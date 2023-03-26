«Я бы лишал профессии журналиста, спрашивающего Карпина об отставке». Колосков о сборной

призвал журналистов оставить в покое .

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в « », сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Нужно придираться к журналистам, которые спрашивают Карпина об отставке. Это провокация, чтобы раздуть скандал.

Любой тренер ответил бы так же, а из этого сделали громкую тему, втянули министра спорта. Это же чушь последняя, тренерская жизнь идет от игры до игры, зачем лишний раз нервировать человека.

Я бы такого журналиста лишал профессии. Мы сначала умоляем Карпина взять сборную, а потом задаем ему такие вопросы.

Оставьте его в покое, он всю душу вкладывает в работу», – сказал почетный президент РФС.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии