавазашвили! Респект!
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d.xoxlov
Похоже, многие не понимают смысл слова интервью. Ну вот так Карпин видит у себя это в голове. Он не спускает работу в сборной в унитаз, не просиживает штаны, врастая жопой в должность. Нет условия договора "считать так-то и так-то". Но как раз по этой части специалистов чёт слишком дофига сыскалось сразу. Нашли, видимо, внутри себя всё то, о чём так беззастенчиво вещают.
+1
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Vladco
Ответ Кеша
Не вижу причин для хайпа против Карпина . Он главный тренер , проверяет ближайшие резервы . Я уже писал после матча с Ираном , что была бы задача выиграть , то вынесли бы в одну калитку . Но игра носила больше политический оттенок . Оттого и такой невнятный результат . Неужели вы и вправду думаете , что не обыграли бы Узбекистан и Таджикистан ?
Правда в том, что Валерий действительно кривляется, как барышня размазня:((
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rodjer22
Много кокетства, граничащие с понтами у Карпина. Так что замечание от Анзора Кавазашвили весьма кстати.
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Красная стрела
Ответ Спартак сила
карп ботов подключил
Глянул твою страничку. Смешно и самокритично ты высказался😂
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гога11
Народные мстители преклонного возрасти продолжают стучать костылями и зубными протезами.
+9
-4
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-= Masteryuga =-
какое еще время Карпину, второй год ковыряется со сборной, с капитаном не может определиться? Где это видано, чтобы так гуляла капитанская повязка? Уберите этого 50летнего мажора из сборной
+5
-8
-3
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Только Крылья
валероdp04еры минусят и минусят. а по факту - прав старик
+5
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Кеша
Не вижу причин для хайпа против Карпина . Он главный тренер , проверяет ближайшие резервы . Я уже писал после матча с Ираном , что была бы задача выиграть , то вынесли бы в одну калитку . Но игра носила больше политический оттенок . Оттого и такой невнятный результат . Неужели вы и вправду думаете , что не обыграли бы Узбекистан и Таджикистан ?
+15
-6
+9
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Спартак сила
Ответ Красная стрела
Знаете, чем больше Валеру ругают, тем больше я понимаю, что именно он нужен сборной. Раз такая вот "перепись" населения пошла. Делать нужно им вопреки
карп ботов подключил
+6
-10
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Красная стрела
Знаете, чем больше Валеру ругают, тем больше я понимаю, что именно он нужен сборной. Раз такая вот "перепись" населения пошла. Делать нужно им вопреки
+13
-9
+4
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Zidane 21
как уже достали эти старперы, заткнули бы уже свои вставные челюсти и отстали от Карпина, чего они хотят от тренера, придурки
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Quiet Dad
Налейте деду уже стакан мутного и огурец. Ну сколько можно об одном и том же?
+1
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