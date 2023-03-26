Кавазашвили – Карпину: «Не надо кривляться, имейте мужской характер. Вы не делаете одолжение нашему футболу»

призвал не делать одолжение российскому футболу.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в « », сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Олег Матыцин имеет вес в развитии спорта в России, и не надо Валерию Георгиевичу постоянно лукавить, мне не нравится это, мол, скажут уйти, я уйду, нет – останусь. Ну что это такое? Какой-то принцип у него должен быть.

Да, ему очень сложно, потому что у нас мало классных футболистов, схожих по качеству с европейскими игроками и выступающих на международном уровне. Но здесь не Карпин виноват в этом, а наша система. Сейчас Валерий хочет собрать новую команду, но у него пока не получается, для этого нужно время.

Хотите снимать с должности, мол, снимайте – это неправильная постановка вопроса.

Валерий Георгиевич, не надо скромничать и не надо в данном вопросе как высочайший профессионал футбола кривляться. Имейте мужской характер.

И если вы сегодня не хотите работать главным тренером, то так и говорите: я ухожу. Если вы работаете, то не делаете одолжение нашему футболу.

Я, как ни странно, впервые в жизни поддержу чиновника высокого класса. Почему? Валерий Георгиевич является официальным лицом нашего высшего футбольного мастерства.

И когда он первоначально поставил условия совмещать должность главного тренера сборной и ростовской команды, то и все пошли ему навстречу. Это говорит о том, что его назначение было не случайным, а целенаправленным и с большой надеждой на то, что он оправдает это высочайшее доверие», – сказал экс-вратарь « », сборной СССР и бывший член комитета по этике.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии