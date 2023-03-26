«Я бы лишал профессии журналиста, спрашивающего Карпина об отставке». Колосков о сборной

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Вячеслав Колосков Матч ТВ Футбол

Вячеслав Колосков призвал журналистов оставить в покое Валерия Карпина.

Ранее главный тренер сборной России, также работающий в «Ростове», сказал, что не держится за место в сборной. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил: «Надо определиться: ты с нами, с Россией, или сам по себе. Выражение безразличия – дорога в никуда».

«Нужно придираться к журналистам, которые спрашивают Карпина об отставке. Это провокация, чтобы раздуть скандал.

Любой тренер ответил бы так же, а из этого сделали громкую тему, втянули министра спорта. Это же чушь последняя, тренерская жизнь идет от игры до игры, зачем лишний раз нервировать человека.

Я бы такого журналиста лишал профессии. Мы сначала умоляем Карпина взять сборную, а потом задаем ему такие вопросы.

Оставьте его в покое, он всю душу вкладывает в работу», – сказал почетный президент РФС.

«Ты с Россией или сам по себе». Министр спорта обвинил Карпина в безразличии

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21 комментарий

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Богдан Агафонов
В принципе журналистов нужно лишать профессии за любой глупый вопрос. А таких много всегда.
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Тыр Пырыч
Тебя самого давно пора лишить В С Е Г О.
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2ran
Лишь бы кого-то лишить. посадить, убрать...других методов не существует.
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Lindeman
Ответ Karel
Ты, вообще-то, прочитал здесь и прокоментировал здесь то, что тебе выложил обычный пользователь этого сайта Игорь Новиков. Не разу не журналист. А ты этого даже не понял и не заметил, как всегда.
В том то и дело, что он просто выложил новость, а ещё есть источник, перейдя по которому ты узнаешь, что вопросы задавал не Игорь Новиков, а журналисты тех самых источников
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Константин Эсперов
Ответ Вячеслав Краснов
Умоляли возглавить сборную? Карпина? Ахахах
Умоляли ,когда никто не хотел возглавлять её , понимая ,что отбор на ЧМ они не смогут пройти .
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Karel
Ответ Старый дед-пердун
Ну тогда… у нас в стране вообще не останется журналистов… хотя их и сейчас нельзя назвать журналистами… сплошняком пустословы и пропагандисты
Ты, вообще-то, прочитал здесь и прокоментировал здесь то, что тебе выложил обычный пользователь этого сайта Игорь Новиков.

Не разу не журналист. А ты этого даже не понял и не заметил, как всегда.
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Kit244098
У нас разве ввели запрет на профессию, дедушка Слава? Имеем тот уровень журналистики, который многие годы пестовали. Вася Уткин, гад. Все эти безграмотные кретины - твои дети)) Не проще ли Валере завести спичрайтера на постоянной основе? Но только не свою жену. Та ему под стать - такая же, как и он сам. Два сапога пара))
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Al561
Вот сразу видно чётких чуваков, один отменяет самолюбивых тренеров, а другой въедливых журналистов))
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avAngard
Господи,с,колько недалёкие людей в нашем спорте 🤦‍♂️да и не только в спорте...
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AVSamaranch
Ответ Вячеслав Краснов
Умоляли возглавить сборную? Карпина? Ахахах
ну ты ж отказался. больше некому.
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Karel
Ответ Вячеслав Краснов
Умоляли возглавить сборную? Карпина? Ахахах
Вообще да. Ты может тогда еще мелкий был, не помншишь.
Ноябрь 2021. Вся российская футбольная "экспертиза" умоляла остаться, когда Валера сказал, что он не справился и уходит.
Романцев тоже. Даже один иностранный специалист умолял. Аргументы - ".. кроме вас, Валерий Георгиевич, больше некому.."
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Ковид 07.10.52
Не пущать и наказать..тьфу...
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Не уверен!!
Так нас интересуют ответы на такие вопросы? Или то, что ответил Карпин на тупой вопрос не меняет сути, что вопрос тупой и никому кроме журналиста не интересен.
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poolshh
Вот этому оратору можно еще налить)
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avcgloronalduMU
журналисты в панике ? снова?
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WhatZ
То есть он предлагает лишать работы за неудобные вопросы? Может он начнет с себя? Например, лишится работа за неуместное высказывание
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Виктор Марков
Мелко берёт что-то. Сразу расстрелять на месте. Два раза
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Вячеслав Краснов
Умоляли возглавить сборную? Карпина? Ахахах
+9
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.ru
может журналист решил таким способом замотивировать мотиватора... как Сёмин Тарасова
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NIK7478
Кстати, тот же Матыцин, на такой же вопрос ответил бы, как и Карпин!
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Старый дед-пердун
Ну тогда… у нас в стране вообще не останется журналистов… хотя их и сейчас нельзя назвать журналистами… сплошняком пустословы и пропагандисты
+5
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